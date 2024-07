Trump, das Urteil und die Demokratie

Seine „Blutbad“-Rede hielt Donald Trump am 16. März 2024 auf dem Dayton International Airport in Ohio. Es ging um Zölle und die Autoindustrie. Wörtlich sagte Trump: „Now, if I don’t get elected, it’s going to be a bloodbath, for the whole — that’s going to be the least of it. It’s going to be a bloodbath for the country. That’ll be the least of it. But they’re not going to sell those cars.“ (Wenn ich jetzt nicht gewählt werde, wird es insgesamt ein Blutbad geben – das wird das Geringste sein. Es wird ein Blutbad für das Land sein. Das wird das Geringste sein. Aber sie werden diese Autos nicht verkaufen.)