Jasmin Kos-Bayer hätte nach der Karenz auch mit weniger Stunden wieder in ihren Logistik-Job einsteigen können. „Aber ich hab mich gar nicht getraut, weniger zu arbeiten. Man hört von so vielen Müttern, die ‚nur‘ 50 Prozent arbeiten und überhaupt keine Chance auf einen Kinderbetreuungsplatz haben“, sagt die 36-jährige Grazerin. Also steigt sie im Herbst mit 26 Wochenstunden wieder in ihren Beruf ein. Ihr Mann arbeitet Vollzeit.

Darin zeigt sich ein Dilemma: Wie viel Eltern arbeiten können, hängt von der Betreuung ab – ihre Chancen auf einen Betreuungsplatz hängen wiederum davon ab, wie viel sie arbeiten. Kos-Bayer zählt sich zu jenen, die „Glück gehabt“ haben: Ihr Sohn bekommt mit 16 Monaten einen Platz in der Wunscheinrichtung, fünf Gehminuten entfernt. „Ein Riesengeschenk.“ Doch sie weiß: Vielen bleibt der Platz verwehrt, aus ihrem Umfeld hört sie oft, „dass die Suche oft eine Katastrophe ist“.

Wenn die Arbeit über den Platz entscheidet

Was steckt dahinter? Wer in Graz einen Krippen- oder Kindergartenplatz sucht, wird nach Kriterien gereiht. Hauptwohnsitz, Berufstätigkeit und familiärer und sozialer Betreuungsbedarf spielen etwa eine Rolle. Auf WZ-Anfrage bestätigt die Stadt: Wer mehr arbeite, habe „höhere Chancen, einen Krippenplatz zu erhalten“. Die Stadt bewegt sich damit innerhalb der Vorgaben des Landes.

Ich will ja arbeiten und mich weiterbilden. Emely Steinkellner, alleinerziehende Mutter

Emely Steinkellner steht am anderen Ende desselben Systems. Die 23-jährige Grazerin ist alleinerziehend, möchte wieder arbeiten und eigentlich im Herbst eine Ausbildung beginnen – ausgerechnet als Kinderbetreuerin. Früher hat sie als Schulassistentin gearbeitet. Für ihren zweieinhalbjährigen Sohn gab sie wie gefordert beim „Kinderportal“, der Plattform des Landes, drei Wunscheinrichtungen an – ohne Erfolg. Nach ihrer Schilderung spielte dabei eine Rolle, dass sie derzeit keinen Job habe. Damit steht sie vor einer paradoxen Situation: Steinkellner braucht Betreuung, um einen Job zu bekommen. Bei der Vergabe von Betreuungsplätzen ist es aber von Vorteil, bereits berufstätig zu sein. Doch beim AMS sei sie auf das Problem gestoßen, dass sie ohne gesicherte Kinderbetreuung dem Arbeitsmarkt nur eingeschränkt zur Verfügung stehe. „Ich bin in einen richtigen Teufelskreis geraten, habe überall widersprüchliche Informationen bekommen und viel geweint“, erzählt sie. „Ich will ja arbeiten und mich weiterbilden.“ Die Arbeiterkammer berichtet immer wieder von Eltern, die ihre Jobs sogar aufgeben müssen, weil sie ihre Kinder zuhause betreuen müssen.

Die Steiermark hinkt bei der Kinderbetreuung hinterher. Besonders knapp ist das Angebot bei den Jüngsten. 2024/25 wurden in der Steiermark 22,9 Prozent der unter Dreijährigen institutionell betreut – so wenige wie in keinem anderen Bundesland. Österreichweit waren es 35 Prozent. Auch bei den Drei- bis Fünfjährigen liegt die Steiermark hinten. Im Juli 2026 warteten laut ORF rund 2.600 Kinder auf einen Kinderbetreuungsplatz, und der Druck auf die wenigen Plätze könnte weiter steigen: Die Bundesregierung will ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr einführen. Wie viele Plätze fehlen, könne das Land nicht beziffern, heißt es; der Bedarf schwanke je nach Geburtenzahlen, Karenzmodellen, Beschäftigungssituation und familiärer Betreuung.

Ohne Job keine Betreuung?

