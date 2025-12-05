Dieser Artikel behandelt sexualisierte Gewalt, einschließlich Vergewaltigung. Der Inhalt kann belastend oder retraumatisierend wirken. Bitte lies nur weiter, wenn du dich emotional sicher fühlst. Eine Liste mit Unterstützungseinrichtungen findest du am Ende des Textes.

Für Valerie beginnt der Abend wie jeder andere. Ein Treffen mit Freund:innen, dazu ein paar Bekannte. Unter ihnen befindet sich der Mann, der sie in dieser Nacht vergewaltigen wird. Es folgen Krankenhaus, Anzeige, Einvernahme. Am Ende wird das Verfahren eingestellt. Beweismangel – wie bei den meisten Vergewaltigungsverfahren.

Valerie ist eine fiktive Person, die für reale Fälle steht: In diesem Text verkörpert sie mehrere Frauen, mit denen die WZ im Laufe der Recherche gesprochen hat. Sie haben uns ihre Strafakten gezeigt, die Begründungen der Staatsanwaltschaften, warum ihre Verfahren eingestellt wurden. Um sie zu schützen, haben wir ihre Geschichten zusammengeführt und anonymisiert. Offen können sie über ihre Vergewaltigungen nicht sprechen, rein juristisch sind die nämlich nie passiert.

Die betroffenen Frauen sagen uns immer wieder: „Ich wurde vergewaltigt. Ich bin das Opfer. Aber der Staat hat den Täter beschützt, nicht mich.“ Opferschutzanwältinnen, Gewaltschutzexpertinnen, Psychologinnen und Frauenorganisationen zeichnen ein ähnliches Bild. Sie geben uns Einblicke in ein System, in dem Frauen strukturell nicht gehört werden. In dem Behörden unzureichend geschult sind, Täter kaum im Fokus stehen und nur selten ein Schuldspruch fällt. Ein System, von dem sich Betroffene im Stich gelassen fühlen.

Valerie ist keine Einzelperson, sie steht für viele Frauen. Das sind ihre Geschichten.

1355 Anzeigen, 127 Verurteilungen

Valerie hat sich ihre Anzeige gut überlegt. Sie hat mit Freund:innen darüber gesprochen, mit ihren Geschwistern. „Am Ende habe ich mir gedacht, das Schlimmste ist mir ja schon passiert“, sagt sie. „Damals wusste ich noch nicht, wie die Behörden mit mir umgehen werden.“

In Österreich ist jede dritte Frau ab dem Alter von 15 Jahren von körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt betroffen. Bei 9 Prozent kam es bereits zu einer Vergewaltigung. Davon gelangt nur ein Bruchteil nur Anzeige, die Dunkelziffer ist laut Expert:innen hoch. 2024 waren es laut Kriminalstatistik 1355. In nur 127 Fällen kam es am Ende zu einem Schuldspruch, 1082 Verfahren wurden eingestellt. Eine direkte Verurteilungsquote lässt sich daraus allerdings nicht ableiten, da Anzeigen und Verurteilungen nicht zwingend im gleichen Jahr stattfinden müssen. Laut dem Justizministerium zeige die Einstellungsrate bei Vergewaltigungen im Vergleich zu anderen Strafverfahren keine Auffälligkeiten.

Ich bin das Opfer. Aber der Staat hat den Täter beschützt, nicht mich. Valerie, Opfer einer Vergewaltigung

Momentan sind Polizei und Staatsanwaltschaft dazu verpflichtet, jeden Anfangsverdacht einer Straftat zu untersuchen. Zeigen die Ermittlungen jedoch, dass eine Verurteilung bei einer möglichen Anklage nicht wahrscheinlicher ist als ein Freispruch, wird das Verfahren eingestellt. Bei Valerie ist die Beweislage schlecht, es gibt weder direkte Zeug:innen, noch gesicherte Spuren, außerdem zeigt sie nicht sofort an. Monate nach ihrer ersten Aussage kommt ein Brief mit der Information über die Verfahrenseinstellung. Der Beschuldigte wurde kein einziges Mal geladen.

Opferschutzanwältin Sonja Aziz sagt: „Wenn sich eine Frau entschließt, eine Anzeige zu erstatten, weht ihr sehr schnell ein gewisses Misstrauen entgegen. Das wird einerseits von den Beschuldigten ins Spiel gebracht, weil ‚Victim blaming‘ offenbar zur Verteidigungsstrategie gehört. Andererseits stellt man Verhaltensweisen, die das Opfer vor oder nach der Tat gezeigt hat, infrage. Hier spielen Vergewaltigungsmythen eine große Rolle.“

Wir arbeiten derzeit an einer umfassenden Recherche zum Thema sexualisierte Gewalt und Vergewaltigungen. Wenn du deine Geschichte mit uns teilen möchtest, hören wir dir zu – vertraulich, einfühlsam und nur in einem Rahmen, der sich für dich sicher anfühlt. Du kannst dich direkt an Redakteurin Eva Sager (eva.sager@wienerzeitung.at) wenden.

„Jegliche Diskrepanz wird groß ausgeschlachtet“

Untersuchungen auf der Basis von Aktenanalysen in elf europäischen Ländern zeigen, dass die Verurteilungsquoten besonders dann niedrig sind, wenn die Tat nicht dem gängigen Stereotyp entspricht. Darunter versteht man die Vorstellung, dass Vergewaltigungen nur überfallsartig, durch gewalttätige fremde Täter und unter körperlicher Gegenwehr der Betroffenen stattfinden. Weicht ein Übergriff von diesem Muster ab, etwa weil Täter und Opfer einander kennen, wird der Vorfall seltener als Vergewaltigung gewertet. Gleichzeitig steigt die Tendenz, den Opfern eine Mitschuld anzulasten.

