Dieser Text behandelt sexualisierte Gewalt. Der Inhalt kann belastend oder retraumatisierend wirken. Bitte lies nur weiter, wenn du dich emotional sicher fühlst. Eine Liste mit Unterstützungseinrichtungen findest du am Ende des Textes.

Die Empörung ist immer groß. In Marchtrenk betäubt ein Mann seine Ehefrau, vergewaltigt sie und bietet sie anderen zum Missbrauch an. Sie stirbt an den Folgen ihrer Verletzungen. Empörung.

Kennst du schon?: Die heilige Emanzipation

In Wien wird der Kabarettist Gunkl angeklagt. Er gesteht, ein heute fünfjähriges Mädchen sexuell missbraucht zu haben und knapp 1.000 Dateien von Kindesmissbrauchsdarstellungen zu besitzen. Empörung.

An der US-Eliteuni Cornell wird der Fall einer Gruppenvergewaltigung neu aufgerollt. Eine ehemalige Studentin wirft sieben Männern einer Studentenverbindung vor, sie im Oktober 2024 unter Drogen gesetzt und stundenlang vergewaltigt zu haben. Laut der Anklageschrift postet einer von ihnen eine Nachricht in eine Snapchat-Gruppe: Andere Männer seien eingeladen, bei der Vergewaltigung mitzumachen – „free pussy upstairs“. Nur zwei der Beschuldigten fliegen von der Uni, der Rest schreibt laut Zivilklage einen Aufsatz, besucht einen Workshop und kommt mit einer kurzen Suspendierung davon. Empörung.

Dabei kennen wir die Zahlen. In Österreich ist jede dritte Frau von körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt betroffen. Jede Neunte wird Opfer einer versuchten oder vollendeten Vergewaltigung. Seit August wird auch hierzulande gegen ein internationales Vergewaltigernetzwerk ermittelt, mittlerweile gibt es allein in Österreich drei Fälle, die an Gisèle Pelicot erinnern. Die Österreichischen Frauenhäuser haben 2026 18 mutmaßliche Femizide registriert.

Cornell ist kein Einzelfall irgendwo in den USA, sondern das Ergebnis einer Gesellschaft, die sexualisierte Gewalt toleriert, normalisiert und verharmlost.

Ich recherchiere seit Monaten zu Vergewaltigungen. Ich habe mit Betroffenen gesprochen, die sich nicht getraut haben, zur Polizei zu gehen. Ich habe in Gerichtssälen gesessen und erlebt, wie sich die Schuldfrage plötzlich umdreht. Was hast du angehabt? Warst du betrunken? Hast du Nein gesagt? Warum hast du den Übergriff nicht früher gemeldet? Ich habe gesehen, wie Frauen in einem System zerbrechen, das sie eigentlich beschützen sollte.

Auch in der Causa Cornell verlässt am Ende die betroffene Frau die Uni. Die Männer bleiben.

„Das Leben der Betroffenen ist allen egal. Wie oft ich schon in Nachrichten gelesen habe: Der Täter wurde freigesprochen oder das Verfahren eingestellt, schließlich hat der junge Mann noch sein ganzes Leben vor sich, das kann man ihm ja nicht ruinieren. Aber was ist mit unserem Leben?“, hat ein Vergewaltigungsopfer in einem Interview zu mir gesagt.

Wenn wir über Cornell reden, müssen wir über das System reden, dass derartige Fälle möglich macht und sie anschließend entschuldigt und vertuscht. Wir müssen benennen, dass dahinter eine Kultur steckt, die sich durch alle Lebensbereiche, Institutionen und Länder zieht. Und müssen uns fragen, ob wir genug machen, um sexualisierte Gewalt zu verhindern.

Die Empörung ist groß. Aber sie ist nur der Anfang.

Hilfe und Beratungsstellen

Wenn du selbst von Gewalt betroffen bist oder jemanden unterstützen möchtest, findest du hier Hilfe: