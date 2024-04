Starke Männer verstehen nichts von Demokratie

Als Postfaschismus wird eine politische Strömung in Italien bezeichnet. Charakteristisch für den Postfaschismus ist, dass er sich als Erbe des Faschismus sieht, aber versucht, dessen Nationalismus und völkischen Gedanken in kleinen Schritten ohne Gewaltanwendung umzusetzen. Anders als der Faschismus, akzeptiert der Postfaschismus die existierende demokratische Ordnung. Im Zusammenhang mit dem Postfaschismus wird oft das Schlagwort „Faschismus light“ gebraucht. Als typisch für den Postfaschismus gilt die Partei Fratelli d’Italia, deren Vorsitzende Giorgia Meloni ist.

Die italienische Politikerin Giorgia Meloni, 1977 in Rom geboren, ist seit 2014 Vorsitzende der als postfaschistisch klassifizierten Partei Fratelli d’Italia (FdI). Seit 2020 ist sie Präsidentin der Europapartei Europäische Konservative und Reformer (EKR). Zuvor war sie von 2008 bis 2011 Ministerin für Jugend und Sport im vierten Kabinett von Ministerpräsident Silvio Berlusconi. Bei der Parlamentswahl in Italien 2022 trat sie als Spitzenkandidatin der FdI an, die als stärkste Kraft aus der Wahl hervorging. Sie tritt für konservative Werte ein, innerhalb derer sie eine gewisse Breite an Variationen zulässt. So lehnt sie etwa die Ehe für Homosexuelle ab, akzeptiert jedoch eingetragene gleichgeschlechtliche Partnerschaften, erschwert diesen aber, ein Kind haben zu können. Vergleichbar agiert sie in der Frage des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch: Dieses soll zwar beibehalten werden, allerdings sollen Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen wollen, andere Möglichkeiten nahegelegt werden, um den Anreiz für einen Abbruch als einfache Lösung zu vermeiden.