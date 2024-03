Genese

WZ-Redakteur Mathias Ziegler wurde durch eine Einladung zum 100. Männertisch in Margareten auf das Konzept der „Stadtteile ohne Partnergewalt“ aufmerksam. Er wollte wissen, wie diese Form der Gewaltprävention konkret aussieht.

Begonnen haben die „Stadtteile ohne Partnergewalt“ mit einem Vorläuferprojekt im Hamburger Stadtteil St. Pauli, das nach zwei Jahren aus Kostengründen weggekürzt wurde. Doch der Samen war gesät. 2010 wurde dann in Hamburg ein Pilotprojekt mit Unterstützung von Behörde und Hochschule gestartet, das heute noch existiert. „Daraus hat sich alles weitere entwickelt“, erzählt Sabine Stövesand, die das Konzept erfunden hat. Nicht nur in mehreren deutschen Städten gibt es inzwischen „Stadtteile ohne Partnergewalt“, sondern auch in österreichischen. Der Lizenzpartner hier ist der Verein AÖF (Autonome Österreichische Frauenhäuser) – das „StoP“-Konzept ist nämlich urheberrechtlich geschützt und darf nur mit entsprechender Fort- und Weiterbildung übernommen werden. „Natürlich ist es gut, wenn sich möglichst viele Menschen gegen Gewalt einsetzen“, sagt Stövesand. „Aber bevor jeder seines macht und von vorne anfängt, haben wir hier ein erprobtes, fachlich fundiertes Konzept, dem man folgen kann.“ Von einem Patentrezept möchte sie nicht sprechen: „Es ist nicht so, dass man das so macht, und dann ist alles gut. Aber wir bieten hier eine Schatzkiste an, die man nutzen kann.“ Bei „StoP“ kommen in der Regel Menschen aus der Stadtteilentwicklung oder aus dem Opferschutz zusammen. „Das zusammenzudenken, das hat es bisher so nicht gegeben. Dazu braucht es eine Expertise“, stellt die Professorin für Soziale Arbeit klar. Sie ist international bestens vernetzt; von Neuseeland über die USA bis Indien hat sie verschiedene Gewaltpräventionskonzepte erforscht und überall ähnliche Bausteine gefunden. Bei der Finanzierung ist Österreich übrigens einen Schritt weiter als Deutschland: Hier gibt es nämlich eine nationale Finanzierung durch das Sozialministerium, die Stövesand in ihrer Heimat vermisst.

