Wenn deine Symptome nicht ins System passen

Felix ist knapp vier Jahre alt. Sein Ordner mit medizinischen Unterlagen ist bereits sieben Zentimeter dick. Felix hat das Wiedemann-Steiner-Syndrom, eine seltene genetische Erkrankung, die unter anderem mit Entwicklungsverzögerung und einem niedrigen Muskeltonus einhergehen kann. Das bedeutet, dass seine Muskeln weniger Grundspannung haben und ihn Bewegungen mehr Kraft kosten. In seinen ersten eineinhalb Lebensjahren verbrachte Felix regelmäßig Zeit im Krankenhaus. Er erbrach häufig und war in seiner Entwicklung deutlich verzögert. Erste genetische Abklärungen blieben unauffällig. Erst eine umfassendere Untersuchung führte schließlich zur Diagnose Wiedemann-Steiner-Syndrom.

Unabhängig davon hat er Sub-Hämophilie, eine Erkrankung, die auch als „Bluterkrankheit“ bekannt ist und bei der die Blutgerinnung gestört ist. Nachts wird er beatmet. Seine Versorgung ist komplex, und die Familie muss immer wieder um die benötigten Leistungen kämpfen: Mindestens acht Stunden im Monat, schätzt sein Vater im Gespräch mit der WZ, verbringt die Familie mit Einreichungen bei der Krankenkasse, neuen Verordnungen und der anfallenden Bürokratie. Dazu kommen Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie, Frühförderung, Arzttermine und die Frage, ob auch die nächste Leistung wieder von der Krankenkasse bewilligt wird.

Seltene Erkrankungen sind zwar jede für sich genommen selten, als Gruppe sind sie es hingegen nicht. In der EU gilt eine Erkrankung als selten, wenn höchstens fünf von 10.000 Menschen betroffen sind. Pro Rare Austria, der Dachverband für Menschen mit seltenen Erkrankungen und ihre Selbsthilfeorganisationen, geht von rund 450.000 Betroffenen in Österreich aus. In Europa leben rund 30 Millionen Menschen mit einer seltenen Erkrankung, weltweit sind es rund 300 Millionen. Knapp 72 Prozent der erfassten seltenen Erkrankungen sind genetisch bedingt, rund 70 Prozent zeigen erste Symptome bereits im Kindesalter.

Wenn Beschwerden in keine Schublade passen

Wie lang der Weg zu einer Diagnose sein kann, zeigt eine große Befragung (siehe Daten und Fakten) unter 6.507 Betroffenen und Angehörigen aus 41 europäischen Ländern. Vom Auftreten der ersten Beschwerden bis zur bestätigten Diagnose vergingen im europäischen Schnitt 4,7 Jahre, in Österreich sind es 7,3 Jahre.

Daniela Karall, Kinderärztin und Expertin für seltene angeborene Stoffwechselstörungen an der Medizinischen Universität Innsbruck, warnt im WZ-Gespräch allerdings vor einem direkten Vergleich der Zahlen. Seltene Erkrankungen würden möglicherweise nicht in allen Ländern gleich flächendeckend erfasst. An der entscheidenden Aussage ändere das aber wenig: Schon vier Jahre seien für Betroffene eine lange Zeit, vom österreichischen Durchschnitt von mehr als sieben Jahren ganz zu schweigen. „Und weil es sich um Durchschnittswerte handelt, warten manche noch wesentlich länger.“ Die diagnostischen Methoden seien vorhanden, ebenso die Fachleute, ist Karall überzeugt. Schwierig sei oft „der Weg vom Symptom zum Experten“.

Ein Hausarzt überweist beispielsweise eine Person wegen einer Herzmuskelschwäche in die Kardiologie und wegen zusätzlicher Innenohrschwerhörigkeit auch in die Hals-Nasen-Ohren-Abteilung. Jede Fachrichtung konzentriert sich jeweils auf die Beschwerden, für die sie zuständig ist. Dass die beiden Beschwerden dieselbe seltene Ursache haben könnten, wird dabei möglicherweise übersehen. Seltene Erkrankungen fallen oft nicht deshalb durchs Raster, weil niemand hinschaut. Das Raster ist nach Fachgebieten geordnet, die Erkrankung hält sich nur nicht daran.