Doch auch mit Platz entscheiden Öffnungszeiten und Wohnort darüber, ob sich Betreuung mit einem Job vereinbaren lässt. In den Gemeinden Tragöß-St. Katharein oder St. Martin am Wölmißberg gibt es zum Beispiel weder eine Kinderbetreuung für unter Dreijährige noch eine Ganztagesbetreuung für Drei- bis Sechsjährige. Laut Kinderbetreuungsatlas der Arbeiterkammer fallen lediglich 74 von 285 steirischen Gemeinden in die beste Kategorie – bedeutet: Es gibt ein Betreuungsangebot für Kinder unter drei Jahren, einen Ganztagskindergarten, eine Nachmittagsbetreuung für Volksschulkinder und Öffnungszeiten, die beiden Elternteilen eine Vollzeitbeschäftigung ermöglichen.

Das Timing verkompliziert die Lage: Kinderbetreuungsplätze werden im Normalfall für Herbst vergeben, Karenzen enden aber zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten. Unterjährig können Kinder zwar aufgenommen werden, aber nur dann, wenn gerade ein Platz frei ist.

Wenn Tageseltern einspringen

Daniela Wohlmuth, Geschäftsführerin von Tagesmütter*väter Steiermark, kennt diese Lücken. Besonders außerhalb des Grazer Ballungsraums ist das Angebot für kleine Kinder eingeschränkt. Ihre trockene Zusammenfassung: „Arbeiten für Mütter: Challenge accepted.“ Wer keinen institutionellen Platz findet, weicht oft auf Tageseltern aus. Doch auch davon gibt es zu wenige, zudem sind sie teurer. Wohlmuth fordert deshalb „Kostenparität“: Entscheidend sollte sein, welche Betreuungsform zu Kind und Alltag passt – nicht, welche sich die Familie leisten kann. „Das sollte kein Luxus sein.“ Das Land Steiermark plant derzeit aber keine Kostenangleichung.

Kinderbetreuung sollte kein Luxus sein. Daniela Wohlmuth, Geschäftsführerin von Tagesmütter*väter Steiermark

Sarah Müller (Name geändert) erlebt als Leiterin einer privaten Kinderkrippe die Folgen der unsicheren Situation: „Ich sehe sehr viel Verzweiflung.“ Die Grazerin möchte aus Angst vor öffentlichen Anfeindungen anonym bleiben.

Mehr Kinder in bestehenden Gruppen unterzubringen, wäre die einfachste Antwort auf den Mangel. Pädagogisch wäre es jedoch die falsche, betont Müller. Große Gruppen, Personalwechsel und unterschiedliche Bedürfnisse würden es schwierig machen, allen gerecht zu werden. „Oft sind mir die Hände gebunden.“ Auch Max Werschitz von der Initiative #kinderbrauchenprofis warnt davor, den Platzmangel auf Kosten der Qualität zu lösen. Die Steiermark habe bei der Verbesserung der Rahmenbedingungen „lange geschlafen“. „Es geht um unsere Kinder. Hier zu sparen, ist keine Option.“

Der Streit um den Ausbau

Was die Kindergärten angeht, so sollen die Gruppen eigentlich kleiner werden. Unter Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) wurde die nächste Reduktion aber verschoben: Bis zum Kinderbetreuungsjahr 2028/29 dürfen weiterhin maximal 22 Kinder in einer Kindergartengruppe sein, danach sollen es 21 und ab 2031/32 nur noch 20 sein. Initiativen und Gewerkschaften kritisieren die Verschiebung (siehe Infos & Quellen weiter unten).

Gerade in Graz zeigt sich der politische Konflikt: Durch die bisherigen Gruppenverkleinerungen sind Plätze verloren gegangen, während der Ausbau nicht im selben Ausmaß vorangekommen ist. Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) drängt seit Jahren auf zusätzliche Gruppen und wirft der von KPÖ und Grünen geführten Stadtregierung vor, zu wenig Budget zur Verfügung zu stellen. Aus dem Finanzressort kommt umgekehrt die Kritik, Hohensinner setze zu stark auf teure Neubauten statt auf andere Lösungen. Außerdem seien kleinere Gruppen laut Stadtregierung und Fachleuten pädagogisch sinnvoll: Sie könnten das – teils sehr stark belastete – Personal entlasten und Kindern bessere Betreuung ermöglichen.

