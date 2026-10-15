Stalking: Du darfst mich nicht verlassen

Content-Warnung: In diesem Text geht es um Stalking, Selbstverletzung sowie psychische und physische Gewalt. Falls du auf diese Themen sensibel reagierst, lies diesen Beitrag vielleicht gemeinsam mit einer vertrauten Person, mit der du dich über das Gelesene austauschen kannst, und mach bei Bedarf Pausen.

Es ist tief in der Nacht, und Sabine schläft seelenruhig in ihrem Bett, als sie plötzlich aus dem Schlaf gerissen wird. Mit müden Augen sieht sie im Dunkeln einen Mann mitten in ihrem Kinderzimmer stehen. Das Herz der damals 17-Jährigen beginnt zu rasen, und Adrenalin schießt durch ihren Körper. Auf den zweiten Blick erkennt sie den Mann: Es ist kein Fremder, sondern ihr Ex-Freund. Komplett aufgelöst und unter Tränen fleht er Sabine an, ihm noch eine Chance zu geben.

Dieser Moment war der Höhepunkt seiner Versuche, Sabine doch noch zurückzubekommen. Eigentlich hatte sie sich bereits vor einigen Monaten von ihm getrennt, doch akzeptieren wollte er das nicht. Sie war insgesamt sechs Monate lang mit regelmäßigen Anrufen, SMS, Annäherungen und Versuchen, sie von anderen Männern fernzuhalten, konfrontiert.

Was Sabine erlebt hat, ist kein Einzelfall. Immer mehr Menschen erzählen auf Social Media von ihren Erfahrungen mit Trennungen, die vom Gegenüber nicht akzeptiert werden, und teilen Nachrichten von Ex-Partner:innen, die von wiederholten Kontaktversuchen bis hin zu Drohungen reichen. Dahinter steckt ein weitverbreitetes Problem: Laut einer Studie von UN Women Austria ist mehr als jede fünfte Frau in Österreich von Stalking betroffen. Die Formen sind dabei unterschiedlich – von unzähligen Nachrichten und Anrufen bis hin zu unerwünschten Lieferungen an die Wohnadresse des Opfers oder dem persönlichen Nachstellen.

„Ich vermisse dich“

„Ich kann mich erinnern, dass die Trennung für ihn überraschend war. Er fragte, ob wir es nicht doch noch hinkriegen würden“, erzählt Sabine. Für sie stand das Ende der zweijährigen Beziehung aber fest. Abstand zu gewinnen, gestaltete sich jedoch schwierig, da beide denselben Freundeskreis hatten und sich regelmäßig begegneten.

Ihr Ex-Partner war bei allen Treffen dabei und suchte ihre Nähe. „Zu Beginn fand ich es nicht bedrohlich. Es ist mir aber auf die Nerven gegangen, weil er einfach mein ‚Nein‘ nicht akzeptiert hat“, sagt Sabine. Zusätzlich erhielt sie regelmäßig Anrufe und SMS mit Nachrichten wie „Können wir es nicht nochmal versuchen?“ und „Ich vermisse dich“. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihr ein nächtlicher Anruf: „Er war betrunken, hat geweint und hat meiner Erinnerung nach damit gedroht, dass er sich etwas antun will“, erzählt Sabine. Für sie wirkte die Drohung nicht wie eine ernst gemeinte Ankündigung, sondern wie ein Versuch, Druck auszuüben. Mit den anderen aus dem Freundeskreis sprach sie nicht über sein Verhalten, um Spannungen im Freundeskreis zu vermeiden.

Von Macht und Kontrolle

Warum Menschen beginnen, ihren Ex-Partner:innen nachzustellen, folgt laut der klinischen Psychologin Sonja Gehard keinem einheitlichen Muster. Die Gründe seien zu individuell. Einen gemeinsamen Faktor sieht sie jedoch: „Für mich ist es offensichtlich, dass Menschen, die stalken, ein massives Problem mit der Verlustbewältigung haben“, so Gehard. Auch Rollenbilder und Beziehungsmuster, die bereits in der Kindheit vorgelebt wurden, können ihrer Einschätzung nach eine Rolle spielen.

