Autismus oder Autismus-Spektrum-Störung (ASS) Autismus wird im Allgemeinen als eine Störung der Gehirnentwicklung definiert. Diese äußert sich vor allem in Problemen bei der sozialen Interaktion mit anderen Menschen, Auffälligkeiten bei der verbalen und nonverbalen Kommunikation, stereotypen Verhaltensweisen und einseitigen Interessen. Der Begriff wurde geprägt vom Schweizer Psychiater Eugen Bleuler, der ihn 1911 zum ersten Mal im Rahmen seiner Studien zur Schizophrenie verwendete.

Autismus wurde lang in Frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom, High-Functioning-Autismus und Atypischer Autismus unterteilt. Heute sieht die Wissenschaft Autismus als Spektrum, da es in der Praxis oft nicht möglich ist, die verschiedenen Typen eindeutig zu unterscheiden. Und der Begriff Autismus-Spektrum zeigt, dass es zwar bestimmte gemeinsame Merkmale gibt, die Ausprägung aber nicht bei allen gleich ist. Betroffen ist davon schätzungsweise ein Prozent der Bevölkerung. Bei Buben tritt Autismus viermal häufiger auf als bei Mädchen.

Viele Kinder mit Störungen im Autismus-Spektrum fallen durch ständige motorische Unruhe auf, sie sind impulsiv und können sich oft nur schwer konzentrieren (vergleichbar einer Aufmerksamkeits-Defizit/Hyperaktivitäts-Störung). Angststörungen und Depressionen treten ebenfalls gehäuft auf, auch bei Jugendlichen und Erwachsenen.

Auch wenn man landläufig Autismus mit einem Mathematik- oder Musik-Genie verbindet (dazu hat auch der Film „Rain Man“ mit Dustin Hoffman als Zahlen-Koryphäe beigetragen), reicht die intellektuelle Bandbreite von geistiger Behinderung über normal intelligent bis Inselbegabung (außergewöhnliche Fähigkeiten in einem speziellen Gebiet, in dem es nicht um soziales Verständnis geht).