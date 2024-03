Daten und Fakten

Shein ist laut einer Branchenstudie mit einem globalen Marktanteil von 18 Prozent der größte Fast-Fashion-Hersteller, dahinter liegen Zara-Eigentümer Inditex mit 17 Prozent und H&M mit fünf Prozent.

Beim Kauf von Kleidung achten 30 Prozent der österreichischen Konsument:innen sehr stark auf einen niedrigen Preis, 18 Prozent auf faire Arbeits- und Produktionsbedingungen.

Die Billigshops Shein und Temu versenden täglich rund 9.000 Tonnen Waren per Luftfracht.

Quellen

