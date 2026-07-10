Hasan Nuhanović

Ich war in Potočari in diesem UN-Stützpunkt. Die Menschen kamen aus Srebrenica, das ein paar Kilometer entfernt liegt. Sie haben dort Schutz gesucht. Dort waren hauptsächlich niederländische Truppen. Es waren auch einige wenige Angehörige der britischen Spezialeinheiten dabei. Sie hätten ihrem Kommando melden können, was vor sich ging und was die niederländischen Truppen taten. Als die Serb:innen von allen Seiten kamen und den Stützpunkt umzingelten, vertrieben die Niederländer:innen die Flüchtlinge mit Gewalt und drängten sie sogar zum Tor hin. Die Menschen mussten also durch das Tor den Stützpunkt verlassen. Sie wurden von den Serb:innen aufgegriffen. Frauen und Kinder wurden in Busse und Lastwagen verladen und deportiert. Und die Männer und Buben – sie wurden alle getötet. So töteten sie meinen Vater. Sie töteten meinen Bruder, und sie töteten meine Mutter, obwohl zu dieser Zeit nicht so viele Frauen getötet wurden.Die Frage ist also: Warum haben die Niederländer:innen das getan? Die Antwort fehlt bis heute. Viele Jahre lang war die offizielle Haltung der niederländischen Regierung, dass dies gar nicht so passiert wäre. Sie leugnete die Tatsachen.