Das passiert auch im österreichischen Rechtssystem. Alle Expertinnen, mit denen die WZ im Laufe der Recherche spricht, erzählen, dass der Fokus in den Verfahren besonders auf Nebenschauplätzen und dem Verhalten des Opfers liege. „Die betroffene Frau hat in den Ermittlungen einen großen Stellenwert, aber nicht im Hinblick darauf, dass sie sich öffnen und von ihrer Belastung erzählen darf, sondern dahingehend, dass sie sich rechtfertigen muss“, sagt Aziz. „Solche Verfahren führen dann natürlich auch schnell zu einer Einstellung, weil jegliche Lücke, die da in einer Aussage eines Opfers entdeckt wird, jegliche vermeintliche Diskrepanz in ihrer Schilderung, groß ausgeschlachtet wird.“

„Eine Einstellung erleben Betroffene als erneute Verletzung“

Auch Valerie hat das Gefühl, dass ihr der Staat nicht richtig zuhört. „Man kommt zur Polizeiinspektion und danach geht es einem schlechter als davor“, sagt sie.

Verena Weißenböck, Psychologin und Teil der Geschäftsführung beim Verein Tamar, einer Beratungsstelle für misshandelte und von sexualisierter Gewalt betroffene Frauen, kennt solche Aussagen. „Wir haben den Eindruck, Betroffene brauchen abseits des Wunsches, dass der Täter zur Verantwortung gezogen wird, noch eine innere Motivation, um so ein Verfahren gut durchhalten zu können“, sagt sie.

Man kommt zur Polizeiinspektion und danach geht es einem schlechter als davor. Valerie, Opfer einer Vergewaltigung

Eine Einstellung des Verfahrens kann Betroffene erneut aufwühlen, das Erlebte wieder hervorholen. „Wenn ein Vergewaltigungsverfahren ohne Anklage eingestellt wird, erleben viele Betroffene dies als erneute Verletzung“, sagt Psychotherapeutin Nicole Pfeifer. „Es kann bestehende Traumafolgen verstärken und auch zu einer Retraumatisierung führen. Zeitgleich kann es zu Misstrauen gegenüber Polizei, Justiz, Medizin oder andere Institutionen kommen sowie zu einer geringeren Wahrscheinlichkeit weiterer Anzeigen führen.“

„Wir müssen die Justiz besser schulen“

In unserer Recherche hören wir immer wieder: Es muss sich etwas ändern. Der Satz kommt von Betroffenen, Opferschutzanwältinnen, Psycholog:innen und Frauenorganisationen. Unterstützt wird diese Einschätzung von GREVIO, einem unabhängigen Gremium des Europarats, das die Umsetzung der Istanbul-Konvention überwacht. Die Istanbul-Konvention ist das Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. In Österreich trat sie 2014 in Kraft. In einem Bericht kritisiert GREVIO Österreich für die fehlende Weiterbildung zu geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen in der Justiz.

Aziz sagt: „Wir müssen Staatsanwält:innen und Strafrichter:innen besser schulen – besonders im psychologischen Bereich. Was haben Traumata für Auswirkungen auf das Erinnerungsvermögen, auf die Aussage, auf das Verhalten eines Opfers? Das ist seit Jahrzehnten eine der größten Forderungen von Gewaltschutzexpert:innen.“

Rechtsanwältin Patricia Hofmann ergänzt: „Ich glaube, dass es viel mehr Prävention braucht, ab dem Kindesalter schon. Die Selbstbestimmtheit von Frauen muss öfter Thema sein.“

Nur Ja heißt Ja!

Im österreichischen Sexualstrafrecht gilt momentan das Nein-heißt-Nein-Prinzip. Das bedeutet, sexuelle Handlungen stehen unter Strafe, wenn sie gegen den erkennbaren Willen einer Person erfolgen.

In anderen Ländern braucht es dagegen eine klare Zustimmung. Sprich: Nur Ja heißt Ja! Aziz sagt: „An der Beweissituation wird sich durch das Ja-heißt-Ja-Prinzip wahrscheinlich wenig ändern. Aber der Fokus würde vom Opfer zum Täter wandern. Er würde gefragt werden, wie er annehmen konnte, dass ein ‚Ja‘ vorliegt. Außerdem ist es ein klares Signal an die Gesellschaft.“

Valerie fände das wichtig. Nachdem ihr Verfahren eingestellt wurde, fing die Staatsanwaltschaft an wegen falscher Beweisaussage gegen sie zu ermitteln. In einer Einvernahme vertauschte sie ein Datum.

Kerstin Schinnerl, Gewaltschutzexpertin und Geschäftsführerin des Vereins Frauen-Rechtsschutz sagt: „Aus Perspektive der Betroffenen ist das das Worst-Case-Szenario. Hier werden die Frauen in Wirklichkeit zum dritten Mal viktimisiert, von der Tat selbst, über den Ausgang des Strafverfahrens, bei dem der Täter nicht zur Verantwortung gezogen worden ist, und dann noch einmal, indem sie selbst beschuldigt werden. Das ist eigentlich ein kompletter Wahnsinn.“

Valerie ist keine Einzelperson, sie steht für viele Frauen.

In diesem Text haben wir ihnen diesen Namen gegeben, weil er „die Starke“ bedeutet. Die Frauen hinter Valerie sind das. „Ich will meine Geschichte erzählen, weil ich weiß, dass ich nicht allein bin. Jede Frau, die das Gleiche durchgemacht hat, soll das wissen. Wir sind nicht allein.“

Hilfe und Beratungsstellen

Wenn du selbst von sexualisierter Gewalt betroffen bist oder jemanden unterstützen möchtest, findest du hier Hilfe: