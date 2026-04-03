Sollte Österreich die WM boykottieren, Herr Filzmaier?

Peter Filzmaier

Ich gehe davon aus, dass die Einreise der österreichischen Spieler ohne Probleme ablaufen wird. Aber wer weiß, was Trump im Fall einer Teilnahme Dänemarks eingefallen wäre. Womöglich hätte er für eine Einreiseerlaubnis des dänischen Betreuerstabs im Gegenzug Grönland verlangt. Ihm ist alles zuzutrauen. Deshalb muss der ÖFB für sich definieren, wie er sich verhält, wenn Spieler aus anderen Ländern nicht einreisen dürfen. Verhalte ich mich dann solidarisch oder freue ich mich über nur neun jordanische Gegenspieler, weil der Rest doch nicht einreisen durfte?