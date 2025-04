UNO: Russlands Folter in der Ukraine hat System

Erik Møse

Wir haben im Laufe unserer Ermittlungen eine breite Palette von Verstößen und Verbrechen der russischen Behörden und eine kleine Anzahl von Verstößen und Verbrechen der ukrainischen Behörden festgestellt. Wir haben zum Beispiel sehr viele Verstöße und auch Verbrechen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Sprengwaffen durch die Russische Föderation festgestellt. Besonders erwähnenswert sind die Angriffswellen gegen energiebezogene Infrastrukturen. Wir haben festgestellt, dass dies ein Kriegsverbrechen darstellt. Diese Angriffe waren weit verbreitet und systematisch gemäß einer koordinierten staatlichen Politik. Dann haben wir wahllose und unverhältnismäßige Angriffe auf bewohnte Gebiete. Das ist ein Verstoß gegen humanitäres Völkerrecht. Es wurden auch zivile Objekte, die unter besonderem Schutz stehen angegriffen, wie medizinische Einrichtungen und Kulturgüter. Wir haben auch Verstöße der russischen Behörden gegen das Besatzungsrecht in den vier illegal annektierten Provinzen dokumentiert. Wir haben zudem Beweise dafür gefunden, dass russische Behörden Kulturgüter auf die Krim verbracht haben, was ebenfalls ein Kriegsverbrechen ist. In Bezug auf Verstöße oder Verbrechen, die von ukrainischen Behörden begangen wurden: Da geht es um die Tötung und Verwundung verletzter Soldaten, die nicht mehr in der Lage sind, sich zu verteidigen. Und das durch den Einsatz von Drohnen. Das sind Kriegsverbrechen. Wir haben auch einige Fälle von Tötung oder Verwundung von Kriegsgefangenen dokumentiert. Es gab auch Menschenrechtsverletzungen gegen Personen, die der Kollaboration beschuldigt werden. Was angebliche Angriffe auf zivile Ziele in besetzten Gebieten oder in der Russischen Föderation angeht: Die Kommission hat ihr Bestes getan, um alle verfügbaren Informationen zu sammeln. Sie war aber nicht in der Lage, in diesen Fällen eindeutige Schlussfolgerungen zu ziehen, weil wir von der Russischen Föderation nicht die notwendigen Informationen erhalten haben.