Es geht um unsere Kinder. Hier zu sparen, ist keine Option. Max Werschitz von der Initiative #kinderbrauchenprofis

Immerhin sollen bis 2026 in Graz sieben neue Kindergartengruppen und 154 zusätzliche Plätze entstehen. In Kombination mit dem Aufschub der geplanten Gruppenverkleinerung soll der Versorgungsgrad so von 90,9 auf 91,3 Prozent steigen. Dauerhaft gelöst ist das Problem damit nicht: Mit dem nächsten Reduktionsschritt würden in Graz wieder rund 250 Plätze wegfallen. Steiermarkweit zeigt sich die Dimension: Sinkt die Höchstzahl in jeder der rund 1.350 Kindergartengruppen um ein Kind, gehen rechnerisch ebenso viele Plätze verloren; sie müssen in den jeweiligen Gemeinden neu geschaffen werden.

Der Versuch, die Qualität zu verbessern, verschärft also zunächst den Platzbedarf. Und Räume allein reichen zur Lösung dieses Problems nicht aus. Es braucht Pädagog:innen und Betreuer:innen, die darin arbeiten. Müller wünscht sich deshalb „mehr Geld und mehr Personal“. Wie viele Pädagog:innen und Betreuer:innen aktuell fehlen oder wie viele Gruppen deshalb Öffnungszeiten reduzieren mussten, kann das Land nicht sagen.

Das Recht auf einen Platz

Derzeit fördert das Land neue Plätze – einen konkreten Zeitpunkt, bis wann die Steiermark bei den unter Dreijährigen zumindest den österreichischen Durchschnitt erreichen soll, nennt man aber nicht und verweist auf den „laufenden Ausbau“. Einen rechtlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz – so wie es ihn in anderen Bundesländern gibt – lehnt man ab. Dafür müssten flächendeckend Räume und Personal bereitstehen, auch wenn Plätze zeitweise leer blieben; das verursache hohe Kosten. Die Landesregierung setze stattdessen auf „Wahlfreiheit“ – also sowohl Vereinbarkeit von Beruf und Familie als auch Unterstützung für Eltern, die ihre Kinder länger selbst betreuen. Doch Wahlfreiheit setzt voraus, dass es tatsächlich etwas zu wählen gibt. Fehlt ein passender Platz, bedeutet das für Familien mitunter, Arbeitsstunden zu reduzieren, Großeltern einzuspannen, teurere Betreuung zu bezahlen – oder einen Job gar nicht erst anzunehmen.

Wie die Gesellschaft Mütter ächtet

Hinzu kommt der gesellschaftliche Druck, dem insbesondere Mütter ausgesetzt sind. Eine aktuelle Studie des Österreichischen Instituts für Familienforschung zur Situation in Vorarlberg zeigt zum Beispiel, dass außerfamiliäre Betreuung noch immer mit Begriffen wie „weggeben“ verbunden wird. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sorgte zuletzt mit der Aussage für Kritik, Kinderbetreuung sei für ihn keine Arbeit. Er entschuldigte sich später dafür.

Ob man früh arbeiten geht oder lang daheim bleibt, man macht es eh immer falsch. Jasmin Kos-Bayer über den gesellschaftlichen Druck, der auf ihr als Mutter lastet

Jasmin Kos-Bayer kennt diesen Druck. „Als Mama macht man es ja eh immer falsch – egal, ob man früh arbeiten geht oder lang daheim bleibt.“ Die Entscheidung, findet sie, müsse bei den Familien liegen.

Für Emely Steinkellner gibt es ab September zumindest eine Übergangslösung: Ihr Sohn kann 17 Stunden pro Woche betreut werden. Dahinter steckt ein Projekt, das aus der Not heraus entstanden ist: Dagmar Nöst, die Leiterin des Begegnungszentrums Graz-Südost der Diözese Graz-Seckau, hörte immer wieder von Eltern, die ohne Betreuung nicht wussten, wie sie arbeiten sollten. In der Pfarre St. Peter wurden deshalb zwei Räume adaptiert. Dort gibt es nun eine Spielegruppe mit zwölf Plätzen, geleitet von einer Pädagogin und unterstützt von Ehrenamtlichen, darunter Pensionist:innen. Einen Ganztagesplatz ersetzt das Angebot nicht. Für Steinkellner ist es trotzdem ein Anfang: Sie hat eine Ausbildung im Verkauf in Aussicht und möchte daneben arbeiten. „Zumindest bekomme ich so ein bisschen Zeit, um Arbeit zu suchen.“