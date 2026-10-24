Der US-Präsident will ein Kohletransportbecken im Hafen der kalifornischen Stadt Oakland durchdrücken. Eine wachsende Protestbewegung warnt vor massiven Gefahren für die Gesundheit.

Wir befinden uns in Kalifornien, mitten in der Agglomeration San Francisco, Oakland, Berkeley: „Bye bye coal. Bye bye filthiness. Hello healthiness“ („Tschüss, Kohle. Tschüss, Dreck. Hallo, Gesundheit“) singt ein Chor älterer, grauhaariger Frauen, die sich „1000 Grandmothers for Future Generations“ nennen. Eine von ihnen begleitet die Singenden auf einer Gitarre. An der Straßenecke, University und Bonar am Rande von Downtown Berkeley, nur ein paar Meter weiter, stehen weitere der Seniorinnen und halten fantasievolle und kreative Schilder hoch: „Keep Trump’s dirty coal out of the East Bay“ steht etwa auf einem. Eine der Protestierenden hat sich einen Kohlezug aus Pappe um den Körper geschnallt und bläst immer wieder in eine Tröte, die wie das Signal eines heranfahrenden Zuges klingt.

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In dem Gebäude hinter uns tagt an diesem Abend der Stadtrat der Kommune, um über einen Antrag abzustimmen, der sich gegen den Transport und die Verschiffung von Kohle in der East Bay wendet. „Mein Name ist Sarah Berg. Ich bin hier, weil ich zwei kleine Kinder habe, die die Rosa-Parks-Grundschule besuchen, und ich mir Sorgen um ihre Gesundheit mache. Ein Kohle-Terminal in Oakland würde bedeuten, dass wöchentlich etwa zehn oder mehr Kohlezüge an ihrer Schule vorbeifahren – nur wenige Häuserblocks von dem Ort entfernt, an dem 400 Kinder jeden Tag den ganzen Tag lang spielen. Diese offenen Kohlewaggons würden Kohlenstaub verbreiten und die Luft verschmutzen.“ Die junge Frau berichtet, dass sich die Schule mit der Initiative „No Coal“ solidarisiert, keine Kohle durch die East Bay.

Transport quer durch Wohngegenden

Seit mehr als zehn Jahren gibt es diese Organisation der Kohlegegner schon in Oakland. Sie formte sich, nachdem Oakland 2013 dem Investor Phil Tagami auf einem stadteigenen Grundstück des Hafens die Genehmigung, für den Bau eines Verschiffungsterminals gegeben hatte. Tagami unterzeichnete daraufhin einen Pachtvertrag mit dem Kohleexportunternehmen Insight Terminal Solutions. Die Pläne sehen vor, Kohle aus Bundesstaaten wie Wyoming, Utah und sogar dem fast 4000 Kilometer entfernten Kentucky über Oakland in Richtung asiatischer Absatzmärkte zu verschiffen. Dabei soll die Kohle mit täglich mehreren Zügen in den Hafen gebracht werden, quer durch eng besiedelte Wohngegenden der East Bay, gleich gegenüber des Golden Gates. Der Investor betonte zwar immer wieder, die Züge seien geschlossen, der feine Staub wäre beim Transport und in der Verladestation kein Problem, doch daran glauben die Gegner:innen nicht, wie es Steve Masover beschreibt, der sich von Anfang an in der Bürgerinitiative „No Coal in Oakland“ engagiert: „Es wurde immer wieder versprochen, dass zum Schutz der Bevölkerung die strengsten und umweltfreundlichsten Technologien eingesetzt werden würden, dass der gesamte Kohleumschlagplatz umschlossen und die Kohlewaggonsabgedeckt würden. Aus dem jüngsten veröffentlichten Bericht wissen wir jedoch, dass das alles nicht stimmt.“

Auch die Stadt Oakland reagierte umgehend nach Bekanntwerden der konkreten Pläne für das Verschiffungsterminal mit einem Verbot des Umschlags und der Lagerung von Kohle im Stadtgebiet, damit auch auf Tagamis Gelände. Tagami klagte dagegen, und nach mehreren Berufungsinstanzen entschied ein Gericht im Herbst 2025, dass Oakland ein Kohleverbot nicht rückwirkend auf einen bereits genehmigten Pachtvertrag anwenden könne.

