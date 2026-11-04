Unsere Kindheit in Panama

Für manche mag das eine weniger erschütternde Nachricht sein: Ein Autor und Illustrator, geboren im Jahr 1931, verstirbt. Traurig, gewiss, aber so ist das Leben. Für mich bekam das bunt gebaute Schloss meiner Kindheit innerhalb von Sekunden Risse, als ich erfuhr, dass der Schriftsteller Janosch gestern, am 3. November, im Alter von 95 Jahren gestorben ist. Die Festung aus Wohlfühlmomenten, voller Figuren wie der Tigerente, dem Bären oder Günter Kastenfrosch, gerät einen Moment lang in Schieflage.

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Seine Bücher bedeuteten für mich Sicherheit. Sie eröffneten einen Raum voller Kuriositäten, hinter deren Fassade ich als Kind vielleicht nicht immer blicken konnte, sie aber trotzdem liebte.

Sogar die Aufklärung übernahm bei uns im Haus Janosch. Niemand erzählte mir von Bienchen, Blümchen und Störchen. Nein. Meine Mama las mir aus dem Buch „Mutter sag, wer macht die Kinder“ vor. Janosch tastete sich langsam von den Mäusen bis zu den Menschen vor.

Mit Bär und Tiger unternahm ich meine ersten Abenteuerreisen. Dank „Oh, wie schön ist Panama“ weiß ich heute, dass an der Behauptung, der Weg sei das Ziel, vielleicht doch etwas dran ist. Und dass es zum Glücklichsein manchmal gar nicht viel braucht: treue Wegbegleiter:innen, die deinen Enthusiasmus teilen, und Träume, an denen man festhält.

Der Fantasie schien Janosch keine Grenzen zu setzen. Mit dem fliegenden Onkel Poppoff durfte ich ein Luftschloss besuchen, mit dem Kochtopf verreisen und Briefe per Luftpost verschicken.

Und heute? Ja, heute als Erwachsene greife ich in manch schwermütiger Stunde zu „Wondrak und die Kunst der Gelassenheit“. Mit seinen leicht ironischen Lebenstipps entlockt mir das Buch das ein oder andere Schmunzeln. Und auch hier, habe ich das Gefühl, ist viel Persönliches von Janosch beziehungsweise Horst Eckert, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, wiederzufinden. In diversen Interviews bewunderte ich immer wieder die Gelassenheit, mit der er manchen Dingen zu begegnen schien – zumindest nahm ich ihn so wahr. Eine Gelassenheit, die angesichts einer von Gewalt geprägten Kindheit wohl alles andere als selbstverständlich war.

Janoschs Werk vermittelt mir noch heute ein wohliges Gefühl von Zuhause. Seine Figuren haben mir Mut zugesprochen. Er hat es geschafft, meine Kindheit – und ich nehme an, auch die vieler anderer – zu einem Reigen der Unbeschwertheit werden zu lassen. Zumindest beim Lesen. Es ist, als hätte sich Janosch mit seinen Illustrationen und Geschichten eine zweite Kindheit erschaffen. Eine Gegenwelt zu seiner eigenen, fernab autoritärer Erziehung und voller Fantasie und Unbeschwertheit. Und er ließ uns alle daran teilhaben. Meine KiKA-Tigerenten-Club-Mitgliedskarte hüte ich bis heute wie einen Schatz, genauso wie die Erinnerung daran, als ich das erste Mal nach Panama gereist bin. Das Land unser aller Träume.