Taiwans dunkles Vermächtnis

Taiwan ist eine demokratische Inselrepublik mit knapp 24 Millionen Einwohnern östlich von China, mit einer 130 kilometerbreiten Meerenge von der kommunistischen Volksrepublik entfernt. Peking sieht Taiwan als Teil seines Staatsgebiets an und betont immer wieder sich mit der Inselrepublik „wiedervereinigen“ zu wollen.

Nur wenige Staaten unterhalten offizielle diplomatische Beziehungen zu Taiwan, da die kommunistische Volksrepublik auf den "Ein-China-Grundsatz" pocht: Wer mit China diplomatische Beziehungen haben will, soll keine offiziellen Kontakte mit Taiwan unterhalten. Die Spaltung zwischen Peking und Taiwan wurzelt in Chinas Bürgerkrieg.

Chiang Kai-shek (31. Oktober 1887 bis 5. April 1975) war in den 1930er- und 1940er-Jahren der weltweit bekannteste chinesische Politiker. Im chinesischen Bürgerkrieg verlor er 1949 gegen die Kommunistische Partei und seinen Gegenspieler Mao Zedong und floh auf die Insel Taiwan. Fast zwei Millionen Menschen kamen mit ihm. In Taiwan errichtet er mit seiner Partei der Kuomintang (KMT) eine Einparteiendiktatur. Zuvor hatte Taiwan 50 Jahre lang unter japanischer Kolonialherrschaft gestanden. „Als Chiang Kai-shek nach Taiwan kam, sah er keine Landsleute, sondern umzuerziehende, japanisierte Taiwaner, die wieder zu Chinesen gemacht werden sollten, und zwar mit Gewalt“, wird Jhy-Wey Shieh, Taiwans Repräsentant in Deutschland, im SWR (SWR2 Wissen: „Taiwans schwierige Geschichte – Von der Diktatur zur Demokratie“) zitiert.