Trump-Barbie Nicki Minaj: Warum lieben Fans sie immer noch?

„stellt euch mal vor merz sagt shirin david steh auf und zeig deinen fetten arsch“: Liest man diesen Post auf der Plattform X, wünscht man sich in erster Linie eines, nämlich dass er rein gar nichts mit der Realität zu tun hat. Ein absurder Internet-Brainrot-Joke, der nicht mehr ist als das. Alle, die genau das gehofft hatten, mussten in den vergangenen Tagen besonders stark sein. Denn obwohl Friedrich Merz und Shirin David in dieser Causa unschuldig sind, zeigt der Post, dass wir gerade in der irrsten Pop-Politik-Timeline aller Zeiten leben.

Kennst du schon?: Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den US-Midterms

Während uns Cardi B vor Kurzem mit ihrem Auftritt beim Format „Tiny Desk Concert“ daran erinnert hat, warum sie die amtierende Queen of Rap ist, ist ihre einstige Rivalin Nicki Minaj anderweitig beschäftigt. Nachdem sie Trump während seiner ersten Amtszeit noch für seinen Migrationskurs kritisiert hatte, irritiert Minaj, die selbst als undokumentierte Migrantin in die USA kam, seit Ende 2025 immer wieder mit MAGA-Auftritten. Nun rückte sie im Zuge der Midterms erneut zur Unterstützung aus: Trump kündigte sie auf der Bühne als „Queen of Rap“ an (alternative Fakten!) und gab direkt eine Liebeserklärung an ihren „beautiful ass“ ab: „That’s hard to miss. Stand up“, sagte er. Wir leben wahrlich in einer Gesellschaft.

In guten wie in schlechten Zeiten: Barbz sind treu

Mit ihrer Trump-Unterstützung ist Nicki Minaj eine der wenigen Mainstream-Künstler:innen, die sich lautstark in diese Richtung bekennen. Unter anderem sprang Minaj auf die harte MAGA-Anti-Trans-Propaganda auf und enttäuschte damit zwar so einige ihrer queeren Fans, hatte aber immer noch erstaunlich viele hinter sich. Die „Barbz“, wie sich Nickis Fans nennen, sind eine Community, die sich durch extreme, oft blinde Treue auszeichnet.

Im Rahmen ihres Beautiful-Ass-Auftritts legte Nicki Minaj in einer Rede vor Trumps Anhänger:innen nach. Sie sprach davon, dass Kinder an einem Ort aufwachsen müssen, auf den man „stolz“ sein könne, und an dem sie nicht umgeben von „Sex Changes“ seien. Nicki Minaj stört sich übrigens nicht nur an trans Personen, sondern auch an der „Verweichlichung“ von Jungs und Männern, die heutzutage nicht mehr ermutigt würden, maskulin zu sein, wie sie in einem Gespräch mit (*checks notes*) Erika Kirk Ende 2025 erzählte.

Nicki Minaj bringt Trump in den Pop

Nicki Minajs Fall ist ein besonders tiefer: Spätestens als sie einen amtlich erfassten Sexualstraftäter heiratete und ihr Bruder wegen Vergewaltigung eines Kindes verurteilt wurde, änderte sich die öffentliche Wahrnehmung der bunten, campy, quirligen Rapperin. Während immer mehr sie ablehnten, fand sie als „verstoßener Entertainment-Underdog“ Zuflucht bei Donald Trump.

Laut dem Time-Magazine ist es Teil der Strategie von Trumps Team, ihn nicht nur als politischen, sondern auch als popkulturellen Akteur zu platzieren. Nicht umsonst legt sich Trump immer wieder mit Künstler:innen wie Taylor Swift oder Sabrina Carpenter an – oder tut sich eben mit Figuren wie Nicki Minaj zusammen. So soll betont werden, was Amerika „immer schon am Präsidenten geliebt habe“: Er sei nicht einfach nur ein Politiker. Er sei ein Celebrity.

Man glaube im Team Trump daran, dass „kulturelle Identifikation“ oft mehr zähle als „ideologische Linie“, und dass man so Wähler:innen abholen könne, die sich für das politische Tagesgeschäft nicht interessieren. Hier kommt Nicki Minaj mit ihren Millionen Follower:innen ins Spiel, darunter viele Women of Color oder queere Menschen, die sie oft munter verteidigen und somit ihre eigene Unterdrückung gutheißen.

Im Interview mit Time erzählt Nicki Minaj, dass sie schon länger mit der Politik der Republikaner geliebäugelt hatte, aber sich nicht getraut habe, offen dazu zu stehen: Viel zu groß sei der Druck der Erwartung, dass die Entertainment-Industrie eine „demokratische Familie“ sei, zu groß die Angst, Fans zu verschrecken. Hoffen wir, dass sich diese Angst noch bewahrheitet. Dass die Barbz verstehen, dass Fantum allerspätestens dann gefährlich wird, wenn es missbraucht wird, um einen Präsidenten zu supporten, bei dem sich Expert:innen noch uneinig sind, ob sie ihn als Demokraten oder Faschisten bezeichnen sollen. Und dass Kunst zwar immer politisch ist, Pop und Politik aber auch zu eng miteinander verwoben sein können.