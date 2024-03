Stonewall was a Riot not a Cis-Hetero Feel Good Party

Genese

Als WZ-Kolumnistin Pia Scholz ihren ersten CSD in Berlin besuchte, sah sie ein Transparent mit der Schrift „Stonewall was a Riot not a Cis-Hetero Feel Good Party“. Das Bild ließ sie nicht mehr los und so beschloss sie, die Bedeutung des Christopher Street Days einmal aus aktueller Perspektive zu beleuchten.

Daten und Fakten

Der Christopher Street Day erinnert an den ersten und bekanntesten Aufstand der Schwulen, Lesben und generell queeren Minderheiten gegen Polizei Gewalt und Willkür in New York 1969.

Das Stone Wall Inn war eine bekannte Schwulenbar, die vor allem auch Treffpunkt für die Schwarze und PoC Community war.

Zeitungen wie Bild oder Welt gehören dem Axel Springer Verlag. In den letzten Jahren sind diese immer wieder negativ mit Artikeln und Gastbeiträgen zur LGBTQIA+ Community und insbesondere gegen trans Personen aufgefallen.

Rechte für die trans Community in Europa: https://tgeu.org/trans-rights-map-2023/

Rechte für die trans Community in den USA: https://translegislation.com/

Begriffserklärung: FLINTA* ist eine Wortneuschöpfung und Abkürzung für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, Nichtbinäre, trans, Agender Personen. Der Stern ermöglicht weitere Auffüllung, und soll explizit queere Genderidentitäten beschreiben.

Quellen

Artikel zur Debatte rund um den Springer-Verlag:

Das Thema in anderen Medien