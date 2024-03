Madagaskar: Überlebenskampf der Vanille-Insel

Evrard Benasoavina wuchs in einem Dorf in der Nähe der Kleinstadt Antalaha auf und arbeitete als Touristenführer im Nationalpark Marojejy. Zudem war er Assistent des Forschungsprojekts „Diversity Turn - Die Bedeutung sozialer Diversität für nachhaltige Landnutzungsinnovationen am Beispiel des Vanilleanbaus in Madagaskar“ der Universität Göttingen. 2018 erwarb Benasoavina ein Stück Land in der Nähe von Sambava und gründete die Naturschule „School Garden New Generation“.