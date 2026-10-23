Sparpläne: Unis warnen vor nachhaltigen Schäden für das Land
- Von
- Elias Feroz
Während die Universitätenkonferenz vor dem Verlust von bis zu 6.800 Jobs warnt, weist das Wissenschaftsministerium darauf hin, dass es keinen finanziellen Spielraum beim angekündigten Budget gäbe.
- Die geplanten Budgetkürzungen gefährden bis zu 6.800 Stellen an österreichischen Universitäten und beeinträchtigen bereits den Universitätsalltag.
- Studierendenvertretung und Universitäten fordern eine Nachbesserung des Budgets, um Qualität und faire Bedingungen zu sichern.
- Das Bundesministerium sieht keinen finanziellen Spielraum für eine Aufstockung, trotz Warnungen vor langfristigen Schäden für das Land.
- Mehr dazu in den Infos & Quellen
- Uni-Budget: 16 Milliarden Euro, laut uniko mindestens 18 Milliarden nötig
- Bis zu 6.800 Uni-Stellen könnten durch Sparpläne wegfallen
- Anteil Personalkosten an Unis: 70 % der Gesamtausgaben
- Großdemonstration in Wien: zehntausende Teilnehmer am 31. Oktober gefordert
In den österreichischen Universitäten ist die Sorge aufgrund der von der Regierung bekanntgegebenen Einschnitte des Uni-Budgets groß. Das zuständige Bundesministerium verweist auf ihrer Webseite zwar darauf, dass auch für die letzte Periode (von 2025 bis 2027) 16 Milliarden Euro festgelegt wurde. Dieselbe Summe wurde auch für die kommende Periode beschlossen. Da die Preise, Mieten und vor allem die Gehälter durch die Inflation der letzten Jahre stark gestiegen sind, kann man jedoch mit den angekündigten 16 Milliarden ab Beginn der kommenden Periode deutlich weniger finanzieren. Ursprünglich sah die österreichische Universitätenkonferenz (uniko) deshalb in ihren Berechnungen vor, dass mindestens 18 Milliarden Euro nötig sein würden, um allein die Inflation auszugleichen. Tatsächlich sei jedoch auch dieser Betrag eher zu niedrig angesetzt gewesen, da die Inflation aufgrund des anhaltenden Irankriegs stärker gestiegen ist als angenommen, wie uniko der WZ mitteilt.
- Kennst du schon?: Warum wir nicht alle die gleichen Chancen haben
Nicht nur die uniko und die einzelnen Universitäten üben scharfe Kritik am angekündigten Budget des Bundesministeriums, sondern auch die Gewerkschaft sowie die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH). Letztere organisierte gestern Nachmittag eine Großdemonstration in Wien, an der laut einem Bericht des Standard zehntausende Studierende und Universitätsbedienstete teilnahmen. „Unsere zentrale Forderung ist, dass die Bundesregierung das angekündigte Universitätsbudget bis zum 31. Oktober nachbessert und die Finanzierungslücke schließt“, so die ÖH-Pressesprecherin Bianca Ivan. Die Studierenden und Universitätsbeschäftigten, die die Demonstration gemeinsam trugen, protestierten unter anderem aber auch für ausreichend Lehrveranstaltungen, eine gute Betreuung sowie faire Arbeitsverhältnisse. Bianca Ivan betont zugleich, dass die Budgetkrise nicht dazu führen dürfe, „dass Studierende durch zusätzliche Zugangshürden oder Studiengebühren belastet werden.“
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Bis zu 6.800 Uni-Stellen wegen Sparplänen bedroht
Die Folgen der Kürzungen würde vor allem das Universitätspersonal spüren, heißt es von uniko: „Quer über die Universitäten liegt der Anteil der Personalkosten bei 70 Prozent der Gesamtausgaben, bei manchen Universitäten deutlich höher“, so Daniela Kittner, Mediensprecherin von uniko. „Da wir bei den Sachkosten wie Miete und Energie weniger flexibel sind, ist davon auszugehen, dass die Kürzungen fast ausschließlich auf Kosten des Personals gehen. Bei 68.000 Mitarbeitenden sind das bis zu 6800 Menschen.“
Wie rasant sich diese Unsicherheit bereits auf den Universitätsalltag niederschlägt, verdeutlicht ÖH-Vorsitzende Ivan an konkreten Beispielen. So habe die TU Wien bereits einen vorübergehenden Ausschreibungsstopp für Stellen aus dem Globalbudget angekündigt und die Öffnungszeiten von Lernräumen sowie der Bibliothek stark eingeschränkt. Das zeige, so Ivan, dass die Krise schon jetzt konkrete Auswirkungen auf die Personalplanung habe.
