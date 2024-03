Türkei: Ein Jahr nach dem Erdbeben

Bei dem Erdbeben am 6. Februar 2023 in der Türkei und Teilen Syriens mit der Stärke 7,8 sind mehr als 54.000 Menschen ums Leben gekommen. Die Autorin war seit dem Erdbeben zwei Mal (im April und im September 2023) im Erdbebengebiet, hat gemeinsam mit der Protagonistin dieser Geschichte, Özben Önal , im zerstörten Antakya Eindrücke und Augenzeugenberichte gesammelt.

Wie geht es den Angehörigen der Opfer jetzt, ein Jahr später? Welche Emotionen schwingen mit, wie erleben sie ihre alte Heimat seitdem wieder?

Özben Önal ist in Deutschland geboren und lebte zwischenzeitlich in Wien. Ihre Wurzeln liegen in Hatay, einer Provinz in der Türkei. Sie ist Journalistin, schrieb u.a. für jetzt.de, ze.tt und das Biber Magazin. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich vorrangig mit Themen wie Chancengleichheit, Migration und Diversität.

Ali Gedik ist in der Türkei geboren, seit 1972 lebt er in Wien. Ali ist Sozialarbeiter beim Community Work der Volkshilfe Wien und macht sich seit Jahren für die Anliegen der in Österreich lebenden Kurd:innen stark.