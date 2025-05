Kurkow: „Der Krieg ist erst vorbei, wenn Putin tot ist“

Andrej Kurkow

Nun, die meisten meiner Freunde verstehen, dass dieser Krieg nicht enden wird, bevor Putin tot ist. Das ist sein letzter Krieg. Er will zeigen, dass er der Stärkste ist. Die internationale Ordnung, Gesetze oder Abkommen kümmern ihn nicht. Vielleicht gibt es hin und wieder Pausen, aber er wird weitergehen. Und es ist unvorhersehbar, was passieren wird, denn dieser Krieg schwächt die russische Wirtschaft enorm. Russland fehlen Arbeitskräfte. Sie verlieren viele Menschen an der Front und in den Fabriken fehlen Arbeiter:innen. Gleichzeitig gibt es in der Ukraine keine Verzweiflung. Niemand in Kiew, Lwiw oder Charkiw weint und sagt: „Gib ihm doch die halbe Ukraine, Hauptsache, der Krieg ist vorbei.“ Die Gesellschaft versteht: Man kann mit Russland keine Abkommen schließen.