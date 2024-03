Es gibt rund 220.000 Restmüll-Tonnen in Wien. Für die Sammlung von Leichtverpackungen stehen rund 18.000 Sammelbehälter zur Verfügung, davon 8.000 auf öffentlichen Altstoffsammelstellen und 10.000 direkt auf den privaten Liegenschaften, d.h. in den Müllräumen von Wohnhausanlagen.

In Neubauten sind die Müllräume so konzipiert, dass alle Behälter für Altstoffe (inklusive gelber Tonne) direkt in den jeweiligen Liegenschaften zur Verfügung gestellt werden. Überlegungen zum weiteren Vorgehen und einer grundsätzlichen Änderung des Sammelsystems (inkl. zusätzlicher Liegenschaften mit eigenen Sammelbehältern) werden derzeit von der MA 48 und der ARA AG angestellt. Eine eventuelle Umsetzung sei aber "erst mit dem Horizont 2025 sinnvoll, da ab diesem Zeitpunkt das Einwegpfand für Kunststoffgetränkeflaschen und Getränkedosen in Kraft tritt, womit massive Änderungen im Sammelvolumen verbunden sein werden", heißt es von der MA 48.