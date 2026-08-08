Keine Frage: Wir mögen die Sonne – zu viele Sonnenbäder schaden allerdings der Haut. Sonnenschutz sollte daher selbstverständlich sein. Ist er aber nicht, denn es kursieren immer wieder unterschiedliche Meldungen über Sonnencremen, die von Panikmache bis Fake News reichen. Sonnencreme sei krebserregend, heißt es zum Beispiel. Oder: Wer sich in der Früh mit hohem Lichtschutzfaktor eincremt, könne getrost den ganzen Tag in der Sonne liegen. Der Sonnenbrand wird aber auch als Look gepriesen: ,,Unter ,Tanmaxxing’ erfahrt ihr, wie das geht”, ist zu lesen. Und nicht zuletzt: Sonnencremen schützen nicht vor Hautkrebs.

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Was davon ist wahr? Wie wirkt die Sommersonne auf der Haut, und wie können wir uns richtig vor schädlichen Folgen schützen? Die WZ hat darüber mit dem Dermatologen Rainer Kunstfeld, Experte für weißen Hautkrebs, gesprochen.

WZ I Eva Stanzl Wie wirken Sonnenstrahlen auf der Haut? Rainer Kunstfeld 90 Prozent der ultravioletten Sonnenstrahlen sind UV-A-Strahlen. Sie gehen bis in die tieferen Schichten der Haut, sind für Hautalterung verantwortlich und können Hautkrebs verursachen. Die UV-B-Strahlen, die den kleineren Anteil ausmachen, treffen die oberen Schichten und verursachen Sonnenbrand und Bräune. Vor allem sie können Hautkrebs auslösen. WZ I Eva Stanzl Warum wird man in der Sonne braun? Rainer Kunstfeld Bräune ist ein Selbstschutzmechanismus. Unter der Haut bildet sich das Farbpigment Melanin, wenn vor allem UV-B-Strahlen auf die Hautzellen treffen, und das ergibt die braune Färbung. Melanin schluckt die gefährlichen Strahlen, weshalb Menschen, die leichter braun werden, ein geringeres Hautkrebsrisiko haben. WZ I Eva Stanzl Was ist ein Sonnenbrand? Rainer Kunstfeld Der Sonnenbrand ist eine akute Entzündung der Haut durch zu viel Sonnenlicht. Hellhäutige Menschen sind besonders anfällig. Wiederholter Sonnenbrand erhöht das Risiko für Hautkrebs. WZ I Eva Stanzl Welche Rolle spielt der Hauttyp? Rainer Kunstfeld Verschiedene Hauttypen können sich unterschiedlich lange ungeschützt in der Sonne aufhalten. Menschen des Typs 1 haben sehr helle Haut, zumeist blonde oder rote Haare und helle Augen. Die Eigenschutzzeit, bevor sie einen Sonnenbrand bekommen, beträgt 5 bis 10 Minuten am Tag. Typ 2 hat mittelbraune Haare und immer noch helle Haut, wird aber leichter braun und kann bis zu 20 Minuten in der Sonne bleiben. Typ 3 hat mittelhelle Haut und braune Haare, wird recht schnell braun, bekommt nicht leicht einen Sonnenbrand und hält bis zu 30 Minuten aus. Typ 4 wird als mediterraner Typ bezeichnet, hat pigmentierte Haut und dunkle Haare und Augen und wird leicht und schnell braun. Im Durchschnitt vertragen mediterrane Typen über den Tag verteilt 45 Minuten Sonne ohne Schutz.

Abends ist die UV-Intensität geringer als mittags, hat aber auch einen Effekt. Rainer Kunstfeld

