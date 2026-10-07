Es ist einer dieser Tage, an denen die Zukunft noch nach vielen Möglichkeiten aussieht. In den Hallen und Gängen der Technischen Universität (TU) Wien am Karlsplatz drängen sich junge Menschen, die sich für ein Bachelor-Studium eingeschrieben haben. Rund 2000 von ihnen sind zum „Welcome Day for New TU Wien Students“ gekommen, um sich mit den Möglichkeiten an ihrer neuen Uni vertraut zu machen. Sie hören Vorträge, besuchen Infostände, betrachten Poster und holen sich von Buffet-Ständen Gratis-Imbisse. Vor allem aber machen sie erste Schritte in ihr künftiges Leben.

Informatik? Architektur? Maschinenbau? Elektrotechnik? Mit 18 oder 19 Jahren ist das keine kleine Entscheidung. Und niemand hier weiß, ob aus dem gewählten Studium tatsächlich einmal der erhoffte Beruf wird.

Was die Studienanfänger:innen an diesem Tag vermutlich weniger beschäftigt: Während sie gerade erst anfangen, wird darüber verhandelt, unter welchen Bedingungen ihre Generation künftig überhaupt studieren kann.

Budgetstreit und Kürzungen

Denn Österreichs Universitäten stehen vor einer finanziell schwierigen Phase. Für die Finanzierungsperiode 2028 bis 2030 haben die Hochschulen rund 18 Milliarden Euro zur Kostenabdeckung angemeldet. Im Raum stehen angesichts des Sparzwangs jedoch nur 15,5 Milliarden Euro. Die Unis warnen deshalb vor einer Finanzierungslücke, während Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner sie zu Semesterbeginn auf das befürchtete Minus einstimmte: „Die 18 Milliarden werden es nicht werden, weil sich das nicht ausgeht“, sagte Holzleitner im Interview mit dem Sender Ö1.

Spätestens am 31. Oktober soll es Klarheit geben, denn bis dahin läuft die gesetzliche Frist für die Budgetentscheidung aus. Die abstrakte Budgetpolitik könnte dann für junge Menschen ganz schön konkret werden: vollere Lehrveranstaltungen, schlechtere Betreuung, weniger Personal und möglicherweise strengere Regeln dafür, wer ein Studium überhaupt beginnen oder fortsetzen darf.

Wie frei soll Studieren sein?

Damit rücken Fragen ins Zentrum, die in Österreich seit Jahrzehnten politisch heikel sind: Wie frei soll der Hochschulzugang sein? Haben wir zu viele Unis – oder zu wenige Studierende, die Prüfungen ablegen? Und wenn bei weniger Geld die Universitäten weiterhin allen offen bleiben, wie können sich die Betreuungsverhältnisse zumindest nicht verschlechtern?

TU-Wien-Rektor Jens Schneider hält wenig von simplen Antworten. Für ihn lautet die Frage nicht bloß: freier Hochschulzugang – ja oder nein? Er will grundsätzlich daran festhalten, dass ein Studium nicht vom Einkommen der Eltern abhängt. „Studiengebühren ohne ein Stipendiensystem, das auch soziale Ungleichheiten ausgleicht und in einer Höhe, für die Familien schon bei der Geburt eines Kindes zu sparen beginnen müssten wie in den USA, lehne ich ab“, sagt Schneider zur WZ. Gleichzeitig fordert er „mehr Verbindlichkeit auch von Studierenden“.

Das Ziel ist, mehr Studierende erfolgreich zum Abschluss zu führen. Jens Schneider

Denn ein Studienplatz kostet Geld, auch wenn die Studierenden selbst davon wenig bemerken – in Österreich fast 14.400 Euro im Jahr. Lehrende halten Prüfungen ab, korrigieren Arbeiten, betreuen Übungen und die Unis stellen Personal, Gebäude und Infrastruktur bereit. An der TU Wien waren im Studienjahr 2024/25 insgesamt 27.262 Studierende eingeschrieben, 16.435 davon zählten als prüfungsaktive Studien, 3.242 Studienabschlüsse wurden verzeichnet (siehe Infos und Quellen).

Für Schneider stellt sich die Frage, „ob Universitäten weiterhin alle aufnehmen müssen, die die formalen Voraussetzungen erfüllen – oder ob sie stärker mitbestimmen dürfen, wer ein bestimmtes Studium beginnt“, sagt der TU-Rektor zur WZ: „Das Ziel ist, mehr Studierende erfolgreich zum Abschluss zu führen.”

Was zeigt, ob jemand „geeignet“ ist?

