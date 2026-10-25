Dichter Nebel liegt über der schwedischen Stadt Kiruna. In der Ferne lassen sich die Umrisse der berühmten Eisenerzmine erkennen, die zugleich Fluch und Segen für die Stadt ist. Auf dem Luossavaara, um den die Stadt gebaut wurde, steht der samische Rentierhalter Lars-Marcus Kuhmunen und zeigt nach Norden. Dorthin, wo in wenigen Jahren eine neue Mine entstehen soll. „Seit Generationen leben die Sami auf diesem Land, doch nun ist unsere Kultur hier in Gefahr“, sagt er.

Kuhmunen ist Vorsitzender der Gabna Sameby, einer samischen Rentierhaltungsgemeinschaft, deren Gebiet die Stadt Kiruna umschließt. Die Sami sind das einzige in der Europäischen Union anerkannte indigene Volk. Seit Jahrhunderten bewohnen sie den Norden Europas, ein Gebiet, das sie selbst als Sápmi bezeichnen und das sich über Norwegen, Schweden, Finnland und die russische Kola-Halbinsel zieht.

Seit Hunderten von Jahren halten sie Rentiere, und das Wissen darüber wird von Generation zu Generation weitergegeben. Mit Viehhaltung, wie man sie in Österreich kennt, hat das wenig zu tun. Die Rentiere leben das ganze Jahr im Freien und Suchen ihr Futter selbst. Dabei bleiben sie nicht am selben Ort.

Im Sommerhalbjahr sind sie in den Bergen anzutreffen, im Winter in den Wäldern. Die Arbeit der Rentierhalter besteht vor allem darin, der Herde zu folgen und dafür zu sorgen, dass sie dorthin gelangt, wohin sie ohnehin will. Doch diese besondere Lebensweise, die den Sami nach schwedischem Recht zusteht, gerät zunehmend unter Druck.

Es geht um ein Projekt, das die samische Kultur hier für immer verändern könnte und das die Europäische Kommission zugleich als strategisch eingestuft hat und deswegen höchste Priorität hat. Ein Konflikt zwischen Tradition, indigenen Rechten und dem Streben nach einem souveränen Europa. Es ist ein ungleicher Kampf im Norden Schwedens, der indirekt alle Europäer:innen betrifft.

Die nicht so seltenen Erden

Wie so oft geht es auch hier um natürliche Ressourcen. Genauer gesagt um Seltene Erden, ein Sammelbegriff für siebzehn Metalle wie Neodym, Praseodym und Dysprosium. Gebraucht werden sie vor allem für Permanentmagnete, und die stecken in Elektroautos, Windrädern, Mobiltelefonen und Rüstungsgütern. Sie sind also sowohl für die Klimawende als auch für die europäische Verteidigungsindustrie von zentraler Bedeutung.

Anders als ihr Name vermuten lässt, sind die Metalle häufig in der Natur zu finden. Die Schwierigkeit liegt in der Förderung, Trennung und Verarbeitung. Diese Schritte gehen mit erheblichen Eingriffen in die Natur sowie dem Einsatz von giftigen Chemikalien einher. Entsprechend groß sind die Umweltfolgen.

China als Marktführer

Zum jetzigen Zeitpunkt stammen über 90 Prozent der Seltenen Erden, die nach Europa importiert werden, aus China. Im vergangenen Jahr verhängte China Exportbeschränkungen, was in Europa zu Engpässen in der Produktion führte.

Für Maria Sunér, Geschäftsführerin des schwedischen Bergbauverbands Svemin, ist das der Kern des Problems. „Wenn man von Ländern außerhalb Europas abhängig ist, die nicht demokratisch sind und nicht dieselben Ziele verfolgen, macht einen das sehr verwundbar“, sagt sie.

Die angespannte geopolitische Lage ist damit ein Grund, weshalb die Europäische Kommission auf den eigenen Abbau setzt. Im Mai 2024 trat der Critical Raw Materials Act in Kraft. Mit diesem soll erreicht werden, dass sich die EU unabhängiger im Rohstoffhandel macht und vermehrt lokal abbaut und verarbeitet. Um diese Ziele zu erreichen, hat die Kommission Projekte von höchster Wichtigkeit ausgerufen, welche gezielt gefördert werden sollen.

