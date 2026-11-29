Ich wette, in der letzten Woche haben sich sehr viele Menschen sehr viel Kleidung gekauft. Nicht, weil sie dringend neue Kleidung brauchten, sondern weil Black Friday war und sie im Sonderangebots-Kaufrausch waren. Black Friday, Black Week, was heißt, Black November!

Mehr als die Hälfte aller Österreicher:innen shoppt am Black Friday

Laut Handelsverband wollten heuer 58 Prozent der Österreicher:innen bei den Rabattaktionen zuschlagen, mit durchschnittlich 314 Euro Budget, insgesamt rund 460 Millionen Euro. Ganz oben auf der Einkaufsliste: Bekleidung, bei 39 Prozent der Kaufwilligen, noch vor Elektronik. Schuhe wollten 23 Prozent kaufen. In der Generation Z wollten überhaupt 79 Prozent shoppen gehen.

Ich werfe niemandem den Kauf der Winterjacke vor, die er oder sie wirklich braucht und sich erst mit einem entsprechenden Rabatt leisten kann. Dennoch: Der Black Friday ist im Modebereich ein Brandbeschleuniger schlechthin. Billigware wird noch billiger auf den Markt geworfen, damit möglichst viele Menschen möglichst viel Kleidung kaufen – die sie dann häufig wenig bis nie tragen. Und am Ende der Kette steht dann entweder der Spendencontainer oder gleich der Mistkübel.

Über 178.000 Tonnen Alttextilien und Schuhe pro Jahr

Den explodierenden Konsum von minderwertiger Textilware hat die EU zwar noch nicht in den Griff bekommen, aber dass wir ein Problem mit den Mengen an Altkleidung und deren Verwertung haben – das ist auch in Brüssel klar. Die EU hat eine Richtlinie beschlossen, die eine erweiterte Herstellerverantwortung vorsieht. Demnach sollen jene Firmen, die Textilien in Umlauf bringen, die komplette Entsorgung der entsprechenden Mengen Entsorgung finanzieren. In Frankreich gibt es diese Regelung schon seit fast 20 Jahren: Unternehmen zahlen pro Kilo Textil, das sie in Umlauf bringen, etwa 20 Cent - vergleichbar mit der Verpackungsverordnung. Bis Juni 2027 muss sie in nationales Recht umgesetzt sein, ab April 2028 soll sie für die meisten Unternehmen gelten.

Forschende der BOKU und der TU Wien haben im Auftrag des Umweltministeriums untersucht, wie Österreich diese erweiterte Herstellerverantwortung für Textilien aufziehen soll. Schon die Bestandsaufnahme hat es in sich: 2024 fielen in Österreich rund 178.600 Tonnen Alttextilien und Schuhe an. Getrennt gesammelt wurden nur 26,5 Prozent, mehr als 131.000 Tonnen landeten im Rest- oder Sperrmüll. Von den getrennt gesammelten Alttextilien wurden rund 85 Prozent zur Sortierung ins Ausland gebracht.

Der Handel mit Altkleidung rechnet sich nicht mehr

Jahrzehntelang hat sich die Altkleidersammlung gut selbst getragen: Die guten Stücke brachten Erlöse, damit konnte die Entsorgung bzw. Weiterverarbeitung der minderwertigen Ware quersubventioniert werden. Bis Mitte 2024 bekam man für eine Tonne Altkleider 200 bis 400 Euro, die Sammlung kostete 150 bis 250 Euro pro Tonne – das ging sich also gut aus und war profitabel. Durch die sinkende Qualität der Altkleidung ist der Wert pro Tonne signifikant runtergegangen. Inzwischen ist der Wert der Altkleidung so stark gesunken, dass die Sammelunternehmen für die Abnahme der Ware teilweise sogar zahlen müssen. Unterm Strich entstehen mittlerweile Nettokosten von 140 bis 280 Euro pro Tonne. Was schon beim Kauf durch billiges Material und schlechte Verarbeitung auffällt, wird im Secondhandladen auch zum Ladenhüter Regalbeton.

Die Studie nennt weitere Treiber: Chinesische Billigware verdrängt europäische Secondhandkleidung auf den Absatzmärkten in Afrika und Asien – heißt, die Leute dort, die bisher mit unserer Altkleidung überschwemmt wurden, wollen sie schlicht nicht mehr. Welch Überraschung. Außerdem ist chinesische Neuware so billig, dass sie auch hierzulande dem Secondhandhandel die Kundschaft abspenstig macht. Im Vintage-Laden kostet ein gebrauchtes Shirt vielleicht fünf bis zehn Euro. Bei Primark bekommt man ein neues bereits um zwei bis drei Euro. Auch hier stehen wir also an einem Punkt, wo sich der Handel mit Secondhandkleidung schlicht nicht mehr ausgeht.

Wir kaufen also – nicht nur am Black Friday – Unmengen an Kleidung, die wir nicht brauchen, und ruinieren damit gleichzeitig das System, das sich um die Reste kümmern soll.

Recycling ist noch nicht profitabel genug

Recycling, sagt ihr? Da gibt es zwar derzeit vielversprechende Innovationen, allerdings sind wir von einer Skalierung, die einen echten Gamechanger bedeutet, leider weit entfernt. Laut Europäischer Umweltagentur wird weniger als ein Prozent der Bekleidungsabfälle wieder zu Kleidung. Und auch hier steht uns wieder der Kapitalismus im Weg: Recyceltes Polyester kostet rund 2.500 Euro pro Tonne, neues etwa 950. Dass Textil-zu-Textil-Recycling im großen Maßstab profitabel wird, ist laut der Studie übrigens frühestens ab etwa 2035 realistisch, und auch das nur, „sofern Technologie und Marktnachfrage entsprechend wachsen“.

Der Vorschlag der Forscher:innen von TU und BOKU ist sinnvoll: Die Hersteller sollen gestaffelt zahlen: für kurzlebige Ware mit Elastan und wildem Fasermix mehr, für langlebige, sortenreine Kleidung weniger. Das ist sogar eine sehr gute Idee, da sortenreine Kleidung weitaus besser recycelbar ist als wilde Fasermischungen mit viel Plastik drin. Wenn die Einnahmen aus [...] dann wiederum in die Weiterentwicklung von Recyclingverfahren fließen würden, wäre die Geschichte langsam rund. Rund im Sinne von Circular Economy und so.

Bleibt nur zu hoffen, dass der Umweltminister sich die Ergebnisse der von ihm selbst beauftragten Studie auch zu Herzen nimmt.