WZ I Eva Stanzl Wie ist „über den Tag verteilt“ zu verstehen? Rainer Kunstfeld Jedes Mal, wenn man draußen ist, bekommt man UV-Strahlen ab. Weißer Hautkrebs und Hautalterung entstehen aus der kumulativen Strahlung, die man im Laufe des Lebens sammelt. Dazu muss man gar nicht exzessiv sonnenbaden, sondern auch die Straßenbahnhaltestelle, an der man in der Sonne wartet, zählt. WZ I Eva Stanzl Die Sonne strahlt unterschiedlich stark. Welche Rolle spielt das? Rainer Kunstfeld Es macht einen Unterschied, ob man im Norden oder im Süden ist oder sich an einem Sandstrand am Meer, hoch oben im Gebirge oder auf einer Wiese im Flachland befindet. Pro 1.000 Meter Seehöhe steigt die UV-Belastung um zehn Prozent. Wenn Sonnenlicht vom Meer reflektiert wird, steigt seine Intensität auf der Haut. WZ I Eva Stanzl Ist die Abendsonne in Ordnung? Rainer Kunstfeld Am Abend ist die UV-Intensität geringer als zu Mittag. Aber auch geringere UV-Strahlung hat einen Effekt. WZ I Eva Stanzl Sollte man daher besser nicht in die Sonne gehen? Rainer Kunstfeld Doch, aber im richtigen Maß und mit Sonnenschutz. Es ist wichtig, das Sonnenlicht nicht zu verteufeln – denn ohne Sonne gibt es kein Leben auf diesem Planeten. WZ I Eva Stanzl Und wie schützt man sich richtig? Rainer Kunstfeld Indem man Sonnencreme aufträgt. Allerdings hat jeder Mensch wie gesagt auch einen Eigenschutz, wie etwa die Haare oder das Melanin, das die Haut braun werden lässt. WZ I Eva Stanzl Welche Sonnencreme schützt am besten? Rainer Kunstfeld In der EU und anderen Staaten ist der Sonnenschutz standardisiert. Alle Sonnencremen haben Mindestanforderungen zu erfüllen mit einer gewissen Relation von UV-A- zu UV-B-Schutz – egal, ob die Creme günstig oder teuer ist. Wichtig ist nur, dass man sie verwendet, und zwar ausreichend.

Alle Sonnencremen haben Mindestanforderungen zu erfüllen, ob günstig oder teuer. Rainer Kunstfeld

WZ I Eva Stanzl Wie creme ich mich richtig ein? Rainer Kunstfeld Um eine durchschnittlich große Person mit einer Körperoberfläche von 1,8 Quadratmetern komplett einzucremen, sind 6 Teelöffel nötig – das entspricht etwa 36 Gramm. Eine Tube reicht somit, um den gesamten Körper fünfmal richtig einzucremen. WZ I Eva Stanzl Und wie oft sollte ich nachcremen? Rainer Kunstfeld Es kommt darauf an, was Sie machen. Wenn Sie den ganzen Tag in Badekleidung in der Sonne am Strand verbringen und immer wieder ins Wasser gehen, dann im Schnitt alle zwei Stunden. Salzwasser hat einen höheren Abrieb als Süßwasser, und mehr Bewegung im Wasser bedeutet mehr Abrieb. Auch durch Schwitzen oder Abtrocknen verliert sich die Sonnencreme – im Zweifelsfall also mehrere Male nachcremen. WZ I Eva Stanzl Das heißt: Solange ich nachcreme, kann mir wenig passieren? Rainer Kunstfeld Es kann weniger passieren. Der beste Sonnenschutz ist und bleibt physikalisch, also indem man unter einem Sonnenschirm oder Vordach im Schatten sitzt und Kappe und Sonnenbrille aufsetzt. Auch Textilien schützen vor UV-Strahlung, je dichter gewebt, desto besser. WZ I Eva Stanzl Wie muss ich mich im Alltag eincremen? Rainer Kunstfeld An einem normalen Arbeitstag reicht es, wenn man exponierte Stellen wie Nase, Stirn, Ohren und Oberarme eincremt, je nachdem, wo die Kleidung die Haut nicht bedeckt. WZ I Eva Stanzl 50er- oder 30er-Faktor? Rainer Kunstfeld Ein niedriger Sonnenschutzfaktor kann angenehmer in der Anwendung sein, weil er weniger Inhaltsstoffe hat. Wichtig ist, dass man ihn richtig benutzt: Besser ist es, sich mit einem niedrigen Sonnenschutz öfter einzucremen, als sich in trügerischer Sicherheit durch Faktor 100 zu wähnen, wenn man ihn nur einmal aufträgt.

Selbst exzessive Nutzung von Sonnencreme verhindert Vitamin D-Produktion nicht. Rainer Kunstfeld