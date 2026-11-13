In diesem Artikel geht es um Suizid. Falls du auf dieses Thema sensibel reagierst, lies diesen Beitrag vielleicht mit einer vertrauten Person, mit der du auch unterbrechen kannst, um dich mit ihr über das Gelesene zu unterhalten.

Es gibt wohl kaum etwas Schlimmeres, als wenn man als Eltern das eigene Kind überlebt. In dem Fall, der am Donnerstag am Wiener Straflandesgericht verhandelt wurde, sind die Umstände besonders tragisch: Ein Mann Mitte zwanzig stellte sich im November des vergangenen Jahres in der psychiatrischen Notfallambulanz eines großen Wiener Spitals vor. Der Grund: akute Suizidgedanken. Einen Tag später, nachdem er die Nacht im Krankenhaus verbracht hatte, nahm er sich das Leben.

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Aufgrund dieser Sachlage saßen eine Fachärztin für Psychiatrie und ein Oberarzt der Neurochirurgie über fünf Stunden auf der Anklagebank. Der Vorwurf: fahrlässige beziehungsweise grob fahrlässige Tötung. Beide bekannten sich bereits zu Beginn nicht schuldig. Aber von vorne.

„Würde heute so handeln wie damals“

Dem Patienten ging es Anfang November 2025 sehr schlecht. Wegen seines unheilbaren Hirntumors hatte er erst vor wenigen Tagen seine letzte Operation. Seitdem litt er unter Bewegungseinschränkungen, sah Doppelbilder, hatte Schlafstörungen, fühlte sich antriebslos. Und er äußerte gegenüber seiner Mutter erstmals die Absicht, sich umzubringen. Diese war alarmiert und fuhr mit ihm am 7. November in die Klinik.

Auf der Akutstation sprach der Patient zuerst allein mit der erstangeklagten Psychiaterin. Im Gespräch war er laut ihr „sehr klar und orientiert“. „Er hat angegeben, dass er sich von akuten Suizidgedanken distanzieren kann. Er war belastet, aber nicht in schwerer depressiver Verstimmung“, schilderte sie vor Gericht. Zudem äußerte er die Hoffnung, wieder mehr Lebenswillen zu bekommen.

Später habe seine Mutter versichert, dass sie sich um ihren Sohn kümmern und im Falle einer Verschlechterung wiederkommen werde. „Für mich war die Abklärung neurologischer Symptome vordergründig“, erklärte die Psychiaterin, die seit mehr als zehn Jahren im Akutbereich arbeitet. „Ich würde heute so handeln wie damals.“ Sie entließ den Patienten mit einem Schlafmittel und einer Überweisung in die gegenüberliegende Neurochirurgie. Dort wurde er über Nacht aufgenommen.

Es wurde keine stationäre Behandlung angeboten. Gerichtssachverständiger

Aus Sicht des Gerichtssachverständigen war das Behandlungsangebot der Ärztin „zu wenig haltgebend“, wie er bei der Verhandlung darlegte: „Es wurde keine stationäre Behandlung angeboten, dabei wäre das ein naheliegendes Angebot gewesen.“ Eine „Krisenintervention lege artis“ (Anm.: nach anerkannten fachlichen Standards) hätte seinem Einschätzen nach aktiver sein müssen – „ob sie wirksam ist, ist etwas anderes“.

„Keinerlei Hinweise auf Suizid“

Bei der morgendlichen Visite am 8. November sei der junge Mann „völlig unaufällig“ gewesen, wie der zweitangeklagte Oberarzt bei seiner Einvernahme schilderte: „Es gab keinerlei Hinweise darauf, dass der Patient einen Selbstmord begehen könnte.“ Er habe lediglich gesagt, dass er hier nicht schlafen könne und nach Hause möchte – „menschlich total nachvollziehbar“. Die MRT-Bilder hätten keine auffälligen Veränderungen gezeigt. Es sei vereinbart worden, dass der Patient zu Mittag entlassen und von seiner Mutter abgeholt wird. Dennoch verließ er noch am Vormittag das Spital und verübte Suizid.

„Die ganze Abteilung ist betroffen von diesem Selbstmord, wir haben mitgelitten und waren deshalb auch im Krankenstand“, so der Arzt. Ihm sei laut dem Sachverständigen kein medizinisches Fehlverhalten vorzuwerfen. Der Oberarzt sei „zum Handkuss“ gekommen, da er in eine Situation geraten sei, „die schon etwas verfahren war“.

Ein Vorwurf, der vor Gericht nicht hält

Ein Inspektor sagte bei seiner Zeugenaussage, der Patient habe dem Arzt seinen Suizid angekündigt – dies habe der Arzt bei einem Telefonat mit der Polizei gesagt. Der Arzt bestritt diese Vorwürfe vehement: „Ich habe nur gesagt: Prinzipiell können Patienten kommen und gehen, wann sie wollen. Wir sind eine offene Station.“ Zudem habe er den Patienten nach der Visite nicht mehr gesehen, weil er im OP gewesen sei.

Die benachbarte Polizeistation gerät mit der Psychiatrie offenbar immer wieder in Konflikt. Etliche Patient:innen und Angehörige würden sich über die dortigen Zustände beschweren. „Es gibt namentlich bekannte Ärzte, die so arrogant sind und denen das wurscht ist“, so der Polizist. „Haben Sie ein Beispiel?“, fragte der Richter. „Patient XY wird nach einem Selbstmordversuch ins Haus überstellt, am nächsten Tag bekommt er bis am Abend Ausgang.“

Etwas Strafrechtliches ist hier nicht gegeben. Schlussworte des Richters

Am Ende gab es nicht rechtskräftige Freisprüche für die beiden Angeklagten. Man könne nicht feststellen, ob der Patient sich nicht trotz stationärer Aufnahme das Leben genommen hätte. Mehrere Zeugen hätten zudem gesagt, dass es bei der Visite keinen Hinweis auf Suizidgedanken gab. Der Vorwurf des Polizeiinspektors floss in das Urteil gar nicht erst ein – der Richter bezweifelte, dass der Oberarzt „so etwas zu einem Polizisten sagen würde“. Er schloss die Verhandlung mit diesen Worten: „So tragisch der Fall ist – mein Mitgefühl den Hinterbliebenen – etwas Strafrechtliches ist hier nicht gegeben.“