Die ersten Umweltbaustellen wurden Anfang der 1980er Jahre von der Alpenvereinsjugend eingerichtet. Deren damaliger Leiter Luis Töchterle wollte beweisen, dass es den Jungen nicht bloß ums Bergsteigen ging, sondern auch um die Natur. Daraus entstanden zwei Umweltbaustellen auf Grundeigentum des Österreichischen Alpenvereins (ÖAV): eine an der Gamsgrube, im Kärntner Teil des heutigen Nationalparks Hohe Tauern, und die andere am Schlatenkees im Innergschlöss in Osttirol. Das Grundeigentum in Kärnten erwarb der ÖAV mit einer doppelten Widmung: Zum einen sollte er die Begehbarkeit und damit die Besteigbarkeit des Großglockners sichern, zum anderen aber auch den Naturschutz. Folgerichtig wurde im Rahmen dieser ersten Umweltbaustelle ein Weg, der quer durch das Sonderschutzgebiet Gamsgrube führte, zurückgebaut. Zu den Umweltbaustellen kamen im Jahr 2001 Bergwaldprojekte nach einem Schweizer Vorbild dazu. So wurde jüngst im Bergsteigerdorf Innervillgraten von einigen Freiwilligen ein Schutzwald saniert, dem Borkenkäfer und Schneedruck zu schaffen gemacht hatten. Die Zielgruppe für diese Projekte sind jene, die den Umweltbaustellen vom Alter her „entwachsen“ sind, wobei es aber auch Familienbergwaldprojekte mit Kindern gibt. Zwischen Mai und Oktober laufen mittlerweile jedes Jahr 35 und beziehungsweise 40 Projektwochen des Österreichischen Alpenvereins im Rahmen der Umweltbaustellen und Bergwaldprojekte. Die Teilnehmer:innen bekommen dabei freie Kost und Logis und sind gemeinsam je nach Örtlichkeit in einer Berghütte oder eben wie in Pfaffstätten in einem Jugendhotel untergebracht.