Sozialhilfe Neu: Korridorkinder

Vergangenen Donnerstagabend haben Sozialministerin Korinna Schumann, Kanzleramtsministerin Claudia Bauer und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger – respektive auch Repräsentantinnen ihrer Parteien, SPÖ, ÖVP und Neos – im Kanzleramt die Einigung der Koalition auf die „Sozialhilfe Neu “ vorgestellt; seit vorgestern liegt der Entwurf jetzt auch als Ordnungsnummer 150/ME im Parlament auf, die Begutachtung läuft bis 13. November – eine verkürzte Frist, weil die Reform noch heuer beschlossen werden soll, um mit 1.1.2027 in Kraft zu treten.

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(Was nicht heißt, dass die Sozialhilfe ab jenem Tag tatsächlich „neu“ ist; das „Armenwesen“ ist eine Artikel 12-Materie, das heißt, dass nach dem Bundesgesetzgeber auch noch alle neun Landtage Ausführungsgesetze entlang der vom Bund aufgestellten Linien erlassen müssen. Das kann dauern; Optimist:innen in der Regierung gehen von einer Umsetzung im Laufe des nächsten Jahres aus – man wird sehen. Wien und Tirol haben ja die letzte Sozialhilfe-Reform von 2019 bis heute nicht umgesetzt.)

Als Gesetzesvorschlg ist das ein ziemlich großes Paket – Integrationsstufen für Arbeitsfähige, Fixbeträge statt Höchstsätze, neue Sanktionen, ein Statistikgesetz. Von vielem davon war in den vergangenen Tagen schon die Rede und möglicherweise werden wir auf das eine oder andere noch hier zur sprechen kommen, aber ich würde mir heute gerne im Detail anschauen, wie es mit den Kindern weitergehen soll, die Sozialhilfe bekommen. Das war in den vergangenen Jahren einerseits immer wieder der große Aufhänger – Stichworte „Großfamilien“ vs. „Kindergrundsicherung“ – und es ist, kein Zufall, auch jener Bereich, in dem die Koalition den Ländern am meisten Gestaltungsspielraum lassen möchte.

Es geht um die Frage, wie viel Sozialhilfe für das erste, zweite, dritte, fünfte usw. Kind gezahlt wird. Die Regierung nennt ihre Lösung einen „Korridor“. Schauen wir uns an, wo er hinführt.

Wie der neue Korridor funktioniert

Davor aber ein kurzer Rückblick: Die türkis-blaue Reform von 2019 hatte für Kinder Höchstsätze vorgesehen – 25 Prozent des Richtsatzes für das erste Kind, 15 für das zweite, fünf für jedes weitere. Also, vereinfacht gesagt: Für jedes Kind gibt es deutlich weniger zusätzliches Geld. Der Verfassungsgerichtshof hat das im Dezember 2019 als „sachlich nicht gerechtfertigte und daher verfassungswidrige Schlechterstellung von Mehrkindfamilien“ betrachtet und die entsprechende Regelung aufgehoben. Seither stand im Grundsatzgesetz zu Kindern: nichts. Damit haben die Länder derzeit weiten Spielraum und nutzen den je nach politischer Facon auch aus: Wien zahlt 27 Prozent für jedes Kind, egal wie viele es sind; Niederösterreich und Oberösterreich staffeln degressiv (25, 20, 15, 12,5, 12 Prozent je Kind); Salzburg zahlt 25 Prozent flach, die Steiermark 21, Kärnten ebenfalls 21, das Burgenland 23.

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Diesen Wildwuchs soll der „Korridor“ jetzt eindämmen. So funktioniert er nach § 5 Abs. 3 des Entwurfs: Für ein einzelnes Kind gibt es bundesweit fix 25 Prozent des Netto-Ausgleichszulagenrichtsatzes, heuer sind das 307,47 Euro. Ab dem zweiten Kind legt der Bund nur noch Mindestsätze fest – 20 Prozent je Kind bei zwei Kindern, 15 bei drei, 12,5 bei vier – und einen Deckel von 25 Prozent je Kind. Dazwischen dürfen die Länder sich bewegen. Ab dem fünften Kind sinkt der Mindestsatz auf zwölf Prozent je Kind, 147,59 Euro – nach oben hin liegt das Maximum je Kind ab dem fünften nur noch bei zwölf Prozent. Weil sich kein:e Politiker:in je hinstellen und sagen wird, dass Kinder in Mehrkindfamilien weniger wert sind, ist die Summe nach § 5 Abs. 4 rechnerisch gleichmäßig auf alle Kinder im Haushalt zu verteilen, formal bekommt das einzelne fünfte Kind also nicht weniger als seine Geschwister.