Gravierende Langzeitfolgen für die Zukunft
Die Folgen eines solchen Sparkurses auf Kosten des Personals würden wiederum vor allem junge Forscher:innen und neu absolvierte Ärzt:innen treffen, weil diese rein arbeitsrechtlich am einfachsten zu entlassen sind, wie Lukas Huber von der Medizinischen Universität Innsbruck erläutert. Gleichzeitig, so betont er, seien gerade junge Ärzt:innen und PhD-Student:innen die wichtigste Zielgruppe, weil von ihnen die Zukunft abhänge: „Fortschritte, Innovation und Entdeckungen kommen nun mal eher von den jungen Menschen. Wenn wir dem Nachwuchs jedoch keine Karrierepfade anbieten können, müssen diese zwangsläufig ins Ausland ausweichen.“
Wenn durch den Einsparungsdruck rund zehn Prozent des Personals freigestellt werden sollte, hätte dies Huber zufolge fatale Auswirkungen auf die Patient:innenversorgung, aber auch auf die Qualität der Lehre in den Universitäten. „Was derzeit auf dem Tisch liegt, wird die Universitätslandschaft in Österreich und die Medizinischen Universitäten nachhaltig schädigen“, heißt es etwa auch in einem Statement des Rektors der Medizinischen Universität Innsbruck, Gert Mayer. Auch die Medizinische Universität Wien und die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien warnen vor dem Abbau von bis zu 200 ärztlichen Stellen im Allgemeinen Krankenhaus und fordern umgehend einen Gipfel für eine gemeinsame Lösung.
Die Betriebsrätevorsitzendenkonferenz des wissenschaftlichen und künstlerischen Universitätspersonals (BRVK) warnt zudem in einem aktuellen Statement davor, dass die Einsparungen an den Universitäten keineswegs nur jene treffen, die dort studieren und arbeiten. Vielmehr beeinflussen sie das gesamte Land, da von der Qualität der Hochschulen sämtliche Bereiche betroffen sind – von der medizinischen Versorgung und dem Umweltschutz über die schulische Bildung bis hin zur Wirtschaft sowie dem gesellschaftlichen und kulturellen Leben in Österreich.
Ministerium sieht keinen Spielraum für Aufstockung des Budgets
Auf Anfrage erklärte das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) in einem Telefoninterview, dass es sich bei der angekündigten Summe um den finalen Betrag handle, der ohnehin bereits hoch angesetzt sei. Die gestrige Großdemonstration könne demnach nichts mehr an den Plänen ändern. Es gebe schlicht keinen finanziellen Spielraum mehr – auch weil Österreich vor einem EU-Defizitverfahren steht. Zudem sei es unwahrscheinlich, dass ein anderes Ressort freiwillig auf zwei Milliarden Euro verzichtet, um die Budgetlücke an den Universitäten zu schließen.
Für die ÖH ist der Protest mit der gestrigen Großdemo jedoch noch nicht vorbei. Die Studierendenvertretung will den Druck bis zu einer selbst gesetzten Frist am 31. Oktober aufrechterhalten. Sollte die Regierung bis dahin nicht nachbessern, werde man an den Hochschulen über weitere Protest- und Mobilisierungsschritte beraten. Auch Vertreter:innen der Universitäten wie Lukas Huber hoffen weiterhin, dass die Regierung das Budget nachbessert. Einen Verteilungskampf quer durch die Geistes-, Natur- und Rechtswissenschaften sieht er wiederum nicht als Lösung des Problems. Es sei im Interesse der Zukunft des Landes, alle Bereiche zu fördern.
