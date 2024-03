WZ | Ina Weber Das Schulsystem in Österreich ist wohl jener Bereich, wo sich am wenigsten in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten getan hat. Innovation, moderne Arbeitsplätze, neue Technologien finden überall anders statt, nur nicht dort. Warum ist das so?

Alexia Weiss Das kann man so nicht mehr sagen. Durch die Covid-Krise hat ein Digitalisierungsschub stattgefunden. Was man aber schon sagen kann, ist, dass sich das Gedankenkonzept und die Struktur nicht verändert haben. Es wurde nichts an die radikal anderen Zeiten von heute angepasst, und die sind anders als für die Kinder der 80er- und 90er-Jahre. Wir können Lexikon-Wissen per Knopfdruck abfragen. Denken in Zusammenhängen, Lösungsfindung für verschiedenste Probleme ist jetzt gefragt. Doch das lernen die Kinder und Jugendlichen an den Schulen nicht. Wir haben immer noch ein Kasterldenken mit Fächern, wo wir Wissen hineinstopfen. Auch der Frontalunterricht ist noch immer nicht verschwunden. Doch so sollte Schule nicht mehr funktionieren.

WZ | Ina Weber Wenn man heute in Wien in eine Schule geht, spürt man in den meisten Schulgebäuden den Geist der Vergangenheit. Enge Gänge, dunkle, hohe Türen, ein viel zu kleiner Turnsaal — wenn überhaupt, ein Lehrerzimmer mit einem Computer zur Gemeinschaftsnutzung. Warum hat sich hier über Jahrzehnte nichts verändert?

Alexia Weiss Gerade in Wien gibt es den Versuch, neue Schulbauten zu errichten. Diese werden von den jeweiligen Landesregierungen konzipiert. Du sprichst hier die Gymnasien in Wien an. Das sind Bundesschulen, das heißt die Bundesregierung ist dafür zuständig und müsste Initiativen setzen.

WZ | Ina Weber Wie sieht das ideale Schulsystem in deinen Augen aus? Wie findet der Unterricht statt? Wie wird beurteilt?

Alexia Weiss Schule stellt das einzelne Kind in den Mittelpunkt und führt es in seinem besten Interesse durch. Es gibt eine Person, nennen wir ihn Coach, der von Anfang an da ist und schaut, welche Fähigkeiten oder Interessen das Kind mitbringt. Alle zwei Wochen, eine halbe Stunde, checkt er ab, wie es dem Kind geht, ob es soziale Probleme gibt, Entwicklungsrückstände, was an Sprachen da ist. Wir haben eine Stammklasse von 20 Kindern. Bestimmte Gegenstände werden nicht im Klassenverband unterrichtet, sondern in kleineren Gruppen mit maximal zehn Schüler:innen, die ungefähr einen ähnlichen Lernstand haben. Man muss nicht alle Gegenstände in derselben Intensität bis zur Matura fortführen. Alles läuft individualisierter ab. Man schaut, dass jedes Kind mitkommt. Es gibt Unterstützung im Vorhinein statt Nachhilfe im Nachhinein. Alles Schulische wird an der Schule geleistet und es kommt nicht mehr darauf an, was die Eltern im Hintergrund leisten.

WZ | Ina Weber Und wie wird beurteilt?