Troye Sivan: Er ist gay! Gay! Gay! Gay!
- Von
- Verena Bogner
Der australische Popstar Troye Sivan bringt die schwule Perspektive in den Pop. Das finden manche auf homophobe Art „anstrengend“. Dabei ist seine Art der Repräsentation wichtiger denn je.
- Troye Sivan thematisiert offen schwule Liebe und Lebensrealität in seiner Musik und setzt damit ein wichtiges Statement.
- Er widersetzt sich dem Vorwurf, seine Sexualität “aufzuzwingen”, und fordert Sichtbarkeit für queere Perspektiven im Pop.
- Fans berichten, dass Troye Sivan ihnen geholfen hat, sich selbst zu akzeptieren und schwule Popstars als Vorbilder zu sehen.
- Mehr dazu in den Infos & Quellen
- Troye Sivan veröffentlicht 2026 das Album „She’s the Best“.
- Songs wie „Rush“ und „One of your Girls“ thematisieren schwule Liebe.
- Das Musikvideo zu „FF“ bezeichnet Sivan als sein „schwulstes Video aller Zeiten“.
- Troye Sivan setzt sich offen für Sichtbarkeit queerer Lebensrealitäten ein.
Mann trifft Frau, sie verlieben sich, sie leben wahlweise glücklich bis ans Ende ihrer Tage, verzehren sich zutiefst unglücklich nacheinander oder durchleben eine schlimme Trennung: Die Irrungen und Wirrungen der Hetero-Liebe sind eines der liebsten Themen der Popkultur. Egal ob Taylor Swift, Sombr oder Sabrina Carpenter, der Hetero-Pop ist alive and well.
- Mehr für dich: Sparen auf Kosten einkommensschwacher Eltern
Es gibt sie im Mainstream vergleichsweise selten, die explizit queeren Pop-POVs, hin und wieder tut sich dann aber doch ein Hoffnungsschimmer auf. Zum Beispiel in Form von Chappell Roan oder Renée Rapp und ihrem Sapphic Pop. Oder in Form von Troye Sivan, der die Pop-Landschaft mit Songs über Liebe zwischen Männern in all ihren Facetten bereichert. Das tat er schon mit Tracks wie „Rush“ (eine Ode an durchtanzte Nächte und Poppers) oder „One of your Girls“ (ein melancholischer Song über ungeoutete Männer). Auch auf seinem neuen Album „She’s the Best“ tut er genau das: Er singt über schwule Liebe, Leidenschaft, Sex.
Hetero-Core is all around us
Ein besonders spannender Reflex, der eintritt, wenn queere Menschen für den Geschmack der sogenannten Mehrheitsgesellschaft ein bisschen „zu sichtbar“ werden: Man wirft ihnen vor, dem Rest der Welt ihre Sexualität „aufzuzwingen“, und vergisst dabei, dass wir alle ständig von Hetero-Core umgeben sind, egal ob in Songs, Filmen oder Werbung. Genau das passierte jedenfalls kürzlich nach dem Release von Troyes neuem Album: Auf der Plattform X schrieb ein:e User:in, wie „anstrengend“ es sei, dass sich Troyes Brand nur noch um die Tatsache drehe, dass er schwul sei. Troye antwortete in einer Insta-Story: „I am gay!!!! Gay gay gay gay“.
Es ist nicht „exhausting“, wenn ein schwuler Mann seine Lebensrealität besingt und genauso offen mit seinen Erfahrungen umgeht wie heterosexuelle Popstars – es ist wichtig. In einem Vogue-Interview zum Album sagt Troye: „Queer zu sein, fühlt sich in dieser Zeit wie eine Art Statement an.“ Genau das ist Troye Sivans Kunst: ein schonungslos ehrliches Statement in einer Zeit, in der Homophobie und Queerfeindlichkeit grassieren. In denen sich Popkultur und Internet Culture zwar gern am Wortschatz und der Ästhetik queerer Menschen bedienen (Cunt! Slay! Period!), sie selbst dann aber bitte zurückhaltend und leise sein sollen. Queere Menschen sollen gefällige Kunst machen, dürfen manchmal heiße Entertainment-Protagonist:innen sein („Heated Rivalry“!), aber bitte nicht aus der eigenen Perspektive über Sex sprechen.
„Schwule Männer können große Popstars sein“
Zum Glück ist es Troye Sivan nicht zu anstrengend, es trotzdem zu tun. Zum Song „FF“ (kurz für: „Fucking Forever“) veröffentlichte er sein „schwulstes Video aller Zeiten“, wie er es selbst nennt. Auf dem Album-Track „Lost Time“ singt er Zeilen wie: „Breaking back in California / Getting dick just how I wanna“. Mit seiner ganz eigenen Art, schwule Leidenschaft und somit Lebensrealität sichtbar zu machen, verfolgt Troye Sivan ein Ziel: „Ich möchte anderen das Gefühl geben, gesehen und gehört zu werden.“
Willst du dieses YouTube Video sehen? Gib den Youtube-Cookies grünes Licht.
Dass er das durch seine Musik schafft, lässt sich an den Reaktionen auf sein neues Album ganz eindeutig ablesen. Wichtig ist dabei auch, dass Troye Sivan auch, aber nicht nur über Sex singt – und somit das überholte Klischee des hypersexualisierten schwulen Mannes herausfordert. Ein Fan schreibt: „Troyes erstes Album hat mir erlaubt, für einen Jungen zu schwärmen. Es gab mir das Gefühl, als hätte ich eine erste Liebe verdient – mit all den Nuancen, die sie mit sich bringt. Jede kulturelle Darstellung schwuler Liebe davor hat sich sexuell oder tragisch angefühlt.“
In einem weiteren Post heißt es: „Ich empfinde Troye gegenüber eine tiefe Dankbarkeit, denn als Teenager hat er mir gezeigt, dass ich schwul sein kann, und als Erwachsener hat er den Leuten gezeigt, dass schwule Männer große Popstars sein können.“ Immerhin würden wir ständig darüber sprechen, wer im Pop gerade „Mother“ sei, aber nur selten das Prädikat „Father“ verteilen. Also, hiermit ist es amtlich: Troye Sivan is Father.
Die freie Journalistin, Autorin und Popkultur-Expertin Verena Bogner schreibt alle zwei Wochen eine Kolumne für die WZ.
Dir hat dieser Beitrag besonders gut gefallen, dir ist ein Fehler aufgefallen oder du hast Hinweise für uns - sag uns deine Meinung unter feedback@wienerzeitung.at. Willst du uns helfen, unser gesamtes Produkt besser zu machen? Dann melde dich hier an.
Infos und Quellen
Quellen
- Vogue: Troye Sivan mit neuem Album: “Queer zu sein, fühlt sich in dieser Zeit wie eine Art Statement an”
- The Guardian: Troye Sivan: She’s the Best review – a strange, singular pop star who deserves to be multiplatinum
- The Fader: Troye Sivan on She’s The Best, being a male pop star, and longing for love