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Infos und Quellen
Gesprächspartner:innen
- Florian Atzmüller ist Pressesprecher für das Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung (das Interview wurde telefonisch geführt).
- Bianca Ivan ist Pressesprecherin der Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH). Das Interview erfolgte schriftlich per E-Mail-Anfrage.
- Univ. Prof. Dr. med. Lukas A. Huber ist ordentlicher Professor und Direktor der Abteilung für Zellbiologie an der Medizinischen Universität Innsbruck. Das Interview wurde über Zoom geführt.
- Dr. Daniela Kittner ist Mediensprecherin der Österreichischen Universitätenkonferenz (uniko). Das Interview erfolgte schriftlich per E-Mail-Anfrage.
Daten und Fakten
- Wie die Österreichische Universitätenkonferenz (uniko) auf schriftliche Anfrage im Rahmen eines E-Mail-Interviews mitteilt, basieren die uniko-Berechnungen für die Leistungsvereinbarungsperiode 2028 bis 2030 auf einer im Jahr 2024 vereinbarten und publizierten Ausgangsbasis von 16,5 Milliarden Euro. Diese Summe umfasst 16 Milliarden Euro für die 22 öffentlichen Universitäten, 300 Millionen Euro für die Ärzt:innengehälter sowie 200 Millionen Euro für die IT:U (die neu gegründete, auf Digitalisierung spezialisierte Interdisciplinary Transformation University Austria in Linz). Aus der schriftlichen Antwort ist zudem zu entnehmen, dass als Steigerungsbetrag die Frühjahrsprognosen des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) herangezogen wurden, die kumuliert für drei Jahre knapp zehn Prozent Inflation ergeben würden. Hieraus ergibt sich der ursprünglich genannte Finanzierungsbedarf von rund 18 Milliarden Euro. Die häufig geforderte Finanzierungslücke von zwei Milliarden Euro dürfte jedoch laut uniko real sogar noch größer ausfallen, da die Inflation (unter anderem getrieben durch den anhaltenden Irankrieg) inzwischen stärker gestiegen ist als angenommen.
- Die aktuelle Inflationsrate in Österreich liegt laut den jüngsten Daten für September 2026 bei 3,6 Prozent.
- Der Protest wird von einer Allianz getragen, die in dieser Form selten ist. Angeführt von der Universitätenkonferenz (uniko) – die alle 22 öffentlichen Universitäten und damit rund 80 Prozent aller Studierenden in Österreich vertritt – mobilisiert der Protest gemeinsam mit der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) und den Rektoraten gegen den drohenden finanziellen Einschnitt. Die öffentlichen Universitäten haben auf den jeweiligen Universitäts-Webseiten ausdrücklich auf die Großdemo hingewiesen und unterstützen diese.
Quellen
- Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung: Universitätsbudget 2028–2030: Fragen und Antworten
- Österreichische Universitätenkonferenz (uniko): PROTESTDEMO GEMEINSAM MIT ÖH: UNIKO FORDERT VON REGIERUNG EINE "KURSKORREKTUR"
- Statement der Betriebsräte an österreichischen Universitäten
- Protest-Aufruf der Österreichische HochschülerInnenschaft
- Universität Wien: Einsparungen bei der MedUni Wien gefährden Patient:innenversorgung, Spitzenmedizin und Forschungsstandort
Das Thema in der WZ
- Sparpaket trifft Forschung und Studierende
- Demo gegen Uni-Sparpläne
- Junge Wissenschaftler:innen in der Joblotterie
Das Thema in anderen Medien
- ORF.at: Nach uniko-Kritik Holzleitner verteidigt Unibudget
- ORF.at: MedUni: Sparkurs wohl für Patienten spürbar
- DerStandard.at: Zehntausende bei Unidemo: "Ich habe Angst um unsere Bildung"
- DerStandard.at: Uni-Budget: ÖH ruft am Donnerstag zu weiterer Demo für mehr Geld auf
- DiePresse.com: Uni-Budget: Tausende fordern bei weiterer Demo in Wien mehr Geld