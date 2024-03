WZ | Petra Tempfer und Bernd Vasari Wenn ein Kind stirbt: Was belastet die Eltern am meisten?

Barbara Juen Wenn das Kind stirbt, stellen sich Eltern selbst die Schuldfrage. Haben sie ihr Kind nicht richtig beschützt? Was hätten sie anders machen können?

WZ | Petra Tempfer und Bernd Vasari Und irgendwann müssen sie nach Hause zurück, ohne ihr Kind. Wie können sie das schaffen?

Barbara Juen Es gibt viele Fragen, die die Hinterbliebenen selbst beantworten müssen. Beängstigend ist etwa, wenn das Kinderspielzeug noch am Boden liegt. Wollen sie, dass man das Kinderspielzeug wegräumt? Wollen sie, dass es liegen bleibt? Wovor fürchten sie sich am meisten? Das ist individuell komplett unterschiedlich. In Familien müssen diese Entscheidungen ausgehandelt werden. Das ist nicht immer einfach. Der eine will gar nichts sehen, der andere will damit konfrontiert werden.

WZ | Petra Tempfer und Bernd Vasari Angenommen, der Leichnam wird nicht gefunden. Wie lang bleibt die Hoffnung, dass die vermisste Person lebt?

Barbara Juen Das ist sehr unterschiedlich. Manche in der Familie haben noch Hoffnung, Andere verlieren die Hoffnung. Wenn jemand vermisst wird, dann ist er nicht da. In solchen Situationen sind Rituale essenziell, damit man als Hinterbliebener oder Hinterbliebene die nächsten Schritte in der eigenen Verarbeitung gehen kann. Das kann zum Beispiel ein Gedenkgottesdienst sein. Aber es ist eines der schwierigsten Dinge überhaupt, wenn es keinen Leichnam gibt. Nach dem Tsunami waren wir heilfroh, dass alle Österreicherinnen und Österreicher identifiziert worden sind.

WZ | Petra Tempfer und Bernd Vasari Nach dem Tod eines Nahestehenden ist viel Bürokratie zu erledigen. Ausstehende Rechnungen, Begräbnis, Erbe. Wie teilt man diese Arbeit im besten Fall auf?

Barbara Juen Das stimmt, man muss tausende Dinge abmelden. Oft wird das von einer Person in der Familie übernommen. Und nach ein paar Wochen gibt es einen großen Konflikt. Der aktive Teil der Familie wirft dem anderen Teil vor, nicht mitzuhelfen, und die anderen werfen dem aktiven Teil vor, nicht richtig zu trauern. Deswegen versuchen wir schon am Beginn, die Weichen zu stellen, dass im Grunde jeder trauern darf, wie er will, und wir schauen, dass die Familie nicht auf sich allein gestellt ist. Das Problem gibt es vor allem in der Stadt.

WZ | Petra Tempfer und Bernd Vasari Inwiefern?