Niclas lebt mit dem 4H-Syndrom. Seine Familie erlebt, wie aufwendig Versorgung wird, wenn dem Gesundheitssystem für eine seltene Erkrankung die Routine fehlt. © Familie Arnold

Auch bei Niclas begann die Suche mit ungewöhnlichen Symptomen: Er kam mit sechs Zähnen zur Welt. Im ersten Lebensjahr entwickelte er sich weitgehend unauffällig, doch er erlernte nicht zu gehen und er begann allgemein stark zu zittern. Ein Neuropädiater wurde aufgrund dieser Symptome hellhörig und besprach den Fall mit einem Kollegen in der Schweiz. Mit etwa eineinhalb Jahren stand die Diagnose fest: 4H-Syndrom, eine sehr seltene Form der Leukodystrophie, bei der den Nerven ein Teil ihrer schützenden Hülle fehlt.

Niclas ist heute 14. Er kann nicht gehen, spricht nur eingeschränkt und braucht viel Unterstützung im Alltag. Seine Mutter fasst nüchtern zusammen: „Es dreht sich einfach alles 24 Stunden um die Betreuung.“

Eltern werden zu Spezialist:innen

Beide Familien erhielten die Diagnose wesentlich schneller als im österreichischen Durchschnitt. Doch die Diagnose ist erst die erste von vielen Hürden.

Felix wird in mehreren medizinischen Bereichen betreut. Das Team der Humangenetik in Salzburg habe die Familie sehr gut begleitet, erzählt sein Vater Peter. Das Wissen über die vielen möglichen Ausprägungen seines Gendefekts eigneten sich die Eltern dennoch zu einem großen Teil selbst an. Sie tauschen sich international mit anderen Betroffenen des Wiedemann-Steiner-Syndroms aus, gründeten eine Selbsthilfegruppe, recherchieren laufend neue Erkenntnisse und sind in Medien sowie Social Media aktiv.

Ob es medizinisches Fachpersonal gebe, das bei diesem Syndrom auf demselben Wissensstand sei wie die Familie? „Auf Augenhöhe, was das Syndrom betrifft, vermutlich nicht, jedoch laufen alle Fäden der unterschiedlichsten Abteilungen bei unserem Arzt Daniel Weghuber zusammen“, sagt Felix’ Vater. Das sei keine Abwertung der behandelnden Ärzt:innen, sondern zeige, wie eng Ärzt:innen und Eltern bei seltenen Erkrankungen zusammenarbeiten müssen. Bei häufigen Krankheiten erklärt die Medizin den Betroffenen den üblichen Verlauf. Bei sehr seltenen Erkrankungen bringen die Betroffenen oft selbst oder, wie im in Niclas’ und Felix’ Fall, ihre Eltern das Wissen aus internationalen Gruppen, einzelnen Forschungszentren und jahrelanger Beobachtung mit.

Wie wichtig dieses Wissen werden kann, erlebte die Familie bei einem 40-minütigen epileptischen Anfall. Die Einsatzkräfte fragten Felix’ Vater, was zu beachten sei. Auch im Schockraum musste er darauf hinweisen, dass sein Sohn auf ein bestimmtes Medikament mit einer starken Nebenwirkung reagieren würde, die in diesem Moment das Leben hätte kosten können. „Die Eltern sind da eigentlich die Spezialist:innen, sie kennen die Reaktionen auf Medikamente, die in irgendeinem Befund stehen, der in einer Notsituation vielleicht nicht greifbar ist“, sagt er.

Die Expertise soll reisen

Bei Niclas führt der Weg zur Spezialistin bis nach Amsterdam. Die Familie fährt regelmäßig zu einer Ärztin, die zum 4H-Syndrom forscht. Die Untersuchung selbst wird nach einer Bewilligung über die Krankenkasse abgerechnet. Zug, Hotel, Essen und eine notwendige Begleitperson müssen die Familie organisieren und teilweise selbst finanzieren.

