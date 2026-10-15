„Nimmst du den Familienbonus Plus oder ich? Wie teilen wir es auf?“ Unzählige Eltern stellen sich diese Frage jedes Jahr aufs Neue beim Steuerausgleich. Weil es zum Teil einen großen Unterschied macht, ob die rund 2.000 Euro Fixbetrag pro Kalenderjahr (die Höhe ist für alle Einkommen gleich) im Verhältnis 50:50, 75:25 oder 100:0 beansprucht werden. Denn der Familienbonus Plus ist ein Absetzbetrag, der die Steuerlast direkt reduziert. Und die konkrete Entlastung hängt von der individuellen Einkommenshöhe ab. Wer mit dem Jahreseinkommen unter der Steuerfreigrenze von 13.539 Euro liegt, hat bereits eine Steuerlast von null Euro. Davon den Familienbonus abzuziehen, bringt genau gar nichts, weil man keine Negativsteuer ausbezahlt bekommt.

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Das bedeutet: Wer – etwa aufgrund von Teilzeit – ein geringes Einkommen hat, profitiert am wenigsten oder womöglich gar nicht vom Familienbonus. Das macht schon jetzt das ganze System unfair und sorgt bisher eben für familieninterne Rechnereien, um kein Geld zu verlieren. Liegt ein:e Partner:in über der Steuerfreigrenze, kann der Familienbonus heuer noch voll ausgeschöpft werden. Ab nächstem Jahr wird es noch ein bisschen unfairer, weil das Finanzministerium die Aufteilung 100:0 bei Kindern über vier Jahren nicht mehr zulässt. Jede:r Partner:in muss zwingend mindestens 25 Prozent des Familienbonus (rund 500 Euro) beanspruchen – und zwar auch dann, wenn das Jahreseinkommen so niedrig ist, dass dieses Geld einfach verschwindet und praktisch dem Staat geschenkt wird.

50 Millionen Euro mehr fürs Budget

Das soll einerseits Teilzeit unattraktiver machen (zu der sich allerdings viele Arbeitnehmer:innen gezwungen sehen) und andererseits dem Budget im kommenden Jahr 50 Millionen Euro bringen. Rein rechnerisch werden somit rund 100.000 Personen betroffen sein – zusätzlich zu denen, die schon jetzt durch die Finger schauen, aber vielleicht zumindest andere Sozialleistungen bekommen. Rund 1,4 Millionen Menschen in Österreich gelten als armutsgefährdet (die Schwelle dafür liegt bei knapp 22.000 Euro brutto im Jahr für Alleinstehende beziehungsweise 46.000 brutto für eine vierköpfige Familie – also weit über der Steuerfreigrenze). Es macht also für viele Familien durchaus einen Unterschied, ob sie 500 Euro oder gar 2.000 Euro mehr haben oder nicht.

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Freilich wird selbst von linken Ökonom:innen argumentiert, dass es sinnvoller ist, wenn der Staat nicht Geldleistungen auszahlt, sondern Sachleistungen. So verweist auch das Finanzministerium auf zusätzliche Mittel für das verpflichtende zweite Gratis-Kindergartenjahr samt Qualitätsoffensive und den Ausbau von Ganztagsschulen.

Trotzdem komme ich nicht umhin, festzustellen: Der Herr Finanzminister reduziert die Staatsausgaben auf dem Rücken jener Einkommensschwachen, die die Bundesregierung eigentlich stärker entlasten sollte. Und (vor allem) Mütter werden bald noch mehr finanziell bestraft, wenn sie unbezahlte Care-Arbeit statt bezahlter Erwerbsarbeit leisten.