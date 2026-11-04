US-Präsident überrascht Beobachter:innen nach Midterms. Spektakuläre Erfolge der Demokraten in erzrepublikanischen Hochburgen.

Im US-Kongress werden ab Jänner die Demokraten das Sagen haben. Sie haben bei den Midterm-Wahlen eine Mehrheit sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat erobert. Bisher hatten in beiden Kammern die Republikaner von US-Präsident Donald Trump die Mehrheit. Auch bei den Gouverneurswahlen in den Bundesstaaten waren die Demokraten höchst erfolgreich.

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Nach heftigen Spekulationen im Vorfeld darüber, dass Trump eine Niederlage womöglich nicht anerkennen werde, kam die Ansage des Präsidenten umso überraschender: „Wir werden mit den Demokraten zusammenarbeiten und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen“, so Trump in einem Interview mit der „New York Times“. „Wir werden uns wahrscheinlich einigen. Die Demokraten haben gute Arbeit geleistet.“ Zugleich schlug er kämpferische Töne an: „Die Demokraten werden verrückte Vorschläge einbringen und ich werde mein Veto einlegen.“

Trump, der als schlechter Verlierer gilt, ist offenbar bereit, sich schrittweise mit seiner künftigen Rolle als „lame duck“ anzufreunden. Sein Gestaltungsspielraum ist durch den demokratischen Kongress empfindlich eingeschränkt. Ein Senat in Händen der Opposition könnte ihm zudem ein Amtsenthebungsverfahren, „Impeachment“, einbringen, auch wenn dazu im Oberhaus eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig wäre. Es müssten sich also auch Republikaner einem Antrag der Demokraten anschließen.

Votum der Superlative

An sich ist es nicht außergewöhnlich, dass ein amtierender US-Präsident bei den Zwischenwahlen abgestraft wird. Der jetzige erdrutschartige Sieg der Demokraten wartet aber doch mit spektakulären Ergebnissen auf. Es kann von einem historischen Votum der Superlative gesprochen werden.

So ist es das erste Mal seit fast vier Jahrzehnten, dass die Demokraten in Texas einen Senatssitz erobern. James Talarico setzte sich klar gegen den Republikaner und Trump-Vertrauten Ken Paxton durch. Dazu kommt, dass mit der Demokratin Gina Hinojosa erstmals eine Latina Gouverneurin in Texas wird. Ein klares Zeichen dafür, dass eine Mehrheit der US-Amerikaner:innen das brutale Vorgehen der US-Behörde ICE gegen Immigranten kritisch sieht. Außerdem ging erstmals seit 1932 ging ein Senatssitz in Kansas an die Demokraten. In New Mexico ist mit der Demokratin Deb Haaland erstmals in der US-Geschichte eine indigene Frau zur Gouverneurin gewählt worden. In Michigan setzte sich bei den Senatswahlen der Demokrat Abdul El-Sayed durch. Er ist der erste muslimische US-Senator.

Auch wenn der US-Präsident nicht zur Wahl stand: Nach zwei Jahren im Amt hat Trump durchaus Grund, die Republikaner-Schlappe persönlich zu nehmen. Immerhin hatte er seine Anhänger aufgerufen, sie sollten sich vorstellen, sein Name stehe auf dem Wahlzettel. Vor allem die gestiegenen Lebenshaltungskosten sorgten dafür, dass die Republikaner in der Bevölkerung massiv an Rückhalt verloren.