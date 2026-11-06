Wer hat noch einen Ohrwurm, wenn er den Namen des US-Bundesstaates West Virginia hört? Ja, das mag uns vielleicht kurz das Gefühl von Vertrautheit geben, schnell merken wir aber, wie wenig wir über den konservativsten und mit ärmsten Bundesstaat der USA wissen. Ähnlich wie Jalil, den wir während eines Staus auf unserem Weg dorthin treffen. Alles, was er zu West Virginia sagt, ist: „Mountains, a lot of mountains there”.



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KI-Zentren spalten die Dörfer in West Virginia

Wir stoppen in Buffalo, einem Dorf mit knapp eintausend Einwohner:innen: Hier steppt alles andere als der Bär, wahrscheinlich gibt es mehr US-Flaggen als Menschen.

Durch Zufall dürfen wir an einer örtlichen Versammlung teilnehmen, neben einem Gratis-Truthahn-Event wird hier auch über den geplanten Bau eines KI-Datencenters gesprochen. Die Meinungen dazu gehen auseinander. In einem Nachbardorf gibt es bereits eines dieser Zentren. Manche erzählen uns, dass dies Arbeit und Geld bedeutet. Geld sei ein sehr ausschlaggebendes Argument, außerdem „meine es Google gut mit ihnen”, erzählt uns eine Bewohnerin.

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Nach diesem Besuch ging es für uns nach Charleston, die Hauptstadt West Virginias (mind you, hier wohnen rund 150.000 Menschen, Tendenz absteigend.)

Wie klein das wirklich ist, soll uns später noch bewusst werden.

© Nora Schäffler

Der Tag der Midterm-Wahlen ist ruhig, der örtliche Markt ist zum Beispiel geschlossen.

Wir treffen einen Republikaner, er erzählt uns, warum er Trump unterstützt: „Endlich wird jemand die Korruption in diesem Land stoppen.“ Auf einem Tankstellen-Parkplatz lernen wir Mike kennen, bei dem wir im Auto Platz nehmen. Gewählt habe er heuer das erste Mal, seine Familie ist sehr republikanisch, denn wenn das so weiter ginge, „würden die Demokraten die USA noch zu einem Dritte-Welt-Land machen”.

Ihr Vertrauen in Trump scheint so groß, dass sie seine politischen Entscheidungen kaum infrage stellen.

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Im Bus spricht uns ein Mann an. Aufgeregt zählt er auf, warum er überzeugter Republikaner ist: Pro-Waffen, Pro-Life, Traditionen. Die Punkte aus Trumps Wahlprogramm trägt er vor, als wären sie ein Gebet. Könnte er, würde er Trump zwei-, drei- oder hundertmal wählen. Aber eines müsse er schon sagen, für die armen Leute sei Trump nichts. Am Schluss möchte er noch etwas loswerden: Wenn wir aus Österreich kommen, kennen wir doch bestimmt Jörg Haider, „diesen Premier-Minister Österreichs”, der sei laut ihm zu extrem gewesen.

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Wir fragen uns, wie das Zusammenleben in einem Land funktioniert, in dem es politisch nur zwei Lager gibt. Das sei wie in einer Ehe, wo Mann und Frau sich hassen, sagt uns ein Gesprächspartner. Andere Bewohner:innen von Charleston erzählen uns, dass ihnen Politik ziemlich egal sei, sie würden sich gerne „da raushalten”. Eine Dame berichtet uns, ihr Ehemann und sie wählen eine andere Partei, sie sprechen aber nie darüber und deshalb sei das auch egal.

Pub-Quiz trumpht Midterms-Election

Die Midterm-Wahlnacht selbst scheint in Charleston kein besonderes Event zu sein. Wenn wir Leute fragen, wo sie die Wahlen schauen, bekommen wir folgende Antwort: vielleicht am Sofa daheim, vielleicht aber auch erst morgen, vielleicht auch gar nicht. Dass diese Nacht einiges verändern könnte, scheint vielen egal zu sein.

In einer Bar merken wir viel Andrang: Sind die Midterms der Grund? Wohl eher das Pubquiz.

Die Leute grölen zu Sheer, die Stimmung ist ausgelassen, die Elections laufen im Hintergrund, von Tischen neben uns hören wir immer wieder, sie seien „Not too much into politics”.

Die ersten Hochrechnungen werden zwar gezeigt, richtig interessieren tut das aber kaum jemanden hier. © Nora Schäffler