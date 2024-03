Genese

Im Botanischen Garten in Wien wachsen spektakuläre Pflanzen – Kakteen aus Madagaskar, Riesenorchideen, uralte Bäume. Ein Wegenetz führt durch die gepflegten Gruppen. Doch an manchen Stellen bricht das Bild des pittoresken Schaugartens. Auf Brachflächen gedeiht die ilde Natur wie sie will. Die Botaniker:innen greifen bewusst nicht ein. Hinter dem Botanicum liegt so eine Brache. Ein Mitarbeiter erzählte unserem Redakteur Matthias Winterer, dass sich viele Besucher:innen wundern. Sie fragen, warum es hier so „schirch“ und „ungepflegt“ aussieht. „Weil es das unserer Umwelt hilft“, lautet die Antwort. Winterer begann zu recherchieren.

Hannes Augustin, Biologe und Geschäftsführer Naturschutzbundes Salzburg

Karin Tremetsberger, Botanikerin, Boku Wien

Pamela Ziegler, Pressesprecherin Wiener Stadtgärten (MA42)

Die WZ hat ein Best-Of-Unkraut zusammengestellt. Unsere Lieblinge sind:

Die Ackerwinde

Die Ackerwinde ist besonders lästig. Rupft man sie aus, wächst sie wieder nach. Dafür sorgt ein dichtes Wurzelnetzwerk. Es reicht zwei Meter in die Erde. So halten die Winden auch lange Dürrephasen aus. Des Gärtners Leid, des Käfers Freud. Die Blüten der Ackerwinde sind Schlaraffenland für allerhand Bienen und Schmetterlinge. Die Raupen des Ackerwinden-Bunteulchens – einem sehr kleinen Schmetterling – ernähren sich ausschließlich von den Blüten der Ackerwinde.

Die Ackerwinde © Matthias Winterer

Der Hahnenfuß

Sieht lieb aus, wird gehasst. Der Hahnenfuß wächst überall, wo er nicht soll. Zwischen den Erdbeeren, am Rasen, auf der Weide. Doch Obacht! Der Hahnenfuß ist giftig. Er enthält das Toxin Protoanemonin. Das schützt ihn vor gefräßigen Kaninchen, Hunden, Schafen und Kühen.

Der Hahnenfuß © Matthias Winterer

Der Giersch

Der Giersch ist der Endgegner der Hobbygärtner:innen. Haben sie Löwenzahn, Ackerwinde, Brennnessel endgültig getilgt, wuchert er immer noch. Einen Meter hoch wird der Giersch. Mäht man ihn ab, ist er aus Augen und Sinn. Aber nur kurz. Der Giersch arbeitet im Untergrund weiter. Er keimt und treibt und pflanzt sich fort. Unkraut verdirbt nicht. Was die wenigsten wissen: Der Giersch ist gesund. Er hat entzündungshemmende, antirheumatische, wundheilende, harntreibende, blutreinigende, stoffwechselanregende, verdauungsfördernde, antikanzerogene, schmerzlindernde und beruhigende Eigenschaften. Außerdem schmeckt er ziemlich gut – wie ein Zwitter aus Petersilie und Karotte.

Der Giersch © Matthias Winterer

Der Sauerampfer

Der Sauerampfer weiß, wie man überlebt. Seine Samen überleben jahrelang im Boden. Er verbreitet sich massenhaft und schamlos, verdrängt Futtergräser, Klee und Rasen. Landwirt:innen verachten ihn mindestens genauso wie Kleingärtner:innen. Anstatt ihn zu bekämpfen, sollten sie ihn essen. Der Sauerampfer enthält sehr viel Vitamin C. Er kann gekocht aber auch roh direkt auf der Wiese gemampft werden.

Der Sauerampfer © Matthias Winterer

Die Brennnessel

Sie ist überall. Einfach überall. Jeder kennt die Brennnessel. Der Schmerz, den ihre Brennhaare verursachen, ist in jedem Kinderhirn gespeichert. Die hartnäckige winterharte Staude quält Gärtner:innen quer über den Globus. Doch irgendwie hat es die Brennnessel geschafft. Ihr Image wird von Jahr zu Jahr besser. Selbst in der spießigsten Siedlung wird neuerdings mit Brennnesseljauche gedüngt. Kinder essen Brennnesselsalat. Schmetterlinge flattern über ihren Blüten. Die Brennnessel ist rehabilitiert.

Die Brennnessel © Matthias Winterer