Wir sehen: Die neuen Mindestsätze sind exakt das, was Niederösterreich und Oberösterreich heute schon zahlen. Die Erläuterungen sagen das auch offen – es gehe um Mindestsätze, „deren Höhe und Staffelung sich an den derzeitigen Regelungen in Niederösterreich bzw. Oberösterreich orientieren“.

Warum das diesmal vor dem VfGH halten soll, steht in den Erläuterungen: Degressiv dürfe man staffeln, solange „für jedes Kind eine Mindestabsicherung gewährleistet bleibt“. Und: „Ein zusätzliches Kind in der Haushaltsgemeinschaft führt stets zu einem höheren Betrag.“ Das ist der Unterschied zu 2019; damals waren fünf Prozent für das dritte Kind das Problem, jetzt sind es mindestens zwölf. Ob das reicht, wird wohl wieder der VfGH klären müssen.

Wer verliert – und wie viel?

Rechnen wir für Haushalte durch, nicht für einzelne Kinder:

Ein Paar mit zwei Kindern in Wien bekommt für die Kinder heute 664 Euro im Monat. Künftig sind es zwischen 492 (die Mindestsätze) und 615 Euro (der Höchstsatz) – minus 49 bis minus 172 Euro. Empfindlich wird es bei Familien mit fünf Kindern: heute 1.660 Euro, künftig zwischen 738 und 1.377 – minus 283 bis minus 922 Euro im Monat. (Die Erwachsenen-Sätze bleiben in Wien gleich, die Hauptstadt zahlt Paaren schon jetzt die 70 Prozent, die der Bund vorgibt. Und die Familienbeihilfe kommt wie bisher obendrauf.) Das ist aber nicht in allen Ländern so, dass es nur bergab ginge: Eine Kärntner Familie mit fünf Kindern bekommt heute 1.291 Euro. Am oberen Ende des Korridors wären es 1.377, also mehr.

Ehrlicherweise muss man sagen: Dieser „Korridor“ ist im Wesentlichen eine Wiener Angelegenheit. Und weil die Zahl der Kinder dort, wo am meisten gekürzt wird, am höchsten ist, entsteht da auch ein signifikanter Einsparungseffekt. In der wirkungsorientierten Folgenabschätzung, die das Sozialministerium berechnet hat, geht man von rund 18 Millionen Euro weniger Sozialhilfe für 53.000 Kinder aus – gegenüber einem Mehraufwand von 860.000 Euro für 5.700 Kinder in Ländern, in denen der „Korridor“ über dem jetzigen Niveau liegt.

Zum Schluss noch: Wer sind die umstrittenen Mehrkindfamilien, um die sich die ganze Debatte dreht?

Von den rund 109.200 Bedarfsgemeinschaften in der Sozialhilfe sind 14.850 Paare mit Kindern und 15.930 Alleinerziehende. Paare mit vier oder mehr Kindern: 4.175, also 3,8 Prozent aller Bedarfsgemeinschaften. Familien mit fünf oder mehr Kindern, auf die die Zwölf-Prozent-Regel zielt: laut einer Sonderauswertung der Statistik Austria für die APA rund 2.110, davon 1.670 in Wien. Das sind weniger als zwei Prozent aller Haushalte in der Sozialhilfe. Die „9.000-Euro-Familie “, die seit Monaten durch die Debatte geistert, ist dabei ein Extremfall (und auch das erst unter Einrechnung der Familienbeihilfe): Ein Paar mit vier oder mehr Kindern hat 2024 im Schnitt 2.146 Euro Sozialhilfe im Monat bekommen, in Wien 2.223 Euro. Mehr als anderswo, keine Frage, aber ein Skandal?

Wie es weitergeht, entscheiden jetzt das Parlament und die Landtage.