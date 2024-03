WZ | Mathias Ziegler Von dir stammt der Satz: „Ich habe das Asperger-Syndrom, aber ich leide nicht daran – das tun andere.“ War das nur eine gute Pointe oder eine Tatsachenfeststellung?

Günther Paal alias Gunkl Ich habe das Asperger-Syndrom, so wie ich rote Haare habe oder Schuhgröße 43. Für mich ist es einfach eine Wesensart, eine Gemütseigenheit. Ich betrachte es auch nicht als Behinderung, im Gegenteil. Wenn ich mir vorstelle, so viel zu fühlen wie andere, das würde mich hochgradig irritieren.

WZ | Mathias Ziegler Dir fehlt also nichts?

Gunkl Man muss dazu sagen, da gibt es ja verschiedene Abstufungen und Ausprägungen. Bei mir ist es deutlich, aber zart. Ich bin durchaus in der Lage, Gespräche zu führen. Ich bin auch imstande, auf ein Fest zu gehen und mich dort so zu benehmen, dass ich kein raumfüllendes Augenrollen verursache. Ich kann mich also unter Menschen bewegen – aber wenn ich allein bin, geht es mir eigentlich besser. Kontakt mit Artgenossen habe ich bevorzugt themenzentriert. Jemanden einfach so zu treffen, das gibt es bei mir bloß mit zwei, drei Leuten.

WZ | Mathias Ziegler Aber gehst du wirklich lieber zum Zahnarzt als auf ein Fest, wie du vor ein paar Jahren in einem Kabarettprogramm erklärt hast?

Gunkl Ja.

WZ | Mathias Ziegler Auch wenn er bohrt?

Gunkl Beim Zahnarzt gibt es einen Grund, warum man hingeht. Was geschieht, ist richtig – ich unterstelle jetzt einmal, dass der Zahnarzt weiß, was er tut –, und nachher ist es besser als vorher, und zwar dauerhaft. Das ist beim Fest nicht der Fall. Ich habe mir aber mittlerweile angewöhnt, dass ich nicht die Verpflichtung in mir spüre, dass ich auf einem Fest länger bleibe, als ich will.

WZ | Mathias Ziegler Wie würdest du deine Haltung gegenüber deinen Mitmenschen beschreiben?