Stalking ist psychische Gewalt. Sonja Gehard, klinische Psychologin

Für Gehard steht dabei vor allem eines fest:

„Stalking ist psychische Gewalt. Die Täter versuchen, die Betroffenen zu unterdrücken, zu kontrollieren und ihnen bewusst Angst zu machen, weil sie selbst bestimmen wollen, wann die Beziehung vorbei ist.“ Macht und Kontrolle seien laut der klinischen Psychologin zentrale Elemente jeder Form von Gewalt.

In Sabines Fall war der Höhepunkt erreicht, als ihr Ex eines Nachts in ihrem Kinderzimmer stand. „Er wusste, wo wir unseren Reserveschlüssel verstecken“, erklärt Sabine. Es war das erste Mal, dass sie wirklich Angst verspürte; sie versuchte aber zunächst, die Situation zu entschärfen. Sie schaffte ihn aus dem Haus, ohne dass ihre Eltern etwas mitbekamen. „Ich habe in der Situation versucht, beruhigend auf ihn einzureden, damit es nicht eskaliert“, so Sabine.

Nach dem Vorfall versuchte sie, den Kontakt vollständig abzubrechen. Seine Anrufe und Nachrichten hörten auf, doch bei Treffen mit gemeinsamen Freund:innen suchte er weiterhin ihre Nähe und sabotierte ihre Gespräche mit anderen Männern. Erst als Sabine etwa ein halbes Jahr später einen neuen Freund hatte, zog sich ihr Ex langsam aus dem Freundeskreis zurück. „Es ist so ein Klassiker: Meine ‚Neins‘, monatelang, waren nicht so wirksam wie die Tatsache, dass es einen neuen Mann in meinem Leben gibt“, sagt sie.

Mood Switches

Tina, eine Leidensgenossin, kennt das Gefühl, wenn der Ex-Freund die Trennung nicht akzeptiert. Nachdem sie die fünfjährige Beziehung, die von psychischer Gewalt geprägt war, beendete, begann ihr Ex-Freund, sie zu terrorisieren. An manchen Tagen rief er zehn-, manchmal sogar dreißigmal an und schickte ihr unzählige E-Mails. Eine absurder als die andere:

„Du Schl*mpe, ich hasse dich!“

„Es tut mir leid, ich liebe dich.“

„Du F*tze, bist an allem schuld!“

„Können wir es bitte nochmal miteinander versuchen?“

Tina versuchte, die Nachrichten zu ignorieren. Sie erzählt, dass sie in dieser Zeit Angst verspürte. Angst davor, nicht zu wissen, welche Nachricht als Nächstes kommt oder wo sie ihm begegnen könnte. Er drohte, bei ihr zu Hause aufzutauchen oder sogar zu ihren Eltern zu gehen, um mit ihnen zu sprechen. Dass sie damals noch keine eigene Wohnung in Wien hatte, empfand sie im Nachhinein als Glück. „Ich kann mir vorstellen, dass er da aufgetaucht wäre, wenn er gewusst hätte, wo ich bin“, sagt die heute 35-Jährige.

Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich schulde ihm was, oder ich muss zurück.

Weil er ständig präsent blieb, konnte Tina nur langsam mit der Beziehung abschließen. Sie entwickelte Schuldgefühle. „Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich schulde ihm was, oder ich muss zurück“, erzählt sie. So kam es dazu, dass sie sich noch einmal mit ihm traf, mit dem Ziel, sich auszusprechen. Ihr Ex hatte andere Pläne. Er zeigte ihr seine selbst zugefügten Schnittwunden und deutete an, Tina sei dafür verantwortlich. Daraufhin kontaktierte sie Menschen aus seinem Umfeld, damit diese sich um ihn kümmerten. Das Nachstellen ging jedoch weiter.

Erst als er nach drei Monaten selbst eine neue Freundin gefunden hatte, hörte er auf. An alle Details kann sich Tina nicht mehr erinnern. Zum einen liegt es zu lange zurück, und zum anderen hat sie einen großen Teil verdrängt. Die Folgen der Beziehung jedoch, sagt sie, haben sie noch lange begleitet. „Ich habe zu der Zeit viele Gefühle ignoriert und die Beziehung und alles nach der Trennung hat mich ganz lange verfolgt“, so Tina.

Was macht Stalking mit Betroffenen?

