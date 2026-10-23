Sparpläne: Unis warnen vor nachhaltigen Schäden für das Land

In den österreichischen Universitäten ist die Sorge aufgrund der von der Regierung bekanntgegebenen Einschnitte des Uni-Budgets groß. Das zuständige Bundesministerium verweist auf ihrer Webseite zwar darauf, dass auch für die letzte Periode (von 2025 bis 2027) 16 Milliarden Euro festgelegt wurde. Dieselbe Summe wurde auch für die kommende Periode beschlossen. Da die Preise, Mieten und vor allem die Gehälter durch die Inflation der letzten Jahre stark gestiegen sind, kann man jedoch mit den angekündigten 16 Milliarden ab Beginn der kommenden Periode deutlich weniger finanzieren. Ursprünglich sah die österreichische Universitätenkonferenz (uniko) deshalb in ihren Berechnungen vor, dass mindestens 18 Milliarden Euro nötig sein würden, um allein die Inflation auszugleichen. Tatsächlich sei jedoch auch dieser Betrag eher zu niedrig angesetzt gewesen, da die Inflation aufgrund des anhaltenden Irankriegs stärker gestiegen ist als angenommen, wie uniko der WZ mitteilt.

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Nicht nur die uniko und die einzelnen Universitäten üben scharfe Kritik am angekündigten Budget des Bundesministeriums, sondern auch die Gewerkschaft sowie die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH). Letztere organisierte gestern Nachmittag eine Großdemonstration in Wien, an der laut einem Bericht des Standard zehntausende Studierende und Universitätsbedienstete teilnahmen. „Unsere zentrale Forderung ist, dass die Bundesregierung das angekündigte Universitätsbudget bis zum 31. Oktober nachbessert und die Finanzierungslücke schließt“, so die ÖH-Pressesprecherin Bianca Ivan. Die Studierenden und Universitätsbeschäftigten, die die Demonstration gemeinsam trugen, protestierten unter anderem aber auch für ausreichend Lehrveranstaltungen, eine gute Betreuung sowie faire Arbeitsverhältnisse. Bianca Ivan betont zugleich, dass die Budgetkrise nicht dazu führen dürfe, „dass Studierende durch zusätzliche Zugangshürden oder Studiengebühren belastet werden.“

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Bis zu 6.800 Uni-Stellen wegen Sparplänen bedroht

Die Folgen der Kürzungen würde vor allem das Universitätspersonal spüren, heißt es von uniko: „Quer über die Universitäten liegt der Anteil der Personalkosten bei 70 Prozent der Gesamtausgaben, bei manchen Universitäten deutlich höher“, so Daniela Kittner, Mediensprecherin von uniko. „Da wir bei den Sachkosten wie Miete und Energie weniger flexibel sind, ist davon auszugehen, dass die Kürzungen fast ausschließlich auf Kosten des Personals gehen. Bei 68.000 Mitarbeitenden sind das bis zu 6800 Menschen.“

Wie rasant sich diese Unsicherheit bereits auf den Universitätsalltag niederschlägt, verdeutlicht ÖH-Vorsitzende Ivan an konkreten Beispielen. So habe die TU Wien bereits einen vorübergehenden Ausschreibungsstopp für Stellen aus dem Globalbudget angekündigt und die Öffnungszeiten von Lernräumen sowie der Bibliothek stark eingeschränkt. Das zeige, so Ivan, dass die Krise schon jetzt konkrete Auswirkungen auf die Personalplanung habe.

Gravierende Langzeitfolgen für die Zukunft

Die Folgen eines solchen Sparkurses auf Kosten des Personals würden wiederum vor allem junge Forscher:innen und neu absolvierte Ärzt:innen treffen, weil diese rein arbeitsrechtlich am einfachsten zu entlassen sind, wie Lukas Huber von der Medizinischen Universität Innsbruck erläutert. Gleichzeitig, so betont er, seien gerade junge Ärzt:innen und PhD-Student:innen die wichtigste Zielgruppe, weil von ihnen die Zukunft abhänge: „Fortschritte, Innovation und Entdeckungen kommen nun mal eher von den jungen Menschen. Wenn wir dem Nachwuchs jedoch keine Karrierepfade anbieten können, müssen diese zwangsläufig ins Ausland ausweichen.“

Wenn durch den Einsparungsdruck rund zehn Prozent des Personals freigestellt werden sollte, hätte dies Huber zufolge fatale Auswirkungen auf die Patient:innenversorgung, aber auch auf die Qualität der Lehre in den Universitäten. „Was derzeit auf dem Tisch liegt, wird die Universitätslandschaft in Österreich und die Medizinischen Universitäten nachhaltig schädigen“, heißt es etwa auch in einem Statement des Rektors der Medizinischen Universität Innsbruck, Gert Mayer. Auch die Medizinische Universität Wien und die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien warnen vor dem Abbau von bis zu 200 ärztlichen Stellen im Allgemeinen Krankenhaus und fordern umgehend einen Gipfel für eine gemeinsame Lösung.

Die Betriebsrätevorsitzendenkonferenz des wissenschaftlichen und künstlerischen Universitätspersonals (BRVK) warnt zudem in einem aktuellen Statement davor, dass die Einsparungen an den Universitäten keineswegs nur jene treffen, die dort studieren und arbeiten. Vielmehr beeinflussen sie das gesamte Land, da von der Qualität der Hochschulen sämtliche Bereiche betroffen sind – von der medizinischen Versorgung und dem Umweltschutz über die schulische Bildung bis hin zur Wirtschaft sowie dem gesellschaftlichen und kulturellen Leben in Österreich.

Ministerium sieht keinen Spielraum für Aufstockung des Budgets

Auf Anfrage erklärte das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) in einem Telefoninterview, dass es sich bei der angekündigten Summe um den finalen Betrag handle, der ohnehin bereits hoch angesetzt sei. Die gestrige Großdemonstration könne demnach nichts mehr an den Plänen ändern. Es gebe schlicht keinen finanziellen Spielraum mehr – auch weil Österreich vor einem EU-Defizitverfahren steht. Zudem sei es unwahrscheinlich, dass ein anderes Ressort freiwillig auf zwei Milliarden Euro verzichtet, um die Budgetlücke an den Universitäten zu schließen.

Für die ÖH ist der Protest mit der gestrigen Großdemo jedoch noch nicht vorbei. Die Studierendenvertretung will den Druck bis zu einer selbst gesetzten Frist am 31. Oktober aufrechterhalten. Sollte die Regierung bis dahin nicht nachbessern, werde man an den Hochschulen über weitere Protest- und Mobilisierungsschritte beraten. Auch Vertreter:innen der Universitäten wie Lukas Huber hoffen weiterhin, dass die Regierung das Budget nachbessert. Einen Verteilungskampf quer durch die Geistes-, Natur- und Rechtswissenschaften sieht er wiederum nicht als Lösung des Problems. Es sei im Interesse der Zukunft des Landes, alle Bereiche zu fördern.