Unklar war zu diesem Zeitpunkt jedoch, ob Phil Tagami überhaupt noch die finanziellen Mittel für die Umsetzung seiner Pläne und die Unterstützung der ursprünglichen Investor:innen hatte. Doch das änderte sich im Juni dieses Jahres, als Präsident Donald Trump die Bereitstellung von 700 Millionen Dollar für 13 Kohleprojekte im ganzen Land ankündigte, darunter auch 75 Millionen Dollar speziell für das Kohleterminal im Hafen von Oakland. „Bis zum Sommer 2028 werden jährlich über 12 Millionen Tonnen saubere, hochwertige Kohle in Länder auf der ganzen Welt verschifft“, erklärte Trump während einer Pressekonferenz.

Region, in der Trump verhasst ist

Das allerdings war Wasser auf die Mühlen des Widerstands in der East Bay, in einer Region, in der Trump mehr als verhasst ist und bei den Wahlen zum Teil Ergebnisse im einstelligen Bereich kassierte. Die Städte Richmond, Emeryville, Martinez, Albany, und El Cerrito schlossen sich dem Kampf Oaklands an. Dazu stießen unzählige weitere Umweltschutzgruppen, Gewerkschaften, Gesundheitsorganisationen und selbst Vertreter:innen religiöser Gemeinden und Immobilienmakler:innen. Und auch Berkeley zog an diesem Abend nach, die Stadtabgeordneten votierten deutlich für den Antrag auf Ablehnung des Kohletransports durch ihre Gemeinde.

Der Aufstand gegen die Verladestation des „schwarzen Goldes“ begann ganz zart 2016 in West Oakland, dem Einfallstor der Stadt, wenn man von San Francisco kommend Richtung Osten über die Bay Bridge fährt, vorbei an einer gewaltigen Kläranlage, die in unmittelbarer Nähe des drittgrößten Hafens an der amerikanischen Westküste liegt. West Oakland ist ein historisch schwarzes Viertel, historisch aber auch weit abgehängt, aufgrund der Folgen des „Redlining“. Der Begriff steht für eine imaginäre Stacheldrahtziehung in den US-amerikanischen Städten und Gemeinden, die über Jahrzehnte vor allem für Afro-Amerikaner:innen zu einer unsichtbaren, aber spürbaren Realität wurde. Die Regierung in Washington hatte durch den sogenannten „National Housing Act“ von 1934 Wohngegenden in unterschiedliche Bereiche unterteilt. Der Buchstabe „A“ stand für eine rein weiße Nachbarschaft, erstrebenswert für die Mittelklasse. Schon eine farbige Familie in der Gegend drückte die Bewertung von A auf Kategorie B. Und das hatte dramatische Folgen, denn die Stadtteile, die nicht die Bestnote A erhielten, wurden gezielt benachteiligt. Während wichtige wirtschaftliche und städtebauliche Investitionen ausblieben, konnten in diesen Vierteln aufgrund des fehlenden politischen Einflusses der Bewohner:innen problemlos Industrieanlagen angesiedelt und Straßenverkehrsprojekte, wie Autobahnen, quer durch die Viertel gezogen werden. Die von „Redlining” betroffenen Nachbarschaften fielen im Vergleich zu den weißen Stadtteilen und Vorstädten immer weiter zurück. Die urbane Diskriminierung war bis in die 1970er-Jahre gängige Praxis.

Demonstrierende fordern mit dem Slogan „Keep Trump’s Dirty Coal Out“ den Ausschluss von Trumps schmutziger Kohle. © Arndt Peltner

Kulturelles Leben musste U-Bahn weichen

Dies hat Folgen bis in die Gegenwart. West Oakland ist heute umrahmt von mehreren Freeways, etwa dem 880er, dem 980er, dem 580er. Dazu wurde die Bahnstrecke der BART, der U-Bahn in der San Francisco Bay Area, die die East Bay mit der Halbinsel verbindet, einfach oberirdisch durch das „Harlem of the West“ gezogen. In den 1940er- bis 1960er-Jahren war die West 7th Street in West Oakland eine landesweit bekanntes Hochburg des Jazz und Blues, in der Legenden wie Ray Charles, Aretha Franklin, B. B. King und Al Green auftraten. Der Bau der BART vernichtete all das. Bars, Restaurants, Shops und Plattenläden, – das kulturelle Leben des Viertels mussten der U-Bahn-Erschließung weichen.

