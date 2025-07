Tropennächte und Tropenkrankheiten haben neben dem Hinweis auf feuchtwarme Klimazonen noch eine weitere Gemeinsamkeit: Sie treten auch in unseren Breiten immer häufiger auf. Wer daher morgens die Spuren blutsaugender Biester als juckende, schmerzende Dippel auf der Haut entdeckt, muss sich neuerdings mit der Frage auseinandersetzen, ob die Täterin eine gemeine, aber ungefährliche Gelse war, oder vielleicht eine Tropenmücke mit potenziell tödlicher Fracht.

Denn immer mehr exotische Krankheiten schaffen es bis nach Europa, das allmählich warm genug dafür ist. Schon in den letzten Jahren wurden Ausbrüche von Chikungunya-Fieber, Dengue-Fieber und sogar Malaria im südlichen Europa beobachtet. Vor wenigen Tagen gab es nun auch den ersten Fall von Chikungunya in Mitteleuropa. In Nordostfrankreich war die infizierte Person zuvor nicht auf Reisen gewesen, sondern hatte sich ausschließlich südlich von Straßburg nahe der deutschen Grenze aufgehalten. Dort habe sie sich offenbar durch den Stich einer Tigermücke mit dem Virus infiziert.

Emotion prallt auf Realität

Chikungunya äußert sich durch schnell ansteigendes, hohes Fieber, starke Gelenk- und Muskelschmerzen sowie Kopfschmerzen. Es ist manchmal begleitet von einem Hautausschlag, kann aber als hämorrhagisches Fieber auch innere Blutungen auslösen und damit zum Tod führen. Ursprünglich kommt die Infektion vor allem in Indien, Südostasien und Afrika vor. Laut dem Robert-Koch-Institut in Berlin ist es aber nur eine Frage der Zeit, bis auch im deutschsprachigen Raum vermehrt Ausbrüche dieser Krankheit auftreten, wobei es wegen zahlreicher asymptomatischer Verläufe schon jetzt eine Dunkelziffer geben könnte. Die Ansteckung erfolgt hauptsächlich durch den Stich von infizierten Mücken der Gattungen Aedes albopictus (asiatische Tigermücke) und Aedes aegypti (Gelbfiebermücke), die mit dem weltweiten Waren- und Flugverkehr mitreisen.

Glücklicherweise müssen wir aber nicht untätig zusehen, wie sich gefährliche Viren zur Epidemie auswachsen. Immerhin gibt es gegen Chikungunya, ebenso wie gegen Dengue und Gelbfieber, wirksame Impfstoffe.

Doch spätestens hier prallt wissenschaftliche Realität gegen die harte Front von Emotion und Verschwörungstheorie: Der Klimawandel sei ja bloß ein Schreckgespenst zur Unterdrückung ahnungsloser, manipulierter Menschen und Impfungen ein Vorwand dafür, Chips einzupflanzen, um aus den Bürger:innen willfährige Opfer des globalen Resets zu machen.

Fakten statt Fiktion

Hätte man derartiges vor wenigen Jahren noch belächelt, so werden diese in sozialen Blasen gepflegten „alternativen Fakten“ zunehmend zu einem globalen Risiko für unser aller Gesundheit: „Wir sind extrem besorgt über Fehl- und Desinformation zu Impfungen“, sagte kürzlich Kate O’Brien, Direktorin der WHO-Impfabteilung, bei der Vorlage des jährlichen Berichts über die weltweiten Impfraten. Sie verweist auf Social-Media-Bubbles, in denen gegen Impfungen und Medikamente der Schulmedizin mobilgemacht wird.

Dabei wird es immer notwendiger, der weltweiten Seuchenverbreitung etwas entgegenzusetzen. Denn tropische Stechmücken verbreiten nicht nur Chikungunya, sondern auch Zika (löst schwere Missbildungen bei Ungeborenen aus), Gelbfieber (kann Leberschädigung, Gelbsucht und Störungen der Blutgerinnung auslösen und zum Tod führen) oder Dengue (ist einer schweren Grippe ähnlich, kann aber ebenfalls als hämorrhagisches Fieber tödlich verlaufen).

Es ist also höchste Zeit, Fakten und Fiktion auseinanderzuhalten, den kritischen Geist wieder zu aktivieren und gerade auf Social Media, wo sich vor allem junge Menschen informieren, auf Aufklärungskampagnen zu Medikamenten und Impfungen zu setzen.

Die Entscheidung der österreichischen Regierung, trotz der evidenten Sparzwänge die Mittel für einige kostenlose Impfungen aufzustocken, ist in diesem Sinne sicher ein richtiger Schritt im Kampf um eine gesündere Gesellschaft.