Eine Stadt am Rand

Eines der größten und ambitioniertesten dieser EU-Projekte liegt in Kiruna, oder genauer gesagt gleich daneben. 2023 verkündete der staatliche Bergbaukonzern LKAB die Entdeckung eines riesigen Vorkommens. Rund 2,2 Millionen Tonnen seltener Erden sollen unter der Erde liegen. Die Per-Geijer-Lagerstätte wurde nach einem Pionier des schwedischen Bergbaus benannt.

Kuhmunen zeigt auf eine große grüne Fläche, eingebettet zwischen zwei Hügeln. Hier soll die neue Mine entstehen. Wo heute Birken und Sträucher wachsen, wird i wird in wenigen Jahren ein agesperrtes Industrieareal liegen, sofern für den Bergbaukonzern alles nach Plan läuft.

Auf der anderen Seite des Berges zieht eine schwarze Lokomotive vorbei. Wagen um Wagen zieht vorbei, jeder gefüllt mit einer dunklen Substanz. Es ist das Eisenerz, das bereits heute von hier aus in alle Welt verschifft und zu Stahl verarbeitet wird.

Kirunavaara © Bild: WZ / Alexander Lüthi

Bergbau in 1.300 Meter Tiefe

Dieses Erz kommt aus der größten unterirdischen Eisenerzmine der Welt, die seit 1898 in Kiruna betrieben wird. Bis in 1.300 Meter Tiefe wird hier Erz abgebaut. In der Grube herrscht das ganze Jahr über eine konstante Temperatur von 16 Grad, es ist angenehm warm und windstill, verglichen mit dem rauen Wetter oben.

Im Besucher:innenzentrum, rund 500 Meter unter der Erde, wird erklärt wie der Abbau funktioniert. Es handelt sich um den sogenannten Bruchbau. Das Eisenerz wird von unten abgebaut, alles darüberliegende Gestein sackt nach. Je tiefer man vordringt, desto weiter greift die Absenkung an der Oberfläche aus.

Weil Kiruna genau neben dieser Absenkung liegt, wird sie die Stadt irgendwann erreichen. Das jetzige Kiruna würde im Erdboden versinken. Aus diesem Grund wurde beschlossen, die Stadt zu verlegen. Die Umsiedlung ist derzeit in vollem Gang.

Blick in eine Mine © Bild: WZ / Alexander Lüthi

Auch die Per-Geijer-Lagerstätte soll im Bruchbau erschlossen werden was die darüberliegende Fläche in Brachland verwandeln würde. Was im Besucher: innenzentrum nicht erwähnt wird: Es gibt eine Alternative. Beim sogenannten Versatzbau wird der Hohlraum, der durch den Abbau entsteht, fortlaufend wieder aufgefüllt. In der eigenen Umweltverträglichkeitsprüfung schreibt LKAB, diese Methode würde keine oder nur sehr begrenzte Bodenverformung verursachen. Verworfen wurde sie vor allem deswegen, weil sie zu teuer wäre.

Für die Gabna Sameby hat diese Entscheidung weitreichende Folgen. Denn die Per-Geijer-Lagerstätte liegt genau auf der letzten verbliebenen Wanderroute ihrer Rentiere.

Zwei Jahreszeiten

Die traditionelle Rentierhaltung folgt dem jahreszeitlichen Rhythmus. Im Sommer halten sich die Tiere in den Bergen im Westen auf, wo sie Kräuter und Pilze finden und Fettreserven aufbauen. Im Winter ziehen sie in das Waldland im Osten, wo unter dem Schnee Bodenflechte wächst.

Entscheidend ist dabei etwas, das sich nicht organisieren lässt. „Die Tiere müssen aus eigenem Willen von den Bergen in die Wälder laufen. Man kann sie nicht dazu zwingen“, sagt Kuhmunen. Die Sami nennen das „freies Streifen“, und es funktioniert nur, wenn die Landschaft für die Tiere durchgängig begehbar ist.

