Sparen auf Kosten einkommensschwacher Eltern
- Von
- Mathias Ziegler
Meinung: Beim Familienbonus Plus zahlen künftig noch mehr jene drauf, die diese finanzielle Unterstützung am dringendsten brauchen.
- Der Familienbonus Plus benachteiligt Personen mit geringem Einkommen, da sie oft keine Steuerlast haben und nicht profitieren.
- Künftig muss jeder Elternteil mindestens 25 Prozent des Bonus beanspruchen, auch wenn das Einkommen zu niedrig ist.
- Die Änderung spart dem Staat 50 Millionen Euro, trifft aber vor allem armutsgefährdete Familien und Teilzeit arbeitende Mütter.
- Mehr dazu in den Infos & Quellen
- Familienbonus Plus: Fixbetrag ca. 2.000 Euro pro Jahr, unabhängig vom Einkommen
- Steuerfreigrenze: 13.539 Euro Jahreseinkommen
- Neue Regel: Mindestens 25 % (ca. 500 Euro) pro Partner:in ab Kind über 4 Jahren
- Budgetplus 2025: 50 Millionen Euro, ca. 100.000 Personen betroffen
„Nimmst du den Familienbonus Plus oder ich? Wie teilen wir es auf?“ Unzählige Eltern stellen sich diese Frage jedes Jahr aufs Neue beim Steuerausgleich. Weil es zum Teil einen großen Unterschied macht, ob die rund 2.000 Euro Fixbetrag pro Kalenderjahr (die Höhe ist für alle Einkommen gleich) im Verhältnis 50:50, 75:25 oder 100:0 beansprucht werden. Denn der Familienbonus Plus ist ein Absetzbetrag, der die Steuerlast direkt reduziert. Und die konkrete Entlastung hängt von der individuellen Einkommenshöhe ab. Wer mit dem Jahreseinkommen unter der Steuerfreigrenze von 13.539 Euro liegt, hat bereits eine Steuerlast von null Euro. Davon den Familienbonus abzuziehen, bringt genau gar nichts, weil man keine Negativsteuer ausbezahlt bekommt.
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Das bedeutet: Wer – etwa aufgrund von Teilzeit – ein geringes Einkommen hat, profitiert am wenigsten oder womöglich gar nicht vom Familienbonus. Das macht schon jetzt das ganze System unfair und sorgt bisher eben für familieninterne Rechnereien, um kein Geld zu verlieren. Liegt ein:e Partner:in über der Steuerfreigrenze, kann der Familienbonus heuer noch voll ausgeschöpft werden. Ab nächstem Jahr wird es noch ein bisschen unfairer, weil das Finanzministerium die Aufteilung 100:0 bei Kindern über vier Jahren nicht mehr zulässt. Jede:r Partner:in muss zwingend mindestens 25 Prozent des Familienbonus (rund 500 Euro) beanspruchen – und zwar auch dann, wenn das Jahreseinkommen so niedrig ist, dass dieses Geld einfach verschwindet und praktisch dem Staat geschenkt wird.
50 Millionen Euro mehr fürs Budget
Das soll einerseits Teilzeit unattraktiver machen (zu der sich allerdings viele Arbeitnehmer:innen gezwungen sehen) und andererseits dem Budget im kommenden Jahr 50 Millionen Euro bringen. Rein rechnerisch werden somit rund 100.000 Personen betroffen sein – zusätzlich zu denen, die schon jetzt durch die Finger schauen, aber vielleicht zumindest andere Sozialleistungen bekommen. Rund 1,4 Millionen Menschen in Österreich gelten als armutsgefährdet (die Schwelle dafür liegt bei knapp 22.000 Euro brutto im Jahr für Alleinstehende beziehungsweise 46.000 brutto für eine vierköpfige Familie – also weit über der Steuerfreigrenze). Es macht also für viele Familien durchaus einen Unterschied, ob sie 500 Euro oder gar 2.000 Euro mehr haben oder nicht.
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Freilich wird selbst von linken Ökonom:innen argumentiert, dass es sinnvoller ist, wenn der Staat nicht Geldleistungen auszahlt, sondern Sachleistungen. So verweist auch das Finanzministerium auf zusätzliche Mittel für das verpflichtende zweite Gratis-Kindergartenjahr samt Qualitätsoffensive und den Ausbau von Ganztagsschulen.
Trotzdem komme ich nicht umhin, festzustellen: Der Herr Finanzminister reduziert die Staatsausgaben auf dem Rücken jener Einkommensschwachen, die die Bundesregierung eigentlich stärker entlasten sollte. Und (vor allem) Mütter werden bald noch mehr finanziell bestraft, wenn sie unbezahlte Care-Arbeit statt bezahlter Erwerbsarbeit leisten.
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Infos und Quellen
Quellen
- Finanzministerium: Familienbonus Plus
- ÖGB: Familienbonus Plus: Was ab 2027 gilt und was du jetzt tun solltest
- Armut in Österreich