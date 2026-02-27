UNICEF: Trotz Waffenruhe werden Kinder in Gaza getötet

Infos und Quellen

Gesprächspartner

Michael Blauensteiner ist Pressesprecher von UNICEF Österreich.

• Israel hat die Lizenzen von 37 internationalen Nichtregierungsorganisationen in Gaza und im besetzten Westjordanland widerrufen, da sie neuen Registrierungsanforderungen nicht nachgekommen seien. Damit sind staatliche Vorgaben gemeint, nach denen Hilfsorganisationen ihre Arbeit neu anmelden, detaillierte Angaben zu Finanzierung, Mitarbeitenden und Projekten machen und eine offizielle Genehmigung der zuständigen Behörden einholen müssen. Die Lizenzsuspendierung trat am 1. Januar 2026 in Kraft. Zu den betroffenen Hilfsorganisationen gehören unter anderem ActionAid, International Rescue Committee und Médecins Sans Frontières. International sorgte dieses Vorgehen erneut für scharfe Kritik. Auch die UN bezeichneten die Suspendierungen als Teil einer Reihe rechtswidriger Einschränkungen des humanitären Zugangs und betonten, dass Israel nach internationalem Recht für die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern in Gaza verantwortlich ist und humanitäre Hilfe zulassen und erleichtern muss.

• Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden seit dem 7. Oktober 2023 bis zum 3. Februar 2026 insgesamt 71.803 Palästinenser:innen im Gazastreifen getötet, darunter mindestens 21.289 Kinder. Weitere 171.324 Menschen wurden den Angaben zufolge verletzt, wobei davon 44.500 Kinder sind.

• Die UN berichtet des Weiteren, dass seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober 2025 611 Palästinenser:innen getötet wurden. Darunter waren mehr als 120 Kinder. Mehr als 1000 Menschen wurden zudem trotz Beginn der Waffenruhe in Gaza verletzt.

• Die UN verurteilte die Tötungen von Zivilist:innen durch israelische Luftangriffe in Gaza scharf. Die israelische Armee rechtfertigt die Angriffe hingegen damit, dass sie weiterhin gezielt gegen militante Gruppen und deren Infrastruktur vorgehe.

• Seit Beginn des Krieges am 7. Oktober 2023 durch den Hamas-Angriff verweigert Israel internationalen und israelischen Journalist:innen weitgehend den unabhängigen Zugang zum Gazastreifen. Der Grenzübergang ist für ausländische Medienvertreter:innen geschlossen, sodass eine freie, unbegleitete Berichterstattung aus dem Inneren kaum möglich ist.