So sollte spezialisierte Versorgung nicht dauerhaft funktionieren, sagt Karall. Weil kein Land für jede seltene Erkrankung ausreichend Erfahrung bereithalten kann, verbindet das Europäische Referenznetzwerk für seltene Erkrankungen spezialisierte Kliniken über Ländergrenzen hinweg. Behandelnde Ärzt:innen können dort schwierige Fälle mit Fachleuten aus anderen Staaten besprechen. Im Idealfall reist damit nicht das Kind zur Expertise, sondern die Expertise zum Kind. Ihr Grundsatz lautet: „Nicht die Patient:innen sollen reisen, sondern die Expertise soll reisen.“

Eine Versorgung nach Ausdauer und Einkommen

Nach der Diagnose beginnt die Suche nach passenden Therapien. Felix bekommt im Ambulatorium nicht ausreichend Einheiten, deshalb nutzt die Familie zusätzlich private Angebote. Bei der Suche nach einer entsprechend ausgebildeten Physiotherapeutin wurde sie erst rund 40 Autominuten entfernt fündig. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir es uns leisten können, da es viel Unterstützung aus der Öffentlichkeit gab und bereits mehrere Spendenaktionen Felix zugutegekommen sind“, sagt der Vater.

Hinzu kommen Bewilligungen. Manche Medikamente sind chefärztlich zu genehmigen, Verordnungen müssen erneuert, Befunde nachgereicht und Ablehnungen beeinsprucht werden. Bei der ersten Ablehnung beginnt häufig die eigentliche Arbeit. Karall kennt aus ihrer Praxis Fälle, in denen die Entscheidung davon abhing, wer einen Antrag beurteilte und ob diese Person die Erkrankung kannte. Wer bereits von Krankheit und Pflege erschöpft ist, brauche „ein gutes Rückgrat und gutes Selbstbewusstsein, um den Mut nicht zu verlieren und sich nicht abwimmeln zu lassen“.

Niclas‘ Mutter hat dieses Rückgrat gebraucht. Sie ist ausgebildete Sozialpädagogin und kennt das System. Trotzdem kostet jeder Antrag Kraft. Für Niclas wird nun ein rollstuhlgerechtes Auto gebraucht. Förderungen helfen bei einzelnen Umbauten, für das passende Fahrzeug reicht das Geld dennoch nicht. Sie wird sich wohl auf die Suche nach Sponsor:innen machen müssen.

Österreich verfügt zwar über Genlabore, engagierte Ärzt:innen und therapeutisches Wissen, doch nicht jede Familie findet diese Ressourcen. Wer über Geld, Zeit und Kontakte verfügt, kann Lücken im System zumindest teilweise selbst schließen: private Therapien finanzieren, einen Bescheid beeinspruchen oder Fachleute im Ausland suchen.

Felix’ Heimatgemeinde zeigt, wie Unterstützung aussehen kann: Sie organisierte für den Kindergarten eine diplomierte Pflegekraft und eine Integrationsassistenz. So kann Felix den Kindergarten an drei Vormittagen pro Woche besuchen. Seine Eltern loben die Gemeinde ausdrücklich. Fällt die Pflegekraft aus, kann allerdings auch Felix nicht in den Kindergarten. Eine gute Lösung bleibt damit von einer einzelnen Person abhängig.

Wer durch das System führt

Was müsste sich ändern? In beiden Familien fällt dieselbe Antwort: Es braucht eine zentrale Anlaufstelle. Sie müsste Betroffene in ein Expertisezentrum lotsen, Befunde zwischen den Fachgebieten verfügbar machen und bei Bewilligungen helfen. Register könnten zeigen, wie viele Menschen mit einer bestimmten Erkrankung tatsächlich in Österreich leben und wo Expertise zu finden ist.

Eine zentrale Stelle, die Anträge bearbeitet oder sich gezielt um diese Gruppe von Versicherten kümmert, wäre auch aus Karalls Sicht sinnvoll. „Aber das gibt unser Gesundheitssystem noch nicht her“, sagt sie. Stattdessen müssen die Betroffenen selbst dafür sorgen, dass sie die benötigten Leistungen erhalten. Wie gut ihnen das gelingt, hängt nicht zuletzt von ihrem Einkommen, ihrem Fachwissen und der Energie ab, die sie für wiederholte Einsprüche aufbringen müssen. So kann die tatsächliche Versorgung trotz gleicher Ansprüche sehr unterschiedlich ausfallen.

Niclas interessiert sich unterdessen weniger für Systemfragen. Er liebt Glamrock, Konzerte und seine Gitarre. Karten für das nächste Jahr sind schon gekauft. Seine Mutter wünscht sich vor allem, dass er Freude hat und glücklich ist. Ein ganz gewöhnlicher Wunsch. Ungewöhnlich ist, wie viel Kraft seine Familie aufbringen muss, damit er zumindest in irgendeiner Form Wirklichkeit wird.