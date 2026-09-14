Überbelegung, Personalmangel, fehlende psychische Betreuung: Es herrschen alarmierende Zustände in Österreichs Haftanstalten. Erst am 1. September wurde in der Justizanstalt Klagenfurt ein 19-jähriger Häftling tot aufgefunden. Sein Zellennachbar hat die Tat gestanden. Zuvor gab es bereits Hinweise auf mögliche psychische Auffälligkeiten. Die GÖD-Justizwachegewerkschaft protestierte wenige Tage später gegen die Arbeitsbedingungen in der Justizanstalt Josefstadt und in Gefängnissen allgemein. Zugleich liegt die Auslastung in Österreichs Gefängnissen im September bei rund 109 Prozent.

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Warum ist die Lage so angespannt? Und was kann Österreich besser machen? Die WZ hat bei Veronika Hofinger, Kriminalsoziologin an der Universität Innsbruck, nachgefragt.