Toni Polster: „Ich mag diese Welt nicht mehr“

Ein frostiger Nachmittag Ende Januar in Wien-Meidling. Hier trainiert Toni Polster seit 14 Jahren den Regionalligisten SC Wiener Viktoria. Spielfeld, Kabine, Kantine, mehr gibt es nicht. Es riecht nach Schankwein und Zigarettenrauch. Toni Polster, einst aus den Tiefen des Wiener-Unterhaus-Fußballs emporgestiegen, ist längst hierhin zurückgekehrt. Er klopft Männern mit Bier in der Hand und tiefen Lebensfurchen im Gesicht auf die Schulter und hat für jeden einen aufmunternden Schmäh parat.

In den Neunzigerjahren war Polster einer der ersten Fußball-Popstars im deutschsprachigen Raum. Ein Mann, der immer lachte. Er schoss Tore am Fließband, schaffte es als Sänger in die Charts und war ein beliebter Gast bei „Wetten dass..?“, der Harald-Schmidt-Show und Stefan Raab.



Heute sitzt Toni Polster, 61, mit schlohweißem Haar und in Joggingweste in der kargen Viktoria-Kantine. Im Schankbereich lächelt einem neben Gummibären und Manner-Schnitten ein Polster-Pappaufsteller entgegen. Polster lacht immer noch viel und schätzt das Schmähführen, aber gesundheitlich, sagt er, habe er Probleme. „Mein Knie funktioniert nicht, obwohl es zweimal operiert wurde. Als Spieler habe ich das Laufen immer gehasst, jetzt würde ich gern, kann aber nicht.“

Für Toni Polster, den Strahlemann, eine der größten Sportlegenden des Landes, lief es zuletzt nicht gut. Er stritt vor Gericht um drei Tore, die ihm der ÖFB nicht anerkennen will, verlor sehr viel Erspartes – und kam beinahe ums Leben. Wie geht einer, der lange nur Glück und Gewinnen kannte, damit um?