Das könnte mehr Aufnahme- oder Eignungsverfahren bedeuten, wie es sie bereits an den Kunstunis, beim Medizinstudium, in der Informatik oder an den Fachhochschulen gibt. „Auch für Architektur könnte ich mir über das bestehende Aufnahmeverfahren im Bachelor hinaus zusätzliche Kriterien für externe Bewerberinnen und Bewerber im Masterstudium vorstellen, um festzustellen, ob sich jemand tatsächlich mit seiner Studienwahl an der TU Wien auseinandergesetzt hat und geeignet ist“, betont Schneider.

Auch für den der Rat für Wissenschaft, Forschung und Technologieentwicklung (Forwit) ist das Studienrecht mit seiner „Unverbindlichkeit“ überholt, wie das Beratungsgremium in seinem FTI-Monitor betont. Genau hier beginnt allerdings der Konflikt. Denn was die Universitäten als sinnvolle Steuerung betrachten können, kann für eine:n 18-Jährige:n wie die nächste Hürde wirken. Was gibt schließlich Auskunft darüber, ob jemand „geeignet“ ist? Eine Prüfung? Schulnoten? Ein Motivationsschreiben? Und haben Jugendliche aus Akademiker:innenfamilien dabei nicht automatisch bessere Voraussetzungen als jene, die als Erste in ihrer Familie studieren?

Bildung bleibt vererbt

Laut einer Langzeitstudie des Instituts für Höhere Studien bleibt Bildung vererbt: Im Alter von 22 Jahren machen 59 Prozent der jungen Menschen aus Akademiker:innenfamilien, aber nur 11 Prozent der Kinder, deren Eltern maximal über einen Pflichtschulabschluss verfügen, tertiäre Ausbildungen an Universitäten, Fachhochschulen oder Pädagogischen Hochschulen.

Die Österreichische Hochschüler:innenschaft verteidigt deshalb den freien Zugang. „Kürzungen könnten die Studienbedingungen verschlechtern und den Zugang zur Hochschulbildung erschweren“, sagte ÖH-Vorsitzende Viktoria Kudrna kürzlich zur Austria Presse Agentur.

Doch auch ein formal freier Studienplatz hilft wenig, wenn die Lehrveranstaltung voll ist und Studierende keinen Platz bekommen. Selbst die ÖH steht damit vor einem Dilemma: Ein Studium soll möglichst vielen offenstehen, muss zugleich aber tatsächlich studierbar sein.

Neue Erwartungen an Studierende?

Die Debatte berührt deshalb eine weitere unangenehme Frage: Was darf die Gesellschaft von Studierenden verlangen, wenn sie deren Ausbildung zum größten Teil finanziert? Derzeit gelten bereits 16 ECTS-Punkte als Kriterium für ein prüfungsaktives Studium. Gemessen an einem regulären Vollzeitstudium ist das wenig. Wer dauerhaft in diesem Tempo studiert, braucht entsprechend lange bis zum Abschluss.

Reformvorschläge gehen deshalb auch in Richtung eines klarer geregelten Teilzeitstudiums und stärker leistungsbezogener Stipendien. Damit würde sich das Prinzip verändern: Studieren bliebe grundsätzlich offen, wäre aber stärker mit Erwartungen verbunden.

Prekäre Verhältnisse

Für junge Menschen könnte das zwei Seiten haben: Mehr Verbindlichkeit kann bedeuten, dass man sich früher entscheiden und Leistung nachweisen muss, und sich daher gerade am Anfang intensiver um das Studium bemühen muss. Das wiederum könnte aber dazu führen, dass Universitäten ihre Ressourcen stärker auf jene konzentrieren können, die kontinuierlich studieren – was die lange angestrebten kleineren Lehrveranstaltungen bei besserer Betreuung ermöglichen könnte.

Viele sind in prekären Verhältnissen und werden ins Arbeiten hineingedrängt. Martin Gerzabek

Doch nicht alle können erwünschte Verbindlichkeit jederzeit einhalten. Laut dem Bericht zur sozialen Lage von Studierenden 2025 haben 44 Prozent so weit finanzielle Schwierigkeiten, dass sie Mahlzeiten einschränken müssen. Rund ein Viertel kann nicht alle wesentlichen Rechnungen pünktlich bezahlen. Mehr als zwei Drittel der Studierenden sind 20 Stunden pro Woche erwerbstätig und mehr als die Hälfte geben an, sich das Studium ohne Erwerbstätigkeit nicht leisten zu können. „Viele sind in prekären Verhältnissen und werden ins Arbeiten hineingedrängt, was die Effizienz des Studiums senkt“, sagt Martin Gerzabek, Rektor Emeritus der Universität für Bodenkultur in Wien.

Und nach dem Abschluss?

