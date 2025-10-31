Speeddating mit dem Tod

Hinweis: In diesem Text geht es um das Thema Tod und Sterben. Falls du auf diese Themen sensibel reagierst, könntest du diesen Beitrag gemeinsam mit einer Vertrauensperson lesen, um dich mit ihr über das Gelesene zu unterhalten.

Der Pflichtbesuch am Friedhof zu Allerheiligen, Ungewissheit und Verlust, Bürokratie und Konflikte: Emotionen und Pflichten, die mit dem Tod in Verbindung stehen, können Unbehagen auslösen. Den meisten Menschen fällt es leichter, Themen rund um den Tod und das Sterben zu meiden, anstatt sich unangenehmen Fragen zu stellen. Die „Death-Positive“-Bewegung möchte das ändern.

Um einen offeneren Umgang mit dem Tod zu ermöglichen und mit Tabus zu brechen, setzt die Bewegung auf unkonventionelle Mittel. Beim Linzer Verein »sagbar« etwa ist der Name Programm. Eines seiner Ziele ist es, mit dem Kartenspiel „Sarggespräche“ den Austausch über unangenehme Themen ins Rollen zu bringen. In einem Speeddating-Format sitzen sich dann Menschen gegenüber, die sich größtenteils fremd sind und laut über intime Fragen nachdenken.

Zwischen Leben und Tod

Zuletzt in der Salzburger Tribühne Lehen, wo an einem Abend Ende Oktober ungefähr 25, überwiegend ältere Personen in zwei Sesselreihen Platz nehmen. Mit zunehmendem Lärmpegel hallt sogar das ein oder andere Lachen durch den Raum.

Jeweils zwei Minuten unterhalten sich die Paare über Fragen wie „Wo willst du sterben?“, „Glaubst du an deine Wiedergeburt?“ oder „Sarg oder Urne?“ bevor ein Sessel weitergerückt und eine neue Karte gezogen wird. Doch das Speeddating soll nicht nur dazu anregen, über den Tod zu sprechen.

Einige der 105 Fragen ermutigen auch, über das eigene Leben zu reflektieren. Zum Beispiel, ob man oft traurig ist, welche ungelösten Angelegenheiten man hinterlassen würde oder wie man seine „Lebensparty“ feiern möchte. Diese Frage kann ein agiler Pensionist auf Anhieb beantworten. Stolz verkündet er: „Nächstes Jahr feiere ich mit meiner Tochter den 100. Geburtstag!“ Ein skeptischer Blick auf seine knallroten Sneakers, die Jeans und das Poloshirt reicht aus, um zu erfahren, dass der 69-Jährige und seine 29 Jahre alte Tochter bald gemeinsam ein Jahrhundert ausfüllen werden.

Beim Kartenspiel Sarggespräche geht es im Speeddating-Format nicht nur um den Tod - die Teilnehmer:innen unterhalten sich auch über das Leben. © Bildquelle: Verein sagbar. Credit: Julia Wesely

Die Taschentücher, die auf den Sesseln für alle Fälle bereitliegen, bleiben an diesem Abend unbenutzt. Reger ist die Nachfrage hingegen an der „Sargbar“, wo nicht nur das Kartenspiel zum Verkauf angeboten wird, sondern auf Wunsch auch Stamperln aus einer Flasche in Form eines Totenkopfes ausgeschenkt werden. Neben Blumen zieren zahlreiche Postkarten mit Denkanstößen den als Bar getarnten, metallfreien Öko-Sarg aus Kanadapappel und Eiche. Seit 2020 tourt der Verein mit der mobilen Sargbar durch Österreich, Deutschland und die Schweiz.

Aufklärungsarbeit der anderen Art

Man spürt, die meisten Teilnehmer:innen an dieser Veranstaltung haben sich bereits eingehend mit dem Tod beschäftigt und bringen eine gewisse Gefasstheit mit. Damit zählen sie vermutlich zur Minderheit. Nicht einmal die Hälfte der Österreicher:innen spricht mehr als einmal im Jahr über den Tod, wie eine neue Studie eines großen Versicherers mit 1.000 Befragten zeigt.

