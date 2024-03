Genese

Der World Wildlife Fund lud zu einer Pressewanderung ins Pitztal in den Ötztaler Alpen. WZ-Redakteurin Eva Stanzl interessierte das.

Gesprächspartner:innen

Nicht alle Gesprächspartner:innen sind im Text zitiert. Alle Expert:innen, die wertvolle Information für die Geschichte lieferten, sind hier genannt.

Ann-Kristin Winkler Alpenkonventionsbeauftragte des WWF

Stefan Dullinger, Botaniker, Universität Wien

Markus Strudl, Atmosphärenwissenschaftler, Gletschermessdienst des Österreichischen Alpenvereins

Tobias Hipp, passionierter Bergsteiger und Geograph im Bereich Naturschutz und Kartographie beim Deutschen Alpenverein

Bernhard Kohler, Arten- und Lebensraumschutzexpertedes WWF

Daten und Fakten

Gletscher, so die wissenschaftliche Definition, sind ganzjährige Eisflächen, die eine Größe von mindestens 0,1 Quadratkilometern haben. Obwohl sie unbeweglich erscheinen, fließen sie wie Flüsse, wenn auch langsamer. Das Gewicht von Millionen Tonnen Eis, das sich aus unzähligen Schichten Schnee gebildet hat, schiebt die Masse Richtung Tal. Jedes Jahr kommt Neuschnee dazu, der den Gletscher nach unten weiterbewegt. Die Oberfläche ist hart, die darunterliegende Masse plastisch. Durch die Reibung bricht die Oberfläche auf. Das erzeugt Gletscherspalten. Darin wiederum sammelt sich Schmelzwasser, das seinen Weg nach unten findet und dabei fantastische blaue Höhlenlandschaften ins Gletscherinnere gräbt. Diese schließen sich wieder, wenn der Gletscher sich bewegt.

Vor etwa 170 Jahren, in der sogenannten kleinen Eiszeit um 1850, hatten die Gletscher in Österreich die größte Ausdehnung der jüngeren Vergangenheit. Seither hat die Masse um etwa zwei Drittel abgenommen, mit lediglich einer kurzen Pause in den 1980er-Jahren. Seit dem Hitzesommer 2003 haben sich die Verlustraten an den Gletschern nochmals beschleunigt. Allein zwischen 2006 und 2016 ging ein weiteres Viertel des Volumens verloren. Im Schnitt schwinden die Gletscher um zwei bis drei Prozent pro Jahr, 2022 waren es sogar sechs bis sieben Prozent. Darüber informiert der Glaziologe Kay Helfricht auf der Homepage der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Quellen

Das Thema in der "Wiener Zeitung"

Das Thema in anderen Medien