Und noch eine Debatte betrifft die heutige Studierendengeneration unmittelbar, auch wenn viele Erstsemestrige darüber vermutlich noch kaum nachdenken: Was passiert mit jenen, die nach dem Studium an der Universität bleiben wollen?

Nur ein kleiner Teil der Studierenden schlägt später tatsächlich eine akademische Karriere bis zur Professur ein. Nichtsdestotrotz sind Doktorand:innen und Postdocs für den Universitätsbetrieb und später für Wirtschaft und Industrie entscheidend. Sie befinden sich in der Qualifizierungsphase und arbeiten an ihrer Alma Mater, wo sie forschen und in Projekten und Lehre tätig sind und die nächste Generation im Hochschulsystem stellen. Diese Phase ist häufig durch befristete Arbeitsverträge mit den Unis geprägt.

Befristungen nur bis Doktorat

Das will die Politik verändern. Befristete akademische Beschäftigungsverhältnisse sollen zurückgedrängt werden, um jungen Wissenschaftler:innen mehr Sicherheit zu geben.

„Unbefristete Stellen binden Mittel über Jahrzehnte. Wenn wir pauschal früh entfristen, fehlt der nächsten Generation der Platz und unsere Erneuerungsfähigkeit und die internationale Wettbewerbsfähigkeit leiden“, hebt Schneider hervor. „Die Antwort sind klare Laufbahnmodelle mit früher, transparenter Entscheidung, nicht Entfristung nach Zeitablauf.“

Im allgemeinen Arbeitsrecht ist eine mehrmalige Aneinanderreihung von befristeten Verträgen ohne sachliche Rechtfertigung nicht zulässig. Im Universitätsgesetz regelt ein komplexer Passus namens „Kettenvertrags-Paragraf“ eine Ausnahme, und die soll nun gestrichen werden. In einem Arbeitsentwurf des Wissenschaftsministeriums wird derzeit das Doktorat als Schwelle eingezogen: Davor sollen Verträge mehrfach befristet werden können, danach nicht mehr.

Wer bezahlt die Reform?

In Österreich gibt es 77 öffentliche und private Hochschulen. Laut einem Vorschlag der Universitätenkonferenz könnten sie stärker zusammenarbeiten, Studienangebote abstimmen und Forschungsschwerpunkte bündeln, um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden, was die Effizienz steigern und Geld sparen könnte. Wenn etwa Innsbruck besonders stark im Quantencomputing ist, könnten andere Standorte andere Schwerpunkte setzen. Die technischen Universitäten versuchen das bereits: TU Wien, TU Graz und Montanuniversität Leoben arbeiten im Verbund TU Austria zusammen.

Nur haben solche Reformen einen entscheidenden Nachteil: Sie brauchen Zeit. Universitäten lassen sich nicht innerhalb eines Budgetjahres komplett umbauen. Kooperationen müssen aufgebaut, Studienpläne verändert, Forschungsbereiche entwickelt und Karrierewege neu organisiert werden. „Selbst wenn einige unserer 77 Unis zusammengelegt würden, würde das in den ersten Jahren deutliche Mehrkosten verursachen, weil man ohne die Infrastruktur zu planen nicht einfach zwei Standorte zusammenlegen kann“, erklärt Gerzabek.

Einsparungen, die heute beschlossen werden, wirken dagegen sofort. Und genau deshalb könnten ausgerechnet jene die Folgen zuerst spüren, die am Beginn ihrer Laufbahn stehen: Studierende, Doktorand:innen und junge Forschende.

Demos für die Uni-Mittel

Zurück also zum Welcome Day am Karlsplatz und zu den tausenden jungen Menschen, die gerade am Beginn ihrer Laufbahn stehen. Für sie klingt die große Hochschuldebatte über Milliarden, Strukturen und Effizienz weit weg von ihrem Leben. Tatsächlich wird aber gerade über ziemlich konkrete Dinge entschieden: Wie voll ihr Hörsaal sein wird. Wie gut sie betreut werden. Ob sie eine Aufnahmeprüfung machen müssen. Wie viel Zeit sie für ihr Studium haben dürfen. Und ob für jene, die anschließend forschen wollen, überhaupt noch eine Stelle frei ist.

Die Frage lautet deshalb nicht nur, wie viel Geld Österreich für seine Universitäten ausgeben kann, sondern auch, welche Universität die heutige Generation junger Menschen vorfinden soll – und was im Gegenzug von ihr erwartet werden darf. Die Studierendenvertretung ÖH hat jedenfalls für Mitte Oktober neuerliche Proteste angekündigt. Wie groß diese ausfallen werden, soll vom Budget der Unis für 2028 bis 2030 abhängen.