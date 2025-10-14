Einst war es ein Schloss des Grafen Johann Philipp Graf Cobenzl. Er gab dem Areal auch seinen Namen. Bis heute ist das Cobenzl ein bekanntes Ausflugslokal der Wiener:innen. Eines, das sie zuletzt viel gekostet hat – wie eine Anfrage der WZ nach Informationsfreiheitsgesetz (IFG) zeigt.

Kennst du schon?: Leobersdorfer Bürgermeister profitiert von Gewerbepark

Ein Rückblick ins Jahr 2017. Über Jahre prozessierte die Stadt einen Vorpächter aus dem Schloss. Das Lokal mit Blick auf die Stadt war verwahrlost und musste dringend renoviert werden. Nun kann sie das ein Hektar große Areal, das seit 100 Jahren der Stadt gehört, endlich umbauen.

Nachdem der erste Pächter wegen der Corona-Krise abgesprungen war, übernahm 2020 der bekannte und erfolgreiche Gastronom Bernd Schlacher (Hotel Motto, Motto am Fluss) das Ruder. Gemeinsam mit dem deutschen Investor Frank Albert sollte er das historische Lokal revitalisieren. Sie gründeten die Weitsicht Immobilienentwicklungs GmbH und bauten das Cobenzl zu einer pompösen Event-Location um: edles Holzparkett, Kronleuchter, Glasfassade, ein Restaurant für über 1.000 Gäste.

Teurer Umbau

Der Umbau des historischen Rondell-Cafés aus den 1950er-Jahren war teuer. Die Stadt musste bis 2020 bereits 4,3 Millionen Euro zu den Investitionen hinzuschießen. Falter und WZ berichteten darüber im April 2024. Doch es sollte die Wiener:innen noch mehr kosten: 13.509.410 Euro um genau zu sein. Die MA49 – sie verwaltet das Areal im Auftrag der Stadt Wien – beantwortete eine Anfrage der WZ.

Wie kam es dazu? Schlacher und Albert bekamen von der Stadt Wien einen Pachtvertrag über 30 Jahre – als Sicherheit für ihre getätigten Investitionen. Sollte der Vertrag dennoch früher enden, muss die Stadt ihnen die Investitionskosten ersetzen.

Genau dieser Fall ist eingetreten. Nur fünf Monate nach der Eröffnung des Weitsicht Cobenzl im November 2022 kündigten Schlacher und Albert den Pachtvertrag. Das Lokal war nicht rentabel, hieß es 2024 gegenüber Falter und WZ.

Kritik von den Grünen

Der Gastronom und der Investor wollen – wie vertraglich vereinbart – ihr Geld zurück. Wie viel, legte ein Gutachten fest. Die WZ hätte das Gutachten gerne gelesen. Die MA49 hat es uns mit Verweis auf §6 Abs.1 Zi 7 des IFG – also wegen der Wahrung von Berufs-, Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen – nicht übermittelt.

Insgesamt verschlang der Umbau des Cobenzl also 17,8 Millionen Euro. Am Ende bleibt ein Ausflugslokal, das die Steuerzahler:innen ziemlich teuer kam.

Kritik an der Stadtregierung kommt von den Grünen. „Die Stadt muss Investor:innen fast 18 Millionen Euro überwiesen, weil sie einen miserablen Vertrag abgeschlossen hat. Wer schließt solche Verträge überhaupt ab, bei denen private Investor:innen volle Gewinnchancen bei kaum Risiko haben und die Stadt Wien aber das Verlustrisiko trägt?“, sagt David Ellensohn, Kontrollsprecher der Wiener Grünen in einer Aussendung.