Dabei wünschen sich sechs von zehn Österreicher:innen eigentlich einen offeneren Umgang mit dem Tod. Ist man nicht unmittelbar mit dem Tod konfrontiert, vermeidet man das Thema lieber. Unwissen über die Wünsche von Verstorbenen erschwert es Angehörigen, die sich mitunter in einer ohnehin schwierigen Trauerphase befinden, Entscheidungen zu Bestattung und Nachlass zu treffen.

Erst auf den zweiten Blick wird klar: Hier handelt es sich um eine Bar in Form eines Sarges. © Bildquelle: Verein sagbar. Credit: Dotsnboxes.

Das erlebt auch Christine Pernlochner-Kügler in ihrer täglichen Arbeit als Bestatterin. Seit über 20 Jahren hält die Tirolerin Workshops zum Tod – „neben Sex das zweite große Tabu im Leben“, wie sie selbst sagt. Pernlochner-Kügler führt Besuchergruppen durch ihr Innsbrucker Bestattungsunternehmen und bringt sie mit Aschekapsel und Sterbehemd in Berührung. Einen eindeutigen Unterschied zwischen den Generationen im Umgang mit dem Tod kann sie nicht ausmachen, es hänge viel mehr vom Menschentyp ab. Von neugierigen Kindern, aufgeschlossenen Jugendlichen bis zu pragmatischen und humorvollen Senior:innen habe sie schon alles erlebt.

„Die erste ‚Was-kommt-danach-Box‘ habe ich mit einer Schulklasse 2004 ausgepackt. Ohne dass ich davon wusste, hat in der französischen Schweiz zur selben Zeit das erste ‚Café Mortel‘ stattgefunden“, schildert die Thanatologin, die sich mit Trauer und Sterben auseinandersetzt, im Videointerview mit der WZ. Mittlerweile sind diese Treffen zum lockeren Austausch über den Tod als „Death Cafes“ bekannt und finden vereinzelt auch in Österreich statt. Die Idee geht auf den mittlerweile verstorbenen und als „Monsieur Mort“ bekannten Soziologen Bernard Crettaz zurück.

Anfang der 2000er Jahre trugen diese Initiativen in Europa noch kein „Death-Positive“-Etikett. Namensgeberin der liberal-progressiven Bewegung ist die US-amerikanische Bestatterin Caitlin Doughty, die 2011 den „Order of the Good Death“ gründete und in ihrem YouTube-Format „Ask a Mortician“ auf unterhaltsame Art und Weise Wissen über das Sterben und den Tod vermittelt.

Die Angst vor dem Tod bewältigen

Pernlochner-Kügler begrüßt jede Art von Aufklärungsarbeit: „Je mehr Wissen wir uns über den Tod aneignen, desto weniger anfällig sind wir für Mythen, die oft Angst schüren.“ Weitverbreitet sei nach wie vor die Angst vor dem Scheintod und davor, im Sarg von Würmern aufgefressen zu werden – obwohl es in einer Tiefe von zwei Metern unter der Erde keine Aasfresser mehr gibt. Insgesamt geht es der promovierten Philosophin aber „nicht darum, die Angst vor dem Tod komplett zu nehmen, sondern sie zu verringern“. Ein gesundes Maß an Angst bewahre uns davor, Dinge zu tun, die uns schaden.

Für diejenigen, die allerdings wortwörtlich unter Todesangst leiden, hat sie einen Tipp: Jede Gelegenheit zu nützen, um sich mit dem Thema Tod zu konfrontieren. Sei es das Probeliegen in einem Sarg, der Besuch einer Beerdigung oder gar der Sargbar, um über Leben und Tod zu philosophieren. Let’s talk about death, baby!