Gehard erklärt, dass Stalking mit massivem Stress verbunden sei, der zu psychischen Problemen führen könne: „Oft fängt es mit Schlafproblemen an, später können Depressionen, Angststörungen, Anpassungsstörungen und vieles mehr hinzukommen.“ Es könne sein, dass man sich aus Angst nicht mehr aus dem Haus traue und sich selbst im Handeln einschränke. Und all das sei nicht direkt vorbei, wenn das Stalking endet. „Unser Hirn hat das so gespeichert, dass das Alarmsystem auch danach noch in Alarmbereitschaft ist“, so Gehard.

„Ich fühle mich ein bisschen komisch, darüber zu reden, weil eigentlich meistens Männer die Täter sind“, sagt Leon. Er wurde über Monate von einer Frau gestalkt, die er im Sommer 2025 für zwei Wochen datete.

Insgesamt hatten die beiden vier Dates, bevor Leon den Kontakt abbrach. Auslöser dafür war ihr Verhalten nach dem dritten Treffen. Sie hatte die Nacht bei ihm verbracht. Die beiden kamen sich zwar körperlich näher, hatten jedoch keinen Sex. Am nächsten Morgen verließ sie seine Wohnung kommentarlos und schrieb ihm später eine Nachricht, in der sie ihm vorwarf, sie schlecht behandelt zu haben. „Ich hatte dann wirklich Angst, dass ich für sie übergriffig war, und habe mich auch direkt entschuldigt“, erzählt Leon. Woraufhin sie plötzlich zurückruderte und schrieb, dass sie jede Minute mit ihm genossen hätte.

„Ich habe ihr dann geschrieben, dass, wenn es jetzt schon nicht passt, sollten wir es lieber sein lassen, dann ging es aber richtig los“, erzählt der 29-Jährige. Über Monate hinweg schickte sie ihm lange Tiraden darüber, was für ein schlechter Mensch er sei, gefolgt von Gedichten über seine Wohnungseinrichtung und, Links zu psychologischen Online-Tests, die er ausfüllen sollte. Außerdem erstellte sie KI-Bilder, die ihn mit anderen Personen oder gemeinsam mit ihr in Umarmungen zeigten, und schickte sie ihm zu.

Zwischen Telefonterror und Vorwürfen

„Es war manipulativer Telefonterror. Sie warf mir so viel vor und wollte trotzdem eine Beziehung. Sie versuchte alles, um mich aus meiner Reserve zu locken“, sagt Leon. Die meisten ihrer Kontaktversuche ignorierte er. Als sie ihm jedoch wiederholt vorwarf, ihr eine Geschlechtskrankheit übertragen zu haben, ließ er sich testen – obwohl die beiden keinen Sex gehabt hatten. Das negative Ergebnis teilte er ihr mit.

Es war manipulativer Telefonterror.

Trotz der Vorwürfe fragte sie ihn immer wieder, ob sie sich nicht wiedersehen könnten. „Den ganzen Winter über war meine Strategie, sie zu ignorieren und nicht mehr auf ihre Nachrichten zu reagieren", so Leon. Schlussendlich blockierte er sie auf jeder Plattform.

Ihre Nachrichten kamen seither nicht mehr bei ihm an, doch schon kurze Zeit später begegnete er ihr immer öfter in der Nähe seiner Wohnung, obwohl sie am anderen Ende von Wien wohnte. Jedes Mal, wenn sie ihn sah, schüttelte sie nur den Kopf. „Als ich nach einer Zeit verstanden habe, dass es Stalking ist, dachte ich mir, dass das in Gewalt enden kann“, sagt Leon. Wirklich Angst vor ihr hatte er zunächst nicht. Mit der Zeit kam jedoch die Sorge auf, dass sie ihn verletzen könnte. Obwohl er sich körperlich überlegen fühlte, befürchtete er, sie könnte ein Messer bei sich tragen. Im Juni, also fast ein Jahr nach ihrer kurzen Datingphase, hat er sie zum letzten Mal gesehen. Seitdem herrscht Funkstille.

Während dieser Zeit waren Leons Freund:innen eine wichtige Stütze. „Irgendwann wirst du so belagert, dass du deiner eigenen Meinung nicht mehr traust, da brauchst du jemanden, der dir zuredet“, erklärt er. Sabine rät dazu, sich zusätzlich psychosoziale Unterstützung zu holen: „Abgesehen davon, dass dann rechtliche Schritte eingeleitet werden können, hilft es auch, zu verstehen, dass das, was einem angetan wurde, nicht okay ist, und die eigene Wahrnehmung absolut valide ist. Man selbst ist nie schuld.“