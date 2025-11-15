USA – Land der alten Kaiser und neuen Könige
Donald Trump gefällt sich in der Rolle eines Monarchen. Schon vor ihm gab es schillernde Persönlichkeiten, die die Vereinigten Staaten von Amerika in ein Königreich umwandeln wollten.
Donald Trump zu Besuch bei King Charles III: Der US-Präsident war letzten September sichtlich in seinem Element, denn die britischen Royals zogen alle Register. Es gab einen pompösen Empfang in Windsor, eine Militärparade mit 120 Pferden, 1.300 Soldaten und Kutschenfahrt inklusive. Am Abend stand ein Staatsbankett auf dem Programm, Trump durfte sogar neben Prinzessin Kate sitzen. Es wurden milliardenschwere Wirtschaftsabkommen zwischen den USA und Großbritannien unterzeichnet, denn Trump liebt nicht nur autoritäre Machthaber, sondern auch die, die sich mit royalem Pomp umgeben.
Seine Hoheit, Donald I.
Trumps Attitüden sind zutiefst unamerikanisch, schließlich war der Grundgedanke der Staatsgründung im späten 18. Jahrhundert ein demokratischer. Die in Europa von Adel, anderen Potentat:innen und Klerikern Geknechteten flohen über den Ozean ins Land der Freiheit und der gleichen Chancen für alle. Blaues Blut galt hier traditionell nichts.
Exzentriker mit Tradition
Doch das stimmt nicht: Trump ist keineswegs der erste US-Amerikaner, der sich als König inszeniert. Er ist nur der erste Möchtegern-Cäsar, der vom Volk, also in dem Fall den Untertanen, zum Präsidenten gewählt wurde. In den Geschichtsbüchern sind eine ganze Reihe von „US-Königen“ vermerkt, Exzentriker, die die Vereinigten Staaten in eine Monarchie umwandeln wollten. Der Auffälligste unter ihnen war ein gewisser Joshua A. Norton, geboren Anfang des 19. Jahrhunderts, der in San Francisco zunächst ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann war, bis er durch einen missglückten Deal alles verlor und darüber wahnsinnig wurde. Er hielt sich hinfort für einen König, kleidete und benahm sich entsprechend und die Amerikaner:innen nahmen das dankbar an. Sie hofierten ihn, salutierten, wenn sie ihn auf der Straße trafen und schrieben Huldigungsbriefe im Namen europäischer Könige. Nortons „kaiserlichen Erlasse“ wurden von den Zeitungen abgedruckt und waren sehr populär. Unter anderem verfügte er die Auflösung des US-Kongresses und den Bau einer riesigen Brücke über die San Francisco Bay. Als Norton der I, König der USA, 1880 starb, versammelten sich 10.000 Menschen in San Francisco zu seinem Begräbnis.
Von Lucky Luke überwältigt
Die Schöpfer des beliebten Comichelden Lucky Luke, Morris und Goscinny, setzten Joshua A. Norton 1976 mit dem Band „Der Kaiser von Amerika“ ein Denkmal. Darin geht es um Dean Smith, einen steinreichen Viehzüchter, der sich für den Kaiser von Amerika hält und an sich harmlos ist. Die Bürger:innen des Wildwest-Kaffs Grass Town lieben ihn, bis er unter dem Einfluss des Ganoven Buck Ritchie beginnt, einen angeblichen Aufstand gegen seine Person mit seiner Privatarmee niederschlagen zu lassen. Morris und Goscinny konnten damals nicht wissen, dass 2025 ein gewisser Trump tatsächlich die Nationalgarde mobilmachen würde, um „den Feind im Inneren“ zu bekämpfen.
Smith nimmt, wie sein großes Vorbild Napoleon, ein schlechtes Ende. Letzterer stürzte nach der Schlacht von Waterloo, ersterer wird von Lucky Luke überwältigt. Dean Smith geht, von seinen Getreuen verlassen, ins Exil nach Mexiko. Auch für Trump fände sich sicherlich irgendwo ein Land, das ihn als Ex-König gerne aufnähme.
