Christopher Carita

Es gibt keine genauen Datenerhebungen darüber, welche Sicherungsmaßnahmen am wirksamsten sind, seien es Metalldetektoren oder sogar aufklappbare und schusssichere Bunker in den Klassenzimmern. Ich frage mich, ob das wirklich zu mehr Sicherheit führt und ob es sinnvoll ist, wenn Kinder so etwas tagtäglich in ihrem Umfeld sehen und damit leben. Für mich zeigt das nur, wie wir auf solche Bedrohungen reagieren. Mein Zugang ist es, Gefahren im Vorfeld zu erkennen und das im Zusammenspiel mit den sogenannten „red flag“-Gesetzen in den Vereinigten Staaten. Mit diesen Gesetzen kann kurzfristig verhindert werden, dass Menschen Waffen nutzen können, weil sie ihnen entzogen werden. Polizeibehörden in Europa und hier in den USA nehmen dies durchaus positiv auf. Nach all diesen Amokläufen wird mehr und mehr von der Polizei erwartet, dass sie präventiv arbeitet, bevor etwas passiert. Also nicht, wie man eine Schule besser zu einem Fort umbauen kann oder wie man schneller reagieren kann, wenn es passiert. Was dieses „behavioral threat assessment“, also die Auswertung von Verhaltensmustern, durch uns Experten macht, ist, dass es hilft, besorgniserregende Aussagen anders zu bewerten, früher einzugreifen und einer Person zu helfen, die auf einem gefährlichen Weg ist, bevor es zu einer Eskalation kommt und sie mit einer Waffe in die Schule gehen.