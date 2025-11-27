Tatortreiniger: „Den Geruch vergessen Sie nie“

Triggerwarnung: In diesem Text geht es um das Sterben und den Tod – falls du auf diese Themen sensibel reagierst, lies bitte nicht weiter oder wende dich an eine vertraute Person.

Zuerst kommen die Maden. Und dann die Fliegen. Bis zu 20.000 können es sein, sagt Peter Vachutta: Er ist Tatortreiniger und immer dann im Einsatz, wenn eine Leiche in einer Wohnung oder einem Haus lag. Das heißt: Die Leiche sieht Vachutta oft gar nicht mehr, die hat das Hygieneamt schon abgeholt. Wenn überhaupt, dann stößt er auf eine gallertige Masse. Er beseitigt die Spuren, die der verwesende Körper hinterlassen hat. Und die sind meist unübersehbar.

Die WZ hat den Tatortreiniger in seiner Firma in Wien-Liesing besucht, wo er ein Reinigungsunternehmen betreibt. In einer Ecke der Halle, die zum Firmenkomplex gehört, reihen sich Reinigungs- und andere Geräte ganz unterschiedlicher Größen und Formen aneinander. Gegenüber stapeln sich Chemikalien in einem wandfüllenden Regal.

Reinigungsmittel in der Halle des Tatortreinigers Peter Vachutta in Wien. © Zoe Opratko

„Wie im Horrorfilm“

Was macht Herr Vachutta mit all diesen Geräten und Chemikalien und den Maden und Fliegen an einem Tatort nun genau? Nach dem Hygieneamt und der Freigabe des Tatorts, etwa durch die Polizei, beginnt seine Arbeit. „Bis wir hinkommen, sind die meisten Fliegen schon wieder tot, und die anderen haben sich von der Leiche ernährt“, sagt er. Die Körpersäfte der sich zersetzenden Leiche haben Wände, Möbel und Boden durchtränkt. War eine Waffe im Spiel, sehe es „wie im Horrorfilm“ aus.

Die Möbel müsse er alle wegschmeißen, Wände abschlagen, den Boden herausstemmen. Bei den Wänden genüge es mitunter, sie mit speziellen Farben zu übermalen. „Und natürlich muss man alles sterilisieren.“

Aber das Schlimmste sei der Geruch. Diesen bekomme man nur mit einem Ozongenerator aus der Luft. „Der Tod hat einen eigenen Geruch – er ist ekelhaft süßlich. Wenn Sie ihn einmal gerochen haben, vergessen Sie ihn nie wieder“, erklärt Vachutta, während er in der Geräte-Ecke seiner Halle auf einen orangen Würfel in der Größe eines Schuhkartons zugeht: Der Ozongenerator zerstört mithilfe von Ozon organische Verbindungen, die Gerüche verursachen.

Immer mehr sterben unbemerkt

Bis eine Wohnung, in der eine Leiche gelegen ist, komplett geruchsfrei und wieder bewohnbar ist, können bis zu drei Monate vergehen. „Bei einer sehr alten Leiche“, fügt Vachutta hinzu. Tatorte wie diese – mit einer Leiche, die lange unentdeckt geblieben ist – seien die häufigsten, zu denen er ausrückt. „Der Tatortreiniger ist nicht der, der nach der Mafia hinkommt. Es geht um jene Personen, die zuhause versterben, ohne dass es irgendwer merkt, und das werden leider immer mehr.“

Vachutta reinige zehn bis 15 Tatorte pro Jahr. Die Todesursache könne er aber nur erahnen: Offiziell erfahre er diese nicht.

Ein Tatortreiniger, bevor er zu seinem Arbeitsplatz fährt. © Peter Vachutta

Weiße Gestalten und Diskretion

Diskretion stehe auch für ihn an oberster Stelle – obwohl das allein durch das Outfit der Tatortreiniger:innen schwierig zu sein scheint: Für ihre Arbeit schlüpfen sie in ein weißes, gasdichtes Gewand aus Polyester. Außerdem setzen sie eine Haube, eine Brille sowie eine Vollschutzmaske auf, die keine Gerüche durchlässt. Von den Nachbar:innen merke dennoch selten jemand etwas, sagt Vachutta. Das sei wichtig, „weil irgendwann wird die Wohnung an den nächsten weitergegeben, und wenn dann der Nachbar sagt: ,Hearst, do is a Leich’ glegn bis vor a paar Monat‘, ist das nicht so angenehm.“

Darüber, wieviel eine Tatortreinigung kostet, hält sich Vachutta ebenfalls bedeckt. Der Preis variiere stark und hänge davon ab, wie verschmutzt der Tatort sei, sagt er. Preisvergleiche und Recherchen der WZ haben ergeben, dass Betroffene mit mehreren 100 bis mehreren 1.000 Euro rechnen müssen. Oft übernehmen allerdings Versicherungen diese Kosten, oder, sie werden aus der Erbmasse bezahlt.

Vachutta ist einer von wenigen Tatortreiniger:innen in Wien. Es gib keinen eigenen, staatlich anerkannten Lehrberuf, sondern lediglich Kurz- oder Spezialausbildungen dafür. Warum es grundsätzlich so wenige Tatortreiniger:innen gibt: Könnte das daran liegen, dass die Arbeit keine einfache ist? Dass du Bilder, Gedanken der jeweiligen Tatorte mit nach Hause nimmst, wo sie sich festsetzen und dich nicht mehr loszulassen drohen? Vachutta kennt dieses Problem nicht. „Wenn ich um fünf Uhr den Bleistift im Büro fallen lasse, dann ist die Firma für mich gestorben“, sagt er, „und das ginge auch gar nicht anders.“