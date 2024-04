Uber und Bolt: Schlupflöcher für Taxi-Betrüger

Was ist Uber? Was ist Bolt?

Uber und Bolt sind Technologie-Plattformen für Mobilitätsdienstleistungen. Sie verbinden über ihre jeweiligen Apps Nutzer:innen, die Transportmittel suchen, mit Fahrer:innen, die diese Transportdienstleistungen anbieten. Neben der Personenbeförderung haben beide Unternehmen ihr Angebot um weitere Dienste wie Lieferdienste für Essen (Uber Eats bzw. Bolt Food) und Mikromobilität (z. B. Elektroroller) erweitert. Uber, gegründet in den USA im Jahr 2009, und Bolt, gestartet in Estland im Jahr 2013, operieren global und zielen darauf ab, eine bequeme, effiziente und oft kostengünstigere Alternative zu traditionellen Taxis und öffentlichen Verkehrsmitteln zu bieten. Sie haben jedoch auch eine Diskussion über Regulierungen und die Arbeitsbedingungen von Fahrern im Kontext der Plattformarbeit („Gig Economy“) angeregt.

Was müssen Uber- und Bolt-Fahrer:innen in Österreich vorweisen?

Uber- und Bolt-Fahrer:innen müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, um die Apps nutzen zu können. Insbesondere ist es erforderlich, einen Taxilenkerausweis zu besitzen. Das bedeutet, dass Fahrer:innen von einem Taxiunternehmen angestellt bzw. Taxiunternehmer:in sein müssen. Sie können die Apps nicht einfach mit ihrem Privatauto nutzen. Seit 2021 ist dieser Ausweis notwendig, um als Uber-Fahrer:in tätig zu sein.

Gibt es EU-weite Regeln für Plattformarbeit?

Nach langen Verhandlungen haben die EU-Mitgliedstaaten sich auf die „Richtlinie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Plattformbeschäftigten“ am 11. März 2024 geeinigt, die 25 Länder unterstützen – außer Deutschland, das sich enthielt, und Frankreich, das dagegen stimmte. Die EU-Richtlinie zur Plattformarbeit richtet sich an Plattformen wie Uber, Bolt, Deliveroo und Lieferando. Sie beabsichtigt, die Arbeitsbedingungen für Plattformbeschäftigte zu verbessern, indem sie die Beweislast bezüglich des Beschäftigungsstatus auf die Betreiber:innen verlagert.

Wie steht die Taxibranche in Österreich zu Uber und Bolt? Welche Forderungen hat sie an die Politik?

Die WZ sprach auch mit dem Taxiunternehmer Thomas Schwarz. Er ist seit rund 35 Jahren selbstständig und fährt viel mit Bolt. Er kritisiert vor allem die rechtlichen Rahmenbedingungen für Fahrer:innen, die mit Fahrdienstvermittlern fahren: Uber und Bolt zeigen bei Annahme eines Auftrags den Preis im Vorhinein nicht an. Die kurze Entscheidungszeit von drei bis vier Sekunden, um eine Fahrt anzunehmen, sei bei der Notwendigkeit, deren Wirtschaftlichkeit vorab zu prüfen, nicht ausreichend. Dadurch entsteht das Risiko von Strafen bei Abweichungen vom offiziellen Taxitarif bei Überprüfungen durch das Marktamt. „Der vermittelte Preis muss endlich verbindlich sein und eine Rechtssicherheit haben. Wenn Kontrollen durchgeführt werden, dann muss der Vermittler überprüft werden und nicht der einzelne Fahrer, der sowieso nicht prüfen kann, ob die Fahrt wirtschaftlich ist“, sagt Schwarz.

Wie erkennt man vertrauenswürdige Taxis?

Die Fachgruppe Beförderungsgewerbe mit Pkw hat einige Tipps: Taxis müssen stets ein Dachschild tragen und mit einem TX-Kennzeichen versehen sein. Der Taxilenkerausweis sollte deutlich sichtbar, üblicherweise am Armaturenbrett, platziert sein und auf Anfrage vorgezeigt werden. Bei Nichtsichtbarkeit oder Weigerung, diesen zu präsentieren, ist es ratsam, das Kennzeichen zu fotografieren und bei der Polizei oder über taxifeedback.at zu melden. Taxifahrer:innen sind zur Ausstellung einer Rechnung verpflichtet; bei Verweigerung sollte ebenfalls das Kennzeichen festgehalten und der Vorfall gemeldet werden. Beschwerden und Dokumentationen, inklusive Fotos, können direkt über taxifeedback.at eingereicht werden.