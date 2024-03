Genese

Der erste Schultag könnte so schön sein, wenn da nicht die Schule wäre. „Die Lehrer haben so wenig Zeit“, „Sie können das Wissen, welches sie haben, nicht so vermitteln, dass es interessant ist“, „die Lehrerin mag mich nicht“. Solche Aussagen von Schüler:innen hört WZ-Redakteurin Ina Weber oft von Kindern in ihrem Freundeskreis. Doch was steckt dahinter? Könnte es daran liegen, dass Lehrer:innen überfordert sind? Keine gute, moderne pädagogische Ausbildung genossen haben? Nicht genügend psychologische Kenntnisse besitzen? Wie müsste das Schulsystem aussehen, damit alle Beteiligten erfolgreicher und glücklicher arbeiten könnten? Wir haben bei Alexia Weiss, die schon viel Erfahrung in diesem Bereich gesammelt und ein Buch darüber geschrieben hat, nachgefragt.

Alexia Weiss, Buchautorin, freie Journalistin für gewerkschaftliche Medien, Magazine und Zeitungen. Sie hat bereits mehrere Bücher geschrieben, unter anderen "Zerschlagt das Schulsystem ... und baut es neu!" (Verlag Kremayr & Scheriau, August 2022)

August 2023: Die Neos fordern mehr Unterstützungspersonal in den Schulen.

Juli 2023: Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) ist trotz Lehrermangels optimistisch, im neuen Schuljahr alle Unterrichtsstunden anbieten zu können. Ende des Sommers soll es einen Entwurf für eine neue Lehrerausbildung geben.

Mai 2023: Bei einer Umfrage geben 93 Prozent der Lehrer:innen an, dass sich etwas im Schulsystem verändern muss. 51 Prozent wünschen sich weniger Bürokratie.

Dezember 2022: Das Bildungsministerium verkündet, dass ab dem kommenden Schuljahr Schulen ab der 2. Klasse Oberstufe die Möglichkeit haben, ein „Kurssystem“ einzuführen, was in Richtung individuelle Stundenplangestaltung geht. Es soll mehr Verwaltungspersonal, Schulsozialarbeiter und Schulpsychologen geben.

21,5 Milliarden Euro für Bildung (inklusive Universitäten und Fachhochschulen) im Jahr 2020.