Kein Ausweg

Um Kiruna herum gab es historisch vier Korridore, durch die die Rentiere ihre Wanderung unternehmen konnten. Drei davon sind durch den Ausbau der Eisenerzmine und der Stadt nicht mehr begehbar. Der einzige verbliebene Weg ist selbst schon ein Umweg. Und er führt genau dort durch, wo in wenigen Jahren die Per-Geijer-Mine entstehen soll.

Im April 2026 veröffentlichte das Stockholm Environment Institute eine Studie, die in Schweden Aufsehen erregte. Forschende entwickelten darin eine Methode, wie sich das Risiko von Menschenrechtsverletzungen im Kontext samischer Rentierhaltung bewerten lässt, und wandten sie auf die geplante Per-Geijer-Mine an.

Das Ergebnis: Bei allen sechs Voraussetzungen, die für die Ausübung der Landrechte der Sami als zentral gelten, wären große oder schwerwiegende Auswirkungen zu erwarten. Die letzten zusammenhängenden Weidegebiete würden zerschnitten. Es bestehe ein erhebliches Risiko der Verletzung samischer Rechte, insbesondere nach Artikel 27 des UN-Zivilpakts, der Minderheiten das Recht garantiert, ihre eigene Kultur zu pflegen.

Dass das schwedische Recht die Rentierhaltung trotz formaler Anerkennung so schlecht schützt, führen die Forschenden auch auf ein Selbstbild des Staates zurück. „Ein wichtiger Erklärungsfaktor ist Schwedens Zurückhaltung, sich selbst als Kolonialstaat zu sehen“, sagt Annette Löf, Forscherin am SEI und Mitautorin der Studie.

Was heute in Kiruna auf dem Spiel steht, kann Kuhmunen in einem Satz zusammenfassen: „Ohne Rentierhaltung hört die samische Kultur hier auf zu existieren.“

Lars-Marcus Kuhmunen, Vorsitzender der Gabna Sameby © Bild: WZ / Alexander Lüthi

Brücken bauen

Beim Bergbauverband Svemin sieht man die Lage anders. „Man kann sich den Standort einer Mine nicht aussuchen. Man muss die Ressourcen eben dort abbauen, wo sie liegen. Und wirklich gute Lagerstätten sind schwer zu finden“, sagt Sunér.

Und es gebe Wege, mit den Folgen umzugehen. „Es gibt Lösungen. Man kann beispielsweise Brücken bauen oder die Rentiere mit Lastwagen transportieren.“

Genau daran setzt die Kritik der Forschenden vom SEI an. Wer entscheidet, was noch als traditionelle Rentierhaltung gilt, wenn die Tiere auf Lastwagen verladen werden? „Es steht Unternehmen nicht zu, zu bestimmen, was traditionelle Rentierhaltung ist und welche Landschaft dafür nötig ist“, sagt Löf.

Ungleiche Machtverhältnisse

„Es ist ein außerordentlich asymmetrisches Verhältnis: auf der einen Seite eines der größten Unternehmen Schwedens mit Fachleuten in allen Bereichen, auf der anderen eine kleine Sameby ohne jeden Zugang zu Ressourcen“, sagt Carl Österlin, ebenfalls Mitautor der Studie.

Und selbst der beste denkbare Ausgang ändert nichts an einer Lage, die Bergbau und Klimawandel längst geschaffen haben. „Der beste denkbare Fall für die Sameby ist, dass das Projekt nicht umgesetzt wird. Sie hätten dann unglaublich viel Energie aufgewendet, nur um den Status quo zu erreichen“, sagt er.

Der Bergbaukonzern LKAB hält sich zu dem Konflikt bedeckt. Ein Interview wurde auf Anfrage der WZ zunächst zugesichert, dann kurzfristig abgesagt. Auch auf eine schriftliche Anfrage gab es keine Stellungnahme.

Frage des Überlebens

Inzwischen hat sich der Nebel auf dem Luossavara gelichtet. In der Ferne sind die Berge zu sehen, wo die Rentiere ihre letzten Sommertage verbringen. Wie es für sie und für die Sami in Kiruna weitergeht, ist offen.

„Es ist eine Frage des Überlebens. Ich möchte, dass auch die nächsten Generationen von Sami Rentiere halten können“, sagt Kuhmunen. Ob dieser Wunsch in Erfüllung geht, ist unter den jetzigen Umständen fraglich.