Doch damit nicht genug. Durch die Nachbarschaft fahren heute täglich Hunderte von Trucks, die im Hafen von Oakland Container abholen oder dorthin liefern. Lange Schlangen bilden sich vor den Toren: Lkw, die zu früh für ihr Zeitfenster ankommen oder wegen Verzögerungen beim Auf- und Abladen warten müssen, bleiben oftmals mit laufendem Motor am Rande des Hafens stehen, direkt in West Oakland. „Ich habe durch Zufall erfahren, wie viele Kinder in meiner Gegend an Asthma leiden“, erzählt Margaret Gordon, die hier in West Oakland nur als „Miss Margaret“ bekannt ist. Wir sitzen bei dem Gespräch in der Nähe ihrer Wohnung an der 7th Street, immer wieder donnert ein BART-Zug vorbei. „Ich habe ein Nachmittagsprogramm in der Prescott-Grundschule geleitet, gleich hier um die Ecke, und einmal mit derSchulkrankenschwester über die vielen Fehlzeiten der Kinder gesprochen. Sie zeigte mir Schuhkartons und Körbe voller Inhalatoren. Damals wurde mir klar, wie wichtig saubere Luft ist. Wir wollen atmen.“ Untersuchungen vor Ort ergaben sogar, dass Kinder, die in West Oakland aufwachsen, aufgrund der massiven Luftbelastung eine deutlich geringere Lebenserwartung haben als Kinder in anderen Stadtteilen von Oakland.

Miss Margaret hatte die Nase gestrichen voll vom Dieselgestank der Trucks, den Autobahnen um sie herum, den Abgasen der Schiffe im Hafen, dem vielen Verkehrslärm. Mit einigen Mitstreiter:innen gründete sie die lokale Umweltgruppe WOEIP, das „West Oakland Environmental Indicators Project“. Das war 2002. 14 Jahre später ging daraus dann „No Coal in Oakland“ hervor, nachdem die Pläne für das Kohleterminal in unmittelbarer Nachbarschaft bekannt wurden.

„Ich bin fest davon überzeugt, dass genau diese Art von Kampf und diese Art von Demokratie die Grundlage für die Bewegung für Umweltgerechtigkeit in West Oakland bildeten“, sagt Veronica Eady, Umweltjuristin und heutige Geschäftsführerin von WOEIP. All die Luftverschmutzung führte dazu, so Eady, dass sich die Menschen in der Nachbarschaft zusammenschlossen, um gemeinsam für Verbesserungen zu kämpfen. So setzte man sich mit den Verantwortlichen des Hafens und Vertreter:innen der vielen unabhängigen Fuhrunternehmen zusammen, um den Dieselausstoß zu reduzieren. Mit Erfolg. „Wir haben die Belastung durch Diesel und andere Schadstoffe um über 50 % reduzieren können. Ein riesiger Sieg, der aus der Community vorangetrieben wurde.“ Und Vorbild für den aktuellen Kampf.

Bei den Protesten sorgt auch ein Hund mit einem T-Shirt mit der Aufschrift „Know Your Parasites“ für Aufmerksamkeit. © Arndt Peltner

Große Unterstützung

Trumps Ankündigung und das zusätzliche Angebot der kohlefördernden Bundesstaaten, noch weitere finanzielle Mittel für den Kohle-Export durch Oakland locker zu machen, hat den Widerstand vor Ort nur noch massiver gefestigt und vergrößert. Veronica Eady berichtet von all den Aufklebern, den Plakaten in den Vorgärten, in den Küchenfenstern zur Straße, die sie beim Spaziergang mit ihrem Hund durch die Nachbarschaft sieht: „ No Coal in Oakland”. Vor Kurzem saß sie zum Mittagessen in der lokalen Markthalle in West Oakland, die letztes Jahr eröffnet wurde, erzählt sie. Veronica wartete auf ihr Essen, „als eine der Inhaberinnen dieses Restaurants zu mir kam, sich zu mir setzte und meinte, sie sehe mich hier oft, was ich denn mache? Und ich erzählte ihr, dass ich diese lokale gemeinnützige Organisation leite. Ihre Antwort war deutlich ‚Was kann ich tun, um euch zu unterstützen?‘ Und sie fügte hinzu: ‚Es geht dabei nicht um mich. Es geht um meinen Sohn, der acht Jahre alt ist. Ich will, dass er in West Oakland sicher aufwachsen kann.‘“

Veronica Eady hält inne, überlegt kurz und meint dann: „Wir tun das nicht für uns selbst. Wir tun das für die zukünftigen Generationen. Es sind nicht nur die Proteste älterer Leute, wie in Berkeley, sondern wir gehen auch an Schulen, in Bibliotheken, organisieren „Science Fridays“, bei denen die Leute ihre Kinder mitbringen können, um etwas über Naturwissenschaften und die Auswirkungen der Luftverschmutzung in West Oakland zu lernen.“ Der Widerstand gegen die von Trump gepriesene „saubere Kohle“ hat in Oakland zu einer breiten Bewegung geführt, die durchaus auch Vorbild für andere